Bad Kreuznach: Die Polizei-New

Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

Am Montag, den 22.11.2021, kam es in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.10 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Raabestraße in Bad Kreuznach. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten die Balkontür der fast ebenerdigen Wohnung auf. In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten Schmuck sowie eine Geldbörse.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat am Montagmorgen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Raabestraße in Bad Kreuznach oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0

Rollerdiebstahl

Am 21.11.21, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:50 Uhr, ereignete sich in der Steigstraße ein Diebstahl. Ein grau/schwarzer Motoroller, welcher mittels Lenkradschloss gesichert und ordnungsgemäß vor einem Wohnanwesen abgestellt war, wurde entwendet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 19.11.2021 und dem 21.11.2021 kam es durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung im Bürgergarten in Morschheim. Hierbei wurden die dortige Informationstafel, eine Laterne sowie die Sitzbank durch Aufsprühen von Graffiti beschädigt. Ferner wurde in unmittelbarer Nähe ein Bücherschrank durch Einschlagen der Scheibe beschädigt. Es wird von einem Zusammenhang von beiden Taten ausgegangen.

Bei sachdienlichen Hinweisen, die zur Ergreifung der Täter führen, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352/911-2700 oder per E-Mail an die pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de

Versuchter Einbruch

In der Nacht vom 20.11.21 zum 21.11.21 kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Göllheimer Supermarkt. Die unbekannten Täter versuchten hierbei die Eingangstür gewaltsam zu öffnen und sich so Zugang zum Markt zu verschaffen. DA dies misslang, ließen die Täter von ihrer Tat ab. An der Eingangstür entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Versammlungen am Mahnmal „Feld des Jammers“

Am Sonntag, den 21. November 2021, in der Zeit von 12:30 bis 17:00 Uhr, fanden am Mahnmal „Feld des Jammers“ in Bretzenheim anlässlich des Totensonntages mehrere Versammlungen statt.

Aus diesem Grund war es erforderlich, die B48 zwischen der Anschlussstelle B41 und dem Ortseingang Bretzenheim zeitweise für den Verkehr zu sperren.

Die Polizeidirektion Bad Kreuznach war mit Einsatzkräften vor Ort. Alle angemeldeten Versammlungen verliefen ohne besondere Vorkommnisse.

Tageswohnungseinbruch – Zeugen gesucht!

Bad Sobernheim, Auf Löhborn – Am heutigen Montag kam es in der Straße „Auf Löhborn“ in Bad Sobernheim im Zeitraum 08:00-16:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der oder die unbekannten Täter durchwühlten hierbei sämtliche Stockwerke, während die Bewohnerin außer Haus war. Zur Tatbeute können derzeit noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um die Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen hinsichtlich Personen und/oder Fahrzeugen.

Einbruch in Juweliergeschäft

Winnweiler (Donnersbergkreis) – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde

gewaltsam in ein Juweliergeschäft am Marktplatz eingebrochen. Die unbekannten

Täter warfen gegen 0:40 Uhr eine Schaufensterscheibe mit einem Begrenzungspoller

ein und entwendeten aus der Auslage mehrere Uhren und Ketten. Danach flüchteten

sie vom Tatort. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht genau beziffert

werden.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die

mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

|pirok