Korbach: Die Polizei-News

Unbekannte versuchen Geldautomaten aufzubrechen

Korbach (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 23.11.2021 versuchten Unbekannte einen Geldautomaten in Diemelsee-Adorf aufzubrechen. Da ihnen das nicht gelang, mussten sie ohne Beute flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 5.00 Uhr stelle ein Kunde fest, dass der Geldautomat einer Bankfiliale in der Bredelarer Straße in Adorf beschädigt war. Er informierte die Polizei. Die Polizeibeamten der Polizeistation Korbach stellten dann vor Ort fest, dass Unbekannte versucht hatten, den Automaten gewaltsam zu öffnen. Dies gelang nicht, die Täter erbeuteten kein Geld.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen fanden die Ermittler auf einem Parkplatz kurz vor Adorf, aus Richtung Korbach kommend, mehrere Gegenstände auf, die anschließend einem Dachdeckerbetrieb aus Vöhl zugeordnet werden konnten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass bei diesem Dachdeckerbetrieb in der Nacht zu Dienstag ein Firmenwagen gestohlen worden war.

Am Dienstag gegen 08.00 Uhr konnte der gestohlene Firmenwagen, ein orangefarbenen Pritschenwagen Opel Movano, in der Straße Am Hartenknapp im Vöhler Ortsteil Dorfitter aufgefunden werden.

Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang aus. Die unbekannten Täter entwendeten den Firmenwagen aus einer Garage des Dachdeckerbetriebes in der Lindenstraße in Vöhl und fuhren mit diesem in Richtung Diemelsee-Adorf. Auf dem Parkplatz kurz vor Adorf haben sie Gegenstände von der Ladefläche des Fahrzeuges abgeladen und zurückgelassen. Anschließend haben die wahrscheinlich gleichen Täter versucht, den Geldautomaten in der Bankfiliale in Adorf aufzubrechen.

Der Dachdeckerbetrieb aus Vöhl war erst vor Kurzen Ziel von Einbrechern geworden:

In der Nacht von Dienstag, 16. November, auf Mittwoch, 17. November, wurde aus der Garage des Betriebes ebenfalls der orangefarbenen Pritschenwagen Opel Movano entwendet. Der Firmenwagen konnte am Mittwochmorgen (17. November) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Vöhl aufgefunden werden. Der oder die unbekannten Täter hatten mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge von der Ladefläche gestohlen (OTS-Meldung vom 22.11.2021, 15:02 Uhr)

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag an den genannten Örtlichkeiten in Vöhl, kurz vor Diemelsee-Adorf, in Adorf oder in Vöhl-Dorfitter verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Korbach unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen