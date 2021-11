57-jähriger Autofahrer landet mit Pkw alkoholisiert im Bachbett

(ots) – Die Polizei in Sontra hat in der Nacht von Montag auf Dienstag 23.11.2921 einen verunfallten Autofahrer aufgefunden, der mutmaßlich gegen 01.35 Uhr mit seinem Pkw im Bereich der Fuldaer Straße/Andreastor bzw. von einem Wirtschaftsweg in der Verlängerung “Andreastor” abgekommen und im Bachbett der Sontra gelandet war.

Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der noch im Fahrzeug sitzende Autofahrer, bei dem es sich um einen 57-jährigen Mann aus Sontra handelte, eine nicht unerhebliche Menge an Alkohol zu sich genommen. Ein entsprechender Test zeigte später einen Wert von über 2,5 Promille an.

Rettungskräfte und auch die Feuerwehr waren an der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz. Der Fahrer ist später in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sich der Mann auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Über entstandene Verletzungen bei dem Fahrer ist derzeit noch nichts weiter bekannt. Das Fahrzeug ist letztlich mit einem Abschleppdienst aus dem Bachbett gehoben und abgeschleppt worden.

Dabei wurde festgestellt, dass das betroffene Auto, ein grauer Skoda Fabia, einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite hatte, der augenscheinlich nicht dem Abrutschen in das Bachbett zugeordnet werden kann.

Die Polizei in Sontra geht daher von einer weiteren, derzeit noch unbekannten Unfallstelle aus und sucht deshalb weitere Zeugen, die entweder Angaben zu dem oben beschriebenen Vorfall machen können oder denen das besagte Fahrzeug an anderer Stelle aufgefallen ist. Hinweise nehmen die Beamten in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Der 57-jährige Fahrer muss sich nun wegen des Fahren unter Alkoholeinfluss mit Verkehrsunfall verantworten.

Verkehrsunfallflucht

Im Industriegebiet der Straße “Seegel” in Sontra hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Lkw beim Befahren eines Grundstücks offenbar einen Gartenzaun beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle unerlaubt entfernt.

Der Vorfall wurde Montag 22.11.2021 zur Anzeige gebracht, die Unfallzeit liegt laut Bericht der Beamten zwischen Freitagmorgen 09.30 Uhr und Montagnachmittag 14.00 Uhr.

Der Schaden ist noch nicht beziffert.

Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem Unbekannte mutwillig bei einem schwarzen Opel Astra die Frontscheibe und die Frontscheinwerfer beschädigt haben. Der Vorfall geschah offenbar in der Zeit zwischen vergangenem Samstag 10.00 Uhr und Montagmorgen 08.00 Uhr.

Der betroffene Pkw stand zu dieser Zeit in der Stresemannstraße in Eschwege am Fahrbahnrand geparkt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Zwei Verkehrsunfallfluchten

Im Höhenweg in Eschwege hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren einen grauen VW Golf gestreift und dadurch einen Schaden an dessen linken Außenspiegel in Höhe von 500 Euro angerichtet. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, der den Höhenweg vmtl. aus Richtung Boyneburger Tor in Richtung Langenhainer weg befuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka-Einkaufsmarktes in der Landstraße in Reichensachsen. Hier ist ein schwarzer BMW-Kombi von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Vorfall geschah offenbar am Montagnachmittag gegen 13.15 Uhr. Hinweise in den beiden Fällen nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Eternitplatten im Waldstück entsorgt – Zeugen gesucht

(ots) – Nachdem bislang unbekannter Täter ca. 20 asbesthaltige Faserzementplatten (sog. graue Eternitplatten) sowie eine Dachrinne und Teile eines Regenfallrohres unerlaubt in einem Waldstück entsorgt hatten, ermitteln die Beamten in Hessisch Lichtenau nun wegen einer Umweltstraftat. Die Teile lassen darauf schließen, dass diese Abfallprodukte aufgrund einer Neueindeckung bzw. einer Renovierung eines Gebäudes entsorgt wurden.

Die Tatörtlichkeit befindet sich allerdings nicht im Gemarkungsbereich der Stadt Hessisch Lichtenau, sondern in der Gemarkung von Großalmerode, in der Nähe des “Gut Giesenhagen”. Hier haben die Täter das besagte Material in einem Waldgebiet oberhalb des alten Forsthauses “Am Schmelzhof”, hinter dem dortigen Wanderparkplatz an der Abzweigung in Richtung Wickenrode verbotenerweise abgelegt.

Der Tatzeitraum kann auf vergangene Woche Donnerstag, 18.11.2021, zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise in dem Fall erbittet die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Pkw und Fahrradfahrer kollidieren im Kreuzungsbereich

Nachgemeldet von der Polizei in Witzenhausen wurde ein Unfall vom Sonntagnachmittag, bei dem ein Fahrradfahrer mit einem Pkw kollidiert war. Um kurz nach 15.00 Uhr hatte ein 15-jähriger Schüler aus Uder mit seinem E-Mountainbike verbotswidrig den Philosophenweg entgegen der Einbahnstraße in Richtung “Am Kirchplatz” befahren und war im Kreuzungsbereich zur Oberburgstraße mit einem bevorrechtigten 22-jährigen Autofahrer aus Witzenhausen zusammengestoßen, der auf der Oberburgstraße aus Richtung B 451 kommend in Richtung “Am Kirchplatz” unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß entstand an dem Pkw ein Frontschaden von etwa 1.000 Euro.

Der 15-Jährige erlitt eine leichte Schürfwunde, sein Fahrrad wurde mit 100 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Mehrere Autos am Bahnhof Neu-Eichenberg zerkratzt

Bei der Polizei in Witzenhausen wurden gestern mehrere Fälle von Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug registriert. Die mittlerweile 11 betroffenen Geschädigten hatten allesamt ihre Autos am gestrigen Montag zwischen 07.20 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof in Neu-Eichenberg abgestellt.

Hier wurden die Fahrzeuge von unbekannten Tätern beschädigt, indem jeweils der Lack zerkratzt wurde. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

