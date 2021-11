Festnahme nach mehreren versuchten Einbrüchen und versuchten Diebstahls

Bebra – Beamten der Polizeistation Rotenburg gelang es am Freitag (19.11.) zwei Männer nach einem versuchten Einbruch festzunehmen.

Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei, gegen 4:40 Uhr, über mehrere unbekannte, männliche Personen, die versuchen würden, Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Mühlenstraße aufzuhebeln. Bei Eintreffen der Streifenbeamten konnten zwei Personen an dem Wohnhaus festgestellt werden, die daraufhin umgehend flüchteten. Trotz Gegenwehr gelang es den Beamten einen 23-Jährigen nach kurzer Nacheile festzunehmen. Dem zweiten Täter gelang jedoch zunächst die Flucht. Gegen 7 Uhr, wurde der Polizei schließlich eine männliche Person vor einem Lebensmittelgeschäft in der Nürnberger Straße gemeldet, deren Beschreibung auf den zweiten, noch flüchtigen Täter passte. Der 16-Jährige wurde ebenfalls festgenommen.

Die Polizei in Rotenburg hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls gegen die beiden jungen Männer aufgenommen. Ob die beiden Festgenommenen auch mit weiteren in der Nacht in Bebra verübten Straftaten in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Die jungen Männer wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Einbruch in Apotheke

Bebra – In der Nacht zu Freitag (19.11.) versuchten Unbekannte in eine Apotheke am Rathausmarkt einzubrechen. Durch Aufhebeln einer Zugangstür versuchten sich die Einbrecher Zugang zu dem Verkaufsraum zu verschaffen. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Fahrzeugen

Bad Hersfeld – Mehrere Fahrzeuge auf einem frei zugänglichen Firmengelände in der Straße „Peterstor“ wurden in der Zeit von Freitag (19.11.) bis Montag (22.11.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen von vier Scheiben an vier Fahrzeugen gelangten die Langfinger an drei darin befindliche, verbaute Navigationssysteme. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadendes ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Enkeltrickbetrüger machen sich WhatsApp-Messenger zu Nutze

Osthessen – „Oma? Bist du’s?“ Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich Betrüger beim sogenannten Enkeltrick am Telefon. Sie geben sich als gute Bekannte, Verwandte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

Neuerdings bedienen sich die Schwindler aber auch des Messenger Dienstes WhatsApp, um an das Ersparte von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen – so auch in dem Fall eines 80-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld:

Die Betrüger schrieben dem Hersfelder per WhatsApp eine Kurznachricht, in der sie sich als Enkelin des Mannes ausgaben. Im weiteren Chatverlauf forderte die angebliche Enkelin den 80-Jährigen auf, rund 1.500 Euro auf ein ihm unbekanntes Konto zu überweisen. Der Rentner glaube den Angaben der Betrüger zunächst und überwies das Geld. Als die vermeintliche Enkelin erneut einen Geldbetrag zum Zahlen einer offenen Rechnung forderte, wurde der Hersfelder stutzig und erkannte den Betrug.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als

Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter

beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen

nicht erkennen.

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen“ Rufnummern

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den

Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren.

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von

Ihnen fordert.

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Hosenfeld/Schletzenhausen – In der Straße „Am Gerätehaus“ brachen Unbekannte zwischen Donnerstag (11.11.) und Samstag (20.11.) in das Gerätehaus der örtlichen Feuerwehr ein. Die Täter hebelten eine Tür auf, um ins Gebäude zu gelangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Café

Petersberg – Unbekannte brachen am Montagabend (22.11.) in der Straße „Propsteihof“ in ein Café ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten den Gastraum. Sie stahlen ein Tablet sowie Bargeld und hinterließen 650 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Freiensteinau – Am Sonntagmorgen (21.11.), gegen 05:45 Uhr, kam es in der Straße „Sackgasse“ zu einem Brand einer Maschinenhalle.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein neben der Scheune befindlicher Pkw bereits in Vollbrand. Auch auf Teile der Scheune hatte das Feuer bereits übergegriffen. Die Feuerwehren aus Freiensteinau, Salz, Fleschenbach und Radmühl hatten das Feuer glücklicherweise zeitnah unter Kontrolle und konnten den Brand ablöschen.

Personen wurden durch die Flammen nicht verletzt.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen entstand Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich an der Maschinenhalle, den darin befindlichen Werkzeugen sowie einem darin abgestellten Pferdeanhänger und dem neben der Scheune geparkten Pkw.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei in Alsfeld haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an dem neben der Halle befindlichen Pkw vorgelegen haben. Der Polizei liegen aktuell keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

Sachbeschädigung

Homberg (Ohm) – Unbekannte trieben in der Zeit von Sonntagmittag (21.11.) bis Montagmorgen (22.11.) auf einer Baustelle im Ortsteil Appenrod ihr Unwesen. Die Täter durchtrennten mehrere Stromkabel von Baumaschinen und verklebten vier Türschlösser von Zugangstüren der dort befindlichen Baucontainer. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Fulda – Bei einem Unfall am Montag (22.11.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Ein 48-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 7.50 Uhr in Fulda die Sickelser Straße aus Richtung Sickels kommend in Fahrtrichtung Fulda. In Höhe der Baustelle am Heimattiergarten hielt er sein Fahrzeug an der dortigen, rot zeigenden Ampel an. Der nachfolgende 43-jährige VW-Fahrer hielt ebenfalls an. Der ihm nachfolgende 20-jährige BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge aufeinander geschoben, verletzt wurde niemand.

Unfall beim Rangieren

Petersberg – 6.900 Euro Sachschaden, die Bilanz eines Unfalls am späten Montagmorgen (21.11.). Ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer wollte gegen 11.15 Uhr in der Propsteistraße, in Höhe der Hausnummer 6 rückwärts in eine Parklücke einfahren. Beim Rangieren kollidierte er mit einem hinter ihm geparkten Suzuki und fuhr anschließend gegen die dortige Hauswand. An beiden Fahrzeugen sowie an der Hauswand entstand Sachschaden.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Dienstag (23.11.), gegen 7.55 Uhr, ereignete sich auf der L 3174 zwischen Hofbieber und Niederbieber ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 32-jähriger Opel-Fahrer aus dem Landkreis Fulda wollte einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Beim Ausscheren übersah er den entgegenkommenden BMW eines 36-Jährigen, der ebenfalls aus dem Landkreis Fulda stammt. Beide Fahrzeuge prallten seitlich aneinander und wurden von der Fahrbahn geschleudert. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 21.000 Euro geschätzt. Die Strecke musste für die Bergung circa eine Stunde voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Notarzt war auch die Feuerwehr Hofbieber im Einsatz.

Polizeistation Hilders

HEF

Verkehrsunfallflucht auf dem Depot Parkplatz

Bad Hersfeld – Eine Zeugin konnte am Freitag (19.11.), gegen 10 Uhr, beobachten, wie ein 67-jähriger Mann aus Philippsthal mit seinem silberfarbenen Daimler Crysler auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße rückwärts über eine erhöhte Bordsteinkante und im Anschluss gegen den auf dem Parkplatz geparkten schwarzen Mazda CX-5 einer 30-jährigen Frau aus Schlüchtern fuhr. Daraufhin entfernte sich der 67-jährige Mann unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Es entstand Schaden in Höhe von circa 1.450 Euro. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall – Von Fahrbahn abgekommen

Wildeck-Richelsdorf- Am Dienstag (23.11.), gegen 6.20 Uhr, befuhr ein Kleinbus-Fahrer aus Sontra die Straße „Steinkaute“ aus Richtung Gerstungen kommend in Richtung Sontra-Blankenbach. In einer Rechtskurve innerhalb der Ortslage kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Durch den Aufprall setzte das Fahrzeug auf der Mauer auf und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 13.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg-Lispenhausen- Eine Ronshäuser Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Seat die Nürnberger Straße aus Richtung Bebra kommend und bog nach links in die Schulstraße ab. Der Fahrer eines Opel aus Rotenburg befuhr die Schulstraße aus Richtung Schillerstraße kommend und kam am dortigen Stopp-Schild zum Stillstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen schnitt die 55-Jährige die Kurve beim Einbiegen nach links derart, dass sie mit dem dort stehenden Opel seitlich frontal kollidierte. Der 60-Jährige und eine 26-jährige Mitfahrerin im Pkw aus Ronshausen wurden leichtverletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 5.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Homberg – Am Montag (22.11.), gegen 22.58 Uhr, befuhr ein mit drei Personen besetzter Mercedes die K 58 von Erbenhausen in Richtung Ehringshausen. Im Kurvenbereich verlor der 16-jährige Fahrer aus Homberg/Ohm die Kontrolle über den Mercedes und kam von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Baum, das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Mit im Fahrzeug saßen zwei weitere Personen. Alle Drei wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Bei ihm musste eine Blutentnahme veranlasst werden. Er wird sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein verantworten müssen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von circa 11.500 Euro.

Kleintransporter im Focus – Beanstandungen bei nahezu jedem zweiten Fahrzeug oder Fahrer

Niederaula – Damit man seine bestellten Päckchen und Briefe immer rechtzeitig, mitunter auch schon am nächsten Tag, bekommt, läuft jede Nacht in Deutschland eine logistische Meisterleistung im Hintergrund ab. Unzählige Kleintransporter sorgen unter anderem jede Nacht dafür, dass diese Liefertermine eingehalten werden.

In diesem Zusammenhang führte die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld am vergangenen Mittwoch (17.11.) in Zusammenarbeit mit dem Zollamt Bad Hersfeld eine Nachtkontrolle in Niederaula durch und kontrollierte über 100 Kleintransporter.

Im Ergebnis konnten über 50 Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt werden. Der technische Zustand zweier Fahrzeuge war so schlecht, dass den Fahrern noch vor Ort die Weiterfahrt untersagt werden musste. Zwei weitere Fahrzeuge verfügten nicht über den notwendigen Versicherungsschutz und mussten – zum Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer – aus dem Verkehr gezogen werden. Ein weiterer Fahrzeugführer steuerte seinen Kleintransporter, obwohl der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Auch er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

In insgesamt 14 Fällen leiteten die Beamtinnen und Beamten des Zolls Ermittlungsverfahren ein, in denen die entsprechenden Beschäftigungsverhältnisse der Fahrerinnen und Fahrer im Nachgang überprüft werden.

„Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass im Bereich der Kurier- und Expressdienste erheblicher Kontrollbedarf besteht. Aus diesem Grund werden wir auch zukünftig weiterhin regelmäßig kontrollieren.“, so EPHK Jürgen Gleitsmann, Leiter der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld.