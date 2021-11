PKW fährt auf LKW auf

Gau-Bickelheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW

kam es heute Mittag gegen 11:40 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz in

Höhe von Waldlaubersheim. Der Fahrer des PKW kollidierte während des

beabsichtigten Überholvorganges mit dem Heck des vorausfahrenden,

verkehrsbedingt abbremsenden LKW. Der 55-Jährige wurde mit leichten Verletzungen

in ein Krankenhaus verbracht. Der 29-jährige Fahrer des LKW wurde nicht

verletzt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des nicht mehr fahrbereiten PKW

musste die rechte Fahrspur bis 13.00 Uhr gesperrt werden. Während der Sperrung

der rechten Fahrspur entstand ein Rückstau von 6 Kilometern Länge.

Mainz- Hechtsheim, Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Dienstag, den 23.11.2021, kam es gegen 06:30 Uhr zu

einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L 425 (Rheinhessenstraße, 55129

Mainz) / L 413 (Töngesstraße, 55129 Mainz). Die 69-jährige Fahrerin eines grauen

VW Passat befuhr die die Rheinhessenstraße / L 425 aus Richtung Mainz-Hechtsheim

kommend geradeaus in Fahrtrichtung Harxheim. Der 65-jährige Fahrer des grauen

Citroen befuhr die L 425 aus Richtung Harxheim kommend und befand sich auf der

Linksabbiegerspur um seine Fahrt in Richtung Mainz-Ebersheim (Töngesstraße / L

413) fortzusetzen. Im Kreuzungsbereich kam es zum frontalen Zusammenstoß der

beiden Pkw. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es verblieben keine

Verkehrsunfallzeuge vor Ort, welche zur Einschätzung des Verkehrsunfalls sehr

wichtig sind.

Wenn Sie Angaben zu dem Verkehrsunfall tätigen können melden Sie sich bitte bei

der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310. Hinweise können

auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Weisenau, Streamingdienst läuft beim Autofahren

Mainz – Weisenau (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Abend des

22.11.2021 kam es zu einer Ordnungswidrigkeit.

Während der Kontrolle stieß die Polizei auf einen 33-Jährigen, der sein

Smartphone oberhalb des Lenkrads auf dem Tacho platziert hatte. Scheinbar konnte

er es kaum abwarten, das Programm eines Streamingdienstes weiter zu verfolgen,

sodass er es einfach während der Autofahrt liefen ließ.

Fernsehen während der Autofahrt ist laut StVO nicht strafbar, aber wie auch beim

normalen Griff zum Handy oder Smartphone, gilt hier der Tatbestand „Handynutzung

am Steuer“. Das eigentliche Verkehrsgeschehen wird durch die Geräusch- und

Bildberieselung abgelenkt, was zu Unfällen führen kann.

Die Ordnungswidrigkeit wird nach dem neuen Bußgeldkatalog mit einem Bußgeld von

100 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet.

Käme es zusätzlich zu einer Gefährdung, erhöht sich das Bußgeld auf 150 Euro, 2

Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Beim Entstehen einer Sachbeschädigung sind 200 Euro Bußgeld zu bezahlen und es

gibt ebenfalls 2 Punkte in Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot.

Mainz-Stadtgebiet, mehrere Einbrüche in Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume

Mainz-Stadtgebiet (ots) – Samstag, 20.11.2021 – Montag, 22.11.2021

Im Bereich der Frankenhöhe in Mainz-Hechtsheim kam in den vergangen zwei Tagen

zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Der oder die bislang unbekannten

Täter nutzen dabei die Abwesenheit der Bewohner, auch zur Tageszeit, um in die

Anwesen einzubrechen.

Die Einbrecher überwanden in einem Fall im Zeitraum zwischen 07:30 und 20:00 Uhr

ein Gartentor und hebelten die Terrassentür im Erdgeschoss des Einfamilienhauses

auf. Im Inneren wurden anschließend sämtliche Räumlichkeiten sowie das Interieur

nach Geld und Wertgegenständen durchsucht.

Ebenfalls im Bereich der Frankenhöhe brachen Täter in einer ähnlichen

Vorgehensweise in ein Einfamilienhaus ein. Die Eigentümer befanden sich über das

Wochenende im Urlaub, während ein oder mehrere Täter die Terrassentür

aufhebelten, das gesamte Haus durchsuchten und diverse Wertgegenstände

entwendeten. Der Einbruch konnte erst einige Zeit später durch Nachbarn bemerkt

werden, die Bewohner des Hauses befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im

Urlaub.

In Mainz Gonsenheim nutzten Einbrecher den recht kurzen Zeitraum zwischen 18 und

21 Uhr am Abend, in dem die Hauseigentümer zum Abendessen ausgegangen waren. Die

Täter brachen in das Einfamilienhaus ein, indem sie im rückwertigen Bereich des

Anwesens den Garten betraten und ein Fenster aufgehebelten. Anschließend wurde

das gesamte Haus durchwühlt und diverse Wertgegenstände entwendet.

