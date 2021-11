Baucontainer in der Straße “Im Druseltal” aufgebrochen

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstagmittag 20.11.2021 12:00 Uhr und Montagmorgen 22.11.2021 um 07:30 Uhr, Baucontainer auf einer Baustelle in der Straße “Im Druseltal” aufgebrochen. Wie die gestern zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, liegt der Tatort in Höhe der Bushaltestelle “Am Steinbruch”, wo eine Tief- und Straßenbaufirma einen Sammel- und Lagerplatz eingerichtet hat. Die Täter hatten dort im Tatzeitraum einen Bauwagen, einen Baucontainer sowie eine Seitenkiste eines Baggers gewaltsam aufgebrochen.

Nach erster Einschätzung von Mitarbeitern der betroffenen Firma fehlen vorbehaltlich der genauen Schadensauflistung vermutlich Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von über 10.000 Euro. Womit die Täter das Diebesgut abtransportierten und in welche Richtung sie flüchteten, ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Baustelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Katalysatoren im Wert von etwa 40.000 Euro erbeutet

Kassel-Bettenhausen (ots) – Unbekannte sind im Laufe des vergangenen Wochenendes in die Lagerhalle eines Kfz-Händlers im Ölmühlenweg eingebrochen und haben ca. 150 Fahrzeugkatalysatoren gestohlen. Der Wert der gebrauchten Katalysatoren, die für den Weiterverkauf bestimmt waren, wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Die Täter können das Diebesgut aufgrund des Gesamtgewichts von rund einer Tonne nur mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Daher erhofft sich die Kasseler Kriminalpolizei nun, Hinweise auf die Täter oder ihr Fahrzeug aus der Bevölkerung zu bekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch zwischen Freitag, 19:30 Uhr, und Montag, 9:00 Uhr, ereignet. Wie die Anzeigenaufnahme und Spurensuche der Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) ergab, waren die Täter offenbar mit ihrem Fahrzeug vom Ölmühlenweg aus bis auf die hintere, sichtgeschützte Seite der Halle, unmittelbar am Wahlebach, gefahren. Dort schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Von dort reichten sie die Katalysatoren, von denen einer ein Gewicht von sieben bis acht Kilo hat, offenbar nach draußen, luden diese in ihr Fahrzeug und ergriffen die Flucht.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

