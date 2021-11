Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses brennt

Viernheim (ots) – Gegen 17.20 Uhr wurde den Rettungskräften der Brand im Bereich des Dachstuhls eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Lamberth-Straße gemeldet. Derzeit laufen die Lösch- und Rettungsarbeiten der Feuerwehr auf Hochtouren. Zwei Bewohner des Hauses konnten von den Einsatzkräften aus dem Gebäude gerettet werden und sind nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar nicht verletzt.

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen kommt es im Bereich des Brandortes zu Fahrbahnsperrungen und in diesem Zusammenhang zu Verkehrsbehinderungen. Es wird gebeten, den Bereich zu meiden. Weitere Angaben sind momentan nicht möglich. Es wird nachberichtet.

Einbruch gescheitert

Neckarsteinach (ots) – Der Einbruch in eine Apotheke in der Hauptstraße ist gescheitert. Dennoch ist ein Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro an der Tür zurückgeblieben. Der versuchte Einbruch wurde am Montagmorgen 22.11.21 entdeckt. Die Tatzeit kann jedoch bis zum Samstag (20.11.), 13 Uhr zurückliegen.

Die Ermittlungen zu dem Fall hat die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas bemerkt haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 706-0.

Darmstadt

Kriminelle scheitern an Bauwagen

Darmstadt (ots) – Nachdem sich Kriminelle an einem Bauwagen im Ludwig-Engel-Weg zu schaffen machten, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie zwischen Freitag (19.11.) und Montag (22.11.) die Tür des Bauwagens aufzubrechen, was ihnen misslang. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Büroräume im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Die Büroräume eines Hotels in der Rheinstraße und eines Kindergartens in der Alsfelder Straße suchten im Tatzeitraum zwischen Freitag (19.11.) und Montag (22.11.) bislang unbekannte Kriminelle auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Hotels und durchsuchten das Büro nach potentieller Beute. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Auch in die Büroräume des Kindergartens gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt. Sie durchwühlten mehrere Schränke und erbeuteten im Anschluss ein Mobiltelefon. Hier wird der Schaden, ersten Schätzungen zufolge, auf über 700 Euro beziffert.

Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinander stehen, muss geprüft werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt sind mit den Fällen betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weißer Roller gestohlen

Weiterstadt-Gräfenhausen (ots) – Einen weißen Roller des Herstellers “Keeway” entwendeten bislang Unbekannte am späten Sonntagabend 21.11.2021. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war der Roller auf einem Parkplatz in der Schneppenhäuser Straße abgestellt und das Versicherungskennzeichen “766 KNH” angebracht.

Der Schaden wird insgesamt auf circa 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Rollers geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41310 zu melden.

Die Polizeistation Ober-Ramstadt zieht um

Ober-Ramstadt (ots) – Am heutigen Dienstag 23.11.2021 zieht die Polizeistation Ober-Ramstadt in die Räumlichkeiten ihres neuen Dienstgebäudes im “Nieder-Modauer Weg 1” ein. Die offizielle Einweihung ist für das erste Quartal 2022 geplant.

Die Beamten der Station sind weiterhin unter der bekannten Tel: 06154/6330-0, auch am Tag des Umzugs zu erreichen. Bei Notrufen ist die 110 zu wählen! Bürgerinnen und Bürger können am Dienstag noch in den Räumlichkeiten der alten Wache zur Anzeigenaufnahme kommen.

Groß-Gerau

Spielhallenangestellte mit Messer bedroht

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein Unbekannter betrat in der Nacht zum Dienstag (23.11.), kurz nach 3.00 Uhr, eine Spielhalle in der Darmstädter Landstraße. Unter Vorhalten eines Messer forderte er von der 45-Jährigen Angestellten die Herausgabe der Kasseneinnahmen. Er entnahm die Scheine anschließend selbst und flüchtete mit etwa 250 Euro zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Der Flüchtige ist 20 bis 25 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und soll laut Zeugen eine dunkle Hautfarbe haben. Der Mann war mit einer dunkelgrünen Jacke, schwarzer Jogginghose, roten Handschuhen und einer schwarzen Kappe bekleidet sowie mit einer blauen OP-Maske maskiert.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Einbruch in Cafe – Automaten aufgebrochen

Rüsselsheim (ots) – Ein Cafe am Berliner Platz geriet in der Nacht zum Dienstag (23.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst durch ein Fenster Zugang in den Gastraum, brachen dort anschließend 2 Spielautomaten und ließen die beiden Geldkassetten mitgehen.

Der Versuch auch einen Zigarettenautomaten zu knacken, scheiterte dagegen. Zudem entwendeten die ungebetenen Besucher eine Geldbörse samt Bargeld.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Schaufensterscheibe beschädigt

Biebesheim (ots) – 2.500 Euro Schaden an der Schaufensterscheibe eines Elektronikhandels in der Gernsheimer Straße, entstanden nachdem ein Unbekannter am Montagabend (22.11.), gegen 19.45 Uhr, mehrfach mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Scheibe schlug. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Nibelungenstraße.

Der Unbekannte ist 20-30 Jahre alt, 1,70-1,80 Meter groß und war mit einem grauen Kapuzenpullover und dunkler Hose bekleidet. Er führte zudem einen dunkelgrünen Rucksack mit sich.

Die Beamten der Polizeistation Gernsheim haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

Fünf Fahrzeuge beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots) – An 5 in der Kelsterbacher Straße geparkten Autos zerstachen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (23.11.) die Fahrzeugreifen. Alle Fahrzeuge haben polnische Zulassungen. Die Polizei schätzt den hierbei entstandenen Schaden insgesamt auf über 1.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