In der Mainzer Altstadt brachen bislang Unbekannte in ein Einzelhandelsgeschäft

ein und entwendeten dort die Tageseinnahme aus der Kasse. Der oder die Täter

verschafften sich hierbei Zutritt über ein Fenster im Lagerraum des Ladens,

welches durch Aufhebeln geöffnet wurde.

In allen genannten Fällen wurde durch die Mainzer Polizei eine Spurensuche

durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Mainzer Polizei rät daher:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer

Abwesenheit.

Abwesenheit. Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von

Einbrechern leicht zu öffnen

Einbrechern leicht zu öffnen Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln

Sie umgehend den Schließzylinder aus

Sie umgehend den Schließzylinder aus Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen

Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck! Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht

schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren – Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken Aufmerksamkeit und eine gut funktionierende Nachbarschaft fördern zudem nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Sicherheit Ihres zu Hauses. Die Polizei bietet zudem kostenlos Beratungen u.a. zum Thema Einbruchsschutz an. Unter Telefon 06131 65-3390 oder EMail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de Können Sie einen Termin vereinbaren.

Aggressiver Rollerfahrer schlägt Spaziergänger

Nierstein, Kleine Fischergasse (ots)

Der 58-jährige Anzeigenerstatter ging am 22.11.21 gegen 16.00 Uhr mit seinem Hund in der Kleinen Fischergasse in Nierstein spazieren, als ein Motorrollerfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Parkplatz zwischen Post und Raiffeisen fuhr. Da der Rollerfahrer hierbei fast den Hund getroffen hatte, sprach der Anzeigenerstatter den Fahrer des Rollers auf seine Fahrweise an. Sofort schlug der Rollerfahrer mit seinem Helm auf den Oberarm des Anzeigenerstatters ein. Dieser ging aufgrund der Wucht des Schlages zu Boden. Aufgrund des Sturzes musste zur Behandlung der Verletzungen ein Rettungswagen gerufen werden. Der Rollerfahrer flüchtete umgehend und zog über das blaue Versicherungskennzeichen eine medizinische Maske, so dass lediglich die Zahlen 694 abgelesen werden konnten. Der Rollerfahrer (männlich) wird auf ca. 18-25 Jahre geschätzt, kräftige Erscheinung, kurze braune Haare und mit dunkelgrünem Parker und Hose bekleidet. Der Helm war schwarz/rot. Auf dem roten Motorroller befand sich die schwarze Aufschrift „Pista“ und „Racing“. Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Rollerfahrer nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel.: 06133-9330 entgegen.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bingen, Stefan-George-Straße, 19.11., 18:00 Uhr – 22.11., 17:00 Uhr. Ein Mann erschien auf der Dienststelle und gab an, dass er gegenüber der VHS geparkt hatte. Als er zu seinem braunem Mitsubishi Lancer zurückkehrte, hatte ein unbekannter Täter mit einem länglichen Gegenstand mehrmals auf den PKW eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Kreisverkehr-Unfall mit Personenschaden II

Bingen, 22.11., Stadtstraße, 19:46 Uhr. Ein Audi und ein VW befuhren hintereinander die alte B9 in Richtung Trechtingshausen, als der Audifahrer verkehrsbedingt abbremste. Sein Hintermann, der Fahrer eines VW Golfs, fuhr aufgrund zu geringen Abstands auf. Die beiden Beifahrerinnen wurden leicht verletzt und durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 EUR.

Kreisverkehr-Unfall mit Personenschaden

Sprendlingen, 22.11., L400, 17:00 Uhr. Drei PKW fuhren hintereinander auf der L400 in Richtung Kreisverkehr, als die beiden vorderen verkehrsbedingt abbremsten. Da das letzte Auto einen zu geringen Abstand einhielt, prallte es auf den mittleren PKW, welcher sich dadurch wiederum auf den Vordermann schob. Der Fahrer dieses ersten Fahrzeugs schien den Anstoß nicht bemerkt zu haben, da er einfach weiterfuhr. Direkt im Anschluss fuhr ein weiteres Auto auf das Heck des letzten verunfallten Autos. Die Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt; es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.

Zerstörung eines Bienenstocks

Bingen, 15.11., Rochusberg, 10:40 Uhr. In der Nähe der Pferdekoppel in Richtung Scharlachkopf hatten Unbekannte einen dort aufgestellten Bienenstock beschädigt. Dieser wurde durch Heruntertreten von der Aufstellfläche so stark zerstört, dass es bedauerlicherweise zum Absterben des Bienenvolkes kam. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!