Schwieriger Abschleppvorgang nach Verkehrsunfall in der Baustelle

Gau-Bickelheim – Gegen 11:30 Uhr kam es im Baustellenbereich der A61 in

Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen dem Autobahnkreuz und der Anschlussstelle

Alzey zu einem Verkehrsunfall, nachdem die 42-jährige Fahrerin eines PKW aus

bislang ungeklärter Ursache auf die abgesenkte Fahrbahnbegrenzung auffuhr,

infolgedessen auf die linke Fahrzeugseite kippte und nach mehreren Metern auf

dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in

ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 14.000 Euro

geschätzt. Da das Abschleppfahrzeug durch den Rückstau im Baustellenbereich

zunächst nicht zur Unfallstelle gelangen konnte und die Anfahrt in der Folge

über die Anschlussstelle Alzey erfolgen musste, verzögerte sich die Bergung des

verunfallten PKW erheblich. Die rechte Fahrspur musste bis 13.50 Uhr gesperrt

werden.

Sachbeschädigung an PKW

Bingen – Am Freitag 19.11.2021 gegen 18:00 Uhr parkt der Geschädigte seinen PKW auf den Parkplatz gegenüber der Volkshochschule in der Stefan-George-Straße in 55411 Bingen. Als er am Montag den 22.11.2021 gegen 17:00 Uhr zu seinem PKW kam, konnte er mehrere Beschädigungen feststellen.

Wenn Sie Beobachtungen in der Sache gemacht haben, melden Sie bei der Polizeiinspektion Bingen.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen – 21.11., Nuits-St.-Georges-Straße, 23:19 Uhr. Eine Frau meldete einen Bekannten, der alkoholisiert mit seinem Auto fahren wollte. Als die Streife eintraf, wollte der Beschuldigte zu Fuß Reißaus nehmen, konnte aber noch angetroffen werden. Die Beamten riefen ihm ein Taxi, welches ihn sicher nach Hause brachte.

Fahrt unter Drogeneinfluss II

Sprendlingen, 21.11., Gau-Bickelheimer Straße, 15:55 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurden die eingesetzten Beamten auf einen 5er BMW mit überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam. Bei der Kontrolle zeigte der sichtlich nervöse Fahrer Auffälligkeiten in seinem Verhalten, was ein Drogentest bestätigte. Im Anschluss wurde dem 22-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen; der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Einbruchdiebstahl

Bingen, Park a. Mäuseturm, 20.11., 16:00 Uhr – 21.11., 08:00 Uhr. Unbekannte Täter brachen die Seitentür eines Kiosks auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise!

Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 21.11., Hitchinstraße, 13:21 Uhr. Der 36-jährige Fahrer eines fahrerlaubnispflichtigen Kleinkraftrades wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er gab an, lediglich in Besitz einer Prüfbescheinigung zu sein, welche er jedoch verloren habe. Er habe den Roller erst Anfang der Woche erworben. Der Mann zeigte deutliche Anzeichen eines BTM-Konsums. Er wurde zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht.

Fahrt ohne Fahrerlaubnis sowie unter BTM-Einfluss

Am 19.11.2021 gegen 21:55 Uhr kontrollierten Beamten der PI Bingen in der Kreuznacher Straße in Gensingen ein Kleinkraftrad. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrer des Kleinkraftrads nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich darüber hinaus Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was der Fahrer schließlich auch einräumte und durch ein Drogenschnelltest bestätigt wurde. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verfolgungsfahrt

Am 19.11.2021 gegen 16:30 Uhr fuhr ein mit zwei Personen besetzter Motorroller (Kleinkraftrad) in der Gerbhausstraße an einer zu Fuß unterwegs befindlichen Streife der Polizei Bingen vorbei. Sowohl Fahrer als auch Sozius trugen keinen Schutzhelm. Auf Ansprache durch die Streife erfolgte keine Reaktion, die Fahrt wurde unbeirrt fortgesetzt, woraufhin sich die Streife zum Streifenwagen begab und die Verfolgung aufnahm. Der Fahrer des Motorrollers setzte seine Fahrt über die Zehnthofstraße, entgegen der Einbahnstraße in die Schmittstraße, nachfolgend in die Schloßbergstraße und schließlich in den Bienengarten fort. Auch nach Einschalten aller der Streife zur Verfügung stehenden technischen Hilfsmittel zur Signalisierung der Anhalteaufforderung erfolgte keinerlei Reaktion, sodass der Fahrer schließlich in die Dr.-Sieglitz-Straße abbog. Hier setzte sich die Streife am Übergang zum Fuß-/Radweg rechts neben den Motorroller, welcher beim Versuch auf selbigen einzufahren leicht mit dem Streifenwagen kollidierte. An Motorroller und Streifenwagen entstand leichter Sachschaden. Fahrer und Sozius ließen daraufhin von ihrem Fluchtmittel ab und flüchteten unverletzt zu Fuß weiter, konnten dann jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Nach Festnahme der Beiden stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den Motorroller war. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, der Motorroller sichergestellt.

Katalysator von PKW abgeflext und entwendet

In der Nacht vom 19.11.2021 auf den 20.11.21 hatte ein 42 jähriger Niersteiner sein Fahrzeug in Bodenheim, in der Langen Ruthe, in Höhe des Zentrallagers eines Möbeldiscounters abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Katalysator des Fahrzeuges abgelext und entwendet Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.

Graffiti in Lörzweiler

Am 20.11.21, zwischen 21:00 Uhr 22:00 Uhr, wurden in der Königstuhlstraße in Lörzweiler eine Hauswand, sowie ein Verkehrsschild durch bisher unbekannte Täter besprüht. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Ein 29 jähriger Niersteiner parkte sein Fahrzeug zwischen dem 18.11.2021, 19:00 Uhr, und dem 19.11.2021, 10:30 Uhr, in der Großen Fischergasse in Nierstein. Der Verursacher stieß vermutlich beim Rangieren gegen das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

In den Abendstunden des 19.11.2021 wurde ein PKW in der Römerstraße in Guntersblum durch unbekannte Täter mit Farbe besprüht. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten drei weitere Fahrzeuge, eine Hauswand, eine Mauer, sowie ein Stromverteilerkasten festgestellt werden, die ebenfalls besprüht wurden. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.