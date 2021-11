Grünberg: Nach sexuellen Übergriff Tatverdächtigen wieder erkannt

(ots) – Eine 28-jährige Frau hat nach einem sexuellen Übergriff den mutmaßlichen Tatverdächtigen wiedererkannt. Am Samstag 25.09.2021 gegen 11.00 Uhr befand sich die Grünbergerin in der Gerichtsstraße, als sie von einem Unbekannten unsittlich berührt wurde. Anschließend flüchtete er in Richtung Bahnhof.

Am Montag 22.11.2021 erkannte sie den Sittenstrolch, einen 50-Jährigen Mann, auf dem Parkplatz eines Discounters in Grünberg wieder und informierte die Polizei. Die Beamten leiteten gegen den Grünberger ein Ermittlungsverfahren ein.

Gießen: Toilettentür und Fußballnetz beschädigt

(ots) – Unbekannte schlugen auf einem Schulgelände in der Lützellindener Straße in Klein-Linden eine Toilettentür ein und zerschnitten ein Fußballnetz. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen 19.00 Uhr am Freitag und 06.30 Uhr am Montag.

Der Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Weihnachtsmarkt-Bude gescheitert

(ots) – Der Einbruch in eine Weihnachtsmarkt-Bude ist offenbar im Seltersweg gescheitert. Zwischen 17.00 Uhr am Sonntag 21.11.2021 und 09.30 Uhr am Montag 22.11.2021 schlugen Unbekannte gegen den Rollladen des Häuschens und beschädigten diesen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Hungen: Seilwinde gestohlen

Auf die automatische Seilwinde eines Anhängers hatten es Unbekannte im Teichweg in Wieseck abgesehen. Sie montierten zwischen 17.00 Uhr am Donnerstag und 08.30 Uhr am Montag die Winde ab. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Verkehrskontrollen in der Innenstadt

Beamte der Polizei Gießen und der Bereitschaftspolizei Lich führten am Dienstag Verkehrskontrollen in der Grünberger Straße und in der Straße “Zu den Mühlen” durch. Im Fokus der Kontrollen waren die lichttechnischen Einrichtungen, die Gurtpflicht und mögliche Handyverstöße.

Zwischen 10-16 Uhr stoppten sie 38 Fahrzeuge und überprüften 51 Personen. Sie leiteten wegen geringerer Verkehrsverstöße 14 Ordnungswidrigkeitenverfahren, insbesondere wegen des Verstoßes gegen die Gurtpflicht und wegen des Telefonierens während der Fahrt, ein.

Gießen: Zwei Autofahrten enden mit Blutentnahme

Nach Kontrollen in Gießen kamen am Montagabend zwei Fahrer zur Blutentnahme mit auf die Polizeiwache. Gegen 19.00 Uhr erwischten die Ordnungshüter einen 34-jährigen Mann, der ohne Führerschein unterwegs war und bei dem sich Anhaltspunkte auf Drogenkonsum ergaben. Darüber hinaus fanden die Polizisten bei ihm Marihuana.

Gegen 22.30 Uhr stoppten die Ordnungshüter in der Sudetenlandstraße einen 34-jährigen Autofahrer. Nachdem sich bei ihm Hinweise auf den Konsum von Drogen ergaben, räumte er den Konsum von Amphetaminen und Marihuana ein. Im Fahrzeug fanden die Beamten Marihuana und einen Schlagring und stellten es sicher. Beide Fahrer konnten nach der Blutentnahme die Polizeiwache wieder verlassen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Ausparken Renault touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte vermutlich beim Ausparken in der Neuen Bäue (Höhe 13) geparkten schwarzen Renault. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 600 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Staufenberg: Zusammenstoß mit Wildschwein

Am Montag (22.November) gegen 09.30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann in einem Tesla die Landstraße 3146 von Allendorf/Lumda nach Treis. Kurz hinter dem Kieswerk überquerte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Trotz eines sofortigen Bremsmanövers kam es zum Zusammenstoß mit einem der Tiere. Das Tier lief nach dem Zusammenstoß weg. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

A45/Langgöns: Zusammenstoß beim Spurwechsel

Ein bislang Unbekannter befuhr am Montag (22.November) gegen 08.30 Uhr den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 45 in Richtung Hanau. In der Mitte der Langgönser Talbrücke wechselte der Unbekannte offenbar ohne auf den Verkehr zu achten auf den rechten Fahrstreifen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 50-Jährigen.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Unter Einfluss von Drogen unterwegs – Unfallstelle gesucht

(ots) – Samstagmorgen 20.11.2021 gegen 07.40 Uhr fiel einer Streife auf der Bundesstraße 3 der Fahrer eines Renault auf, der in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle bemerkten die Ordnungshüter, dass der 24-Jährige unter Einfluss von Alkohol und BTM unterwegs war. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,87 Promille und auch ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain.

Auch einen Führerschein konnte der Mann nicht vorlegen, denn dieser wurde im Oktober wegen einer Trunkenheitsfahrt in Frankfurt sichergestellt. Darüber hinaus stellten die Ordnungshüter an dem Fahrzeug frische Unfallspuren fest. Vermutlich sind diese bei einem Unfall mit anschließender Unfallflucht entstanden.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Renaultfahrer Uhr an einer Diskothek in der Straße “An der Automeile” gestartet. Auf der B3, kurz vor der Ausfahrt Lollar-Süd in Fahrtrichtung Gießen, geriet er dann in die Verkehrskontrolle. Anschließend kam er zur Blutentnahme mit auf die Polizeiwache.

Wem sind frische Unfallspuren im Bereich der Straße “An der Automeile” in Gießen, B457 in Richtung Fernwald, Autobahn 5 zwischen Fernwald und Homberg/Ohm oder der A485 Gießener Nordkreuz aufgefallen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bremsvorgang nicht bemerkt

6.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Dienstag (23.November) gegen 11.20 Uhr. Eine 27-jährige Frau in einem Opel und ein 59-jähriger Mann aus Langgöns in einem Ford befuhren hintereinander den Aulweg in Richtung Wartweg.

Als die Opel-Fahrerin in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte und bremste, bemerkte der Ford-Fahrer den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf. Glücklicherweise verletzte sich niemand.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

