Unbekannte Frau schlägt und beraubt 48-jährigen Mann

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Ein 48-jähriger Geschädigter war am Montag 22.11.2021 gegen 19.30 Uhr, zu Fuß durch die Vilbeler Straße unterwegs. Dort schlug ihm eine bislang unbekannt gebliebene Frau mit der Faust in den Bauch und entwendete ihm das Bargeld (insgesamt 14 EUR Münzgeld).

Die Täterin wird beschrieben als etwa 35 Jahre alt und ca. 150 cm groß. Schwarze, schulterlange Locken, braune Augen und schwarze, enge Kleidung. Führte einen Rucksack mit Schlafsack und Isomatte mit sich.

Fahrzeugbrand

Frankfurt-Seckbach (ots)-(ne) – Drei geparkte Autos sind Dienstagnacht 23.11.2021 in der Friesstraße in Brand geraten und dadurch stark beschädigt worden. Die Fahrzeuge älteren Baujahres, ein Peugeot Boxer, ein Daimler 312 und ein Dacia Duster, waren auf einem Grundstück geparkt. Aus bislang unbekannter Ursache sind die Autos gegen 2:00 Uhr heute Nacht in Brand geraten und dabei zum Teil komplett zerstört worden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei geht von einer Brandstiftung aus und ermittelt nun zur genauen Brandursache. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 069/755 53111.

Trickdiebstahl

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(fue) – Am Montag 22.11.2021 gegen 16.20 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer 77-jährigen Frau in der Jordanstraße. Vor der Tür standen 3 Personen, zwei Frauen und ein Mann, die sich, unter dem Vorwand über Corona sprechen zu müssen, sofort Zutritt zur Wohnung der Geschädigten verschafften. Nur wenige Minuten später verließen die Personen die Wohnung genauso abrupt, wie sie sie betreten hatten.

Die Geschädigte, die sich zur Tatzeit alleine in der Wohnung aufgehalten hatte, musste dann feststellen, dass man ihr aus der Handtasche 400 EUR Bargeld entwendet hatte.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Weiblich, etwa 23 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Sprach Hochdeutsch, orientalisches Erscheinungsbild, schwarze Haare zu einem Dutt gebunden. Bekleidet mit einer roten Jacke und einer schwarzen Hose.

Täter 2: Männlich, etwa 25 Jahre alt, 166-170 cm groß, dunkle Augenfarbe, lockige, kurze Haare mit Mittelscheitel. Insgesamt dunkel gekleidet.

Täter 3: Weiblich, etwa 23 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Helle Haare, insgesamt dunkel gekleidet.

Weihnachtsmarkt – Präventive Hinweise für einen sicheren Besuch

Frankfurt (ots) – (em) Seit gestern (22.11.2021) hat der Frankfurter Weihnachtsmarkt wieder seine Pforten geöffnet. Auch dieses Jahr wird, trotz der Corona-Pandemie, mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern gerechnet. Die Frankfurter Polizei gibt präventive Tipps für einen sicheren Besuch des Weihnachtsmarktes.

Sie haben vor Ort Fragen oder brauchen Hilfe? Die Frankfurter Polizei wird auch dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt präsent sein. Sprechen Sie uns gerne an!

Wie kann ich mich gegen Taschen- und Trickdiebe schützen? Trotz der geltenden Maskenpflicht ist mit einem regen Zulauf des Weihnachtsmarktes zu rechnen. Große Menschenmengen machen sich insbesondere Taschen- und Trickdiebe gerne zu eigen.

Mit einfachen Tipps können Sie sich vor den Maschen der Täter schützen:

Halten Sie, auch aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, Abstand zu anderen Personen.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie nötig.

Tragen Sie Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Taschen verschlossen an der Körpervorderseite, so dass Sie diese immer im Blick haben.

Sollten Sie Opfer einer Straftat werden, zögern Sie nicht und wählen Sie sofort den polizeilichen Notruf 110. Sollten Ihre Zahlungskarten entwenden worden sein, so veranlassen Sie unmittelbar die Sperrung der gestohlenen Karten.

Wie komme ich sicher von A nach B? Bei dem ein oder anderen Besuch des Weihnachtsmarktes werden vermutlich nicht nur gebrannte Mandeln und Kartoffelpuffer, sondern auch der allseits beliebte Glühwein konsumiert. Wer vor hat mit dem Auto, dem Fahrrad, E-Scooter oder ähnlich nach Hause zu fahren, sollte daher auf die geltenden Promillegrenzen achten.

