Landau: Neues Testangebot des DRK Landau

Landau – Die Inzidenzen im ganzen Land steigen, Bürgertests sind seit wenigen Tagen wieder kostenlos und ab kommenden Mittwoch treten neue Regelungen wie 3G im ÖPNV und am Arbeitsplatz in Kraft: Um dabei zu unterstützen, die große Nachfrage nach Corona-Tests in der Stadt Landau bedienen zu können, richtet jetzt auch das DRK Landau wieder eine Teststation ein – diesmal nicht in seinen Räumlichkeiten im alten Zollamt, sondern unmittelbar vor dem Landauer Hauptbahnhof. Ein entsprechender Container wird in Kürze gestellt; die Eröffnung der neuen Testeinrichtung ist im Laufe der Woche geplant.

„An den bestehenden Teststationen in der Stadt ist die Nachfrage wieder enorm gestiegen und mit Blick auf die neuen Regelungen, die in den kommenden Tagen in Kraft treten sollen, ist mit einem weiteren großen Ansturm zu rechnen“, betont DRK-Geschäftsführerin Martina Boßmann. „Auch wir als DRK Landau wollen dabei unterstützen, die Testinfrastruktur in der Stadt weiter auszubauen, und möchten mit unserem Angebot vor allem den zahlreichen Pendlerinnen und Pendlern am Hauptbahnhof eine zentrale Anlaufstelle bieten.“

An der neuen DRK-Teststation auf dem Bahnhofsvorplatz werden ausschließlich Schnelltests durchgeführt. Die genauen Öffnungszeiten der Einrichtung werden in Kürze bekanntgegeben.