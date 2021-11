Kaiserslautern -Der zweite Träger des Kulturpreises der Stadt Kaiserslautern heißt Wolfgang Marschall. Der Chef der Kabarettgruppe „Die Untiere“ erhielt den Preis am 19.11.2021 von Bürgermeisterin Beate Kimmel im Pfalzgrafensaal des Casimirschlosses.

Marschall sei, so Kimmel, ein Künstler, der als Kopf seines Ensembles quasi synonym für ein ganzes Genre in Kaiserslautern stehe.

„Wer an politisches Kabarett in Kaiserslautern denkt, der denkt an die Untiere. Wer an politisches Kabarett denkt, denkt an Wolfgang Marschall.“