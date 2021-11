Sinn: Kabeldiebe auf der A45

(ots) – Einen hohen Schaden haben unbekannte Diebe an einer Baustelle auf der A45 hinterlassen. Zwischen Samstagmittag 20.11.2021 um 13:00 Uhr und Montagmorgen 22.11.2021 um 07:15 Uhr brachen die Diebe zwei Schaltschränke auf. Sie schnitten mehrere 5-adrige Kupferkabel aus den Kästen. Dabei beschädigten die Diebe die Funktionsweise eines angeschlossenen Baukrans. Rund 115 Meter Kabel stahlen die Langfinger. Der Schaden beläuft sich auf 11.725 Euro.

Die Polizeiautobahnstation Mittelhessen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle an der Talbrücke Onsbach zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010.

Wetzlar- Apple iPhone 11 gestohlen

Aus der Jackentasche eines 69-Jährigen stahl ein Unbekannter gestern Vormittag (22.11.2021) ein Mobiltelefon. Der 69-Jährige war zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr im Globus-Baumarkt in der Altenberger Straße unterwegs. Der Dieb griff in diesem Zeitraum in die Außentasche der Jacke und schnappte sich das iPhone 11.

Der Schaden wird mit 600 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Münchholzhausen: Kennzeichen von Skoda Yeti gestohlen

Zwischen Montag (22.11.2021) und heute Morgen (23.11.2021) stahlen Unbekannte beide Kennzeichen von einem Skoda Yeti. Der weiße Skoda stand in der Zeit von 17:00 Uhr bis 06:15 Uhr auf dem Pendlerparkplatz an der Landesstraße 3451 in Höhe Münchholzhausen. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Wem sind verdächtige Personen im Bereich des Pendlerparkplatzes aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der beiden Kennzeichen GI-XX 4711 geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