Hier herrscht nicht selten, insbesondere bei E-Scootern, Unwissenheit. Bei E-Scootern gelten dieselben Promillegrenzen, wie beim Autofahren. Doch dies ist nicht das Einzige, was bei dem Fahren von E-Scootern zu beachten ist. Das Fahren ist nur auf Radwegen, Radfahrstreifen und in Fahrradstraßen erlaubt. Sind diese nicht vorhanden, so darf auf die Fahrbahn, nicht jedoch den Gehweg, ausgewichen werden. Auch das Fahren zu mehreren ist untersagt.

Aktuelle Informationen rund um den Frankfurter Weihnachtsmarkt, auch im Hinblick auf die geltenden Corona-Regeln, finden Sie auf der Internetseite http s://www.frankfurt-tourismus.de/Entdecken-und-Erleben/Feste-Veranstaltungen/frank furter-weihnachtsmarkt.

Rauschgiftschmuggler dingfest gemacht

Frankfurt (ots)-(ne) – Die Frankfurter Kriminalpolizei konnte nach intensiven Ermittlungen einen 46-jährigen Mann aus Frankfurt festnehmen, der in großen Mengen Betäubungsmittel nach Deutschland geschmuggelt hatte. Außerdem stellten die Beamten mehrere Kilo Drogen sicher.

Die Ermittler waren dem 46-Jährigen bereits vor zwei Jahren in einem anderen Strafverfahren auf die Schliche gekommen. Seinerzeit hatte der Mann eine Bewährungsstrafe durch ein kroatisches Gericht erhalten. Im nun vorliegenden Verfahren waren die Fahnder wegen des Verdachts des Einfuhrschmuggels von Kokain und Heroin hinter dem 46-Jährigen her.

Am vergangenen Donnerstag 18.11.2021 klickten dann schließlich die Handschellen, nachdem der 46-Jährige mit seinem Auto aus Holland nach Frankfurt zurückkehrte. Bei der Durchsuchung seines Pkw fanden die Beamten rund 2,3kg Kokain sowie etwa 1kg Heroin im Motorraum des Autos. Im Handschuhfach hatte der Mann ein Klappmesser griffbereit vorgehalten.

Auch die anschließende Wohnungsdurchsuchung in Frankfurt-Nied führte zum Erfolg. Hier stellten die Kriminalbeamten rund 250g Kokain sicher. Der 46-Jährige kam zunächst in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums. Am Folgetag wurde gegen ihn die Untersuchungshaft angeordnet.

Polizeikontrolle eines Autofahrers fördert mehrere Gesetzesverstöße zutage

Frankfurt-Preungesheim (ots)-(em) – In der vergangenen Nacht 22.-23.11.2021 bewies eine Polizeistreife den richtigen Riecher und erwischte unter anderem einen 42-jährigen Mann, welcher mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Gegen 00.20 Uhr geriet ein Opel Zafira in der Homburger Landstraße in den Fokus von Zivilbeamten. Wie sich kurz darauf zeigen sollte, bewiesen die Beamten hier das richtige Gespür.

Sie hatten bereits zu Beginn der Kontrolle den Eindruck, dass der 42-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Kokain. Tatsächlich fanden die Polizisten 2,95 Gramm (brutto) der Droge bei dem Mann auf und stellten diese sicher.

Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass sich der 42-Jährige illegal im Land aufhält und möglicherweise über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Für den Tatverdächtigen klickten sodann die Handschellen. Es folgten eine Blutentnahme sowie eine auf freiwilliger Basis durchgeführte Wohnungsdurchsuchung, welche jedoch ergebnislos verlief.

Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen erschien plötzlich ein 23-jähriger Mann auf dem 12. Polizeirevier und gab an, den Fahrzeugschlüssel des Opel Zafira abholen zu wollen. Dies sollte ihm zum Verhängnis werden. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab den Verdacht, dass sich auch dieser Mann illegal in Deutschland aufhält.

Beide Männer verbrachten die Nacht schließlich in den Haftzellen des Polizeipräsidiums und wurden mangels Haftgründen heute früh wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

