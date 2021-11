Worms – Einbruch in Einfamilienhaus

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 16:45 Uhr bis Samstag, 09:30 Uhr wurde in Worms-Herrnsheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter zertrümmerten ein Fenster im Erdgeschoss des Wohnhauses in der Raiserstraße und gelangten dadurch ins Innere. Während der Abwesenheit der Bewohner durchwühlten sie im Wohn- und Schlafzimmer mehrere Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertsachen. Angaben zum Diebesgut liegen bislang noch nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

So schützen Sie sich vor Einbrechern

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit –

schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher

finden jedes Versteck.

finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den

Schließzylinder aus.

Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem

Nachbargrundstück.

Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die

Polizei.

Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in

sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Udenheim – Fahrzeug gegen Hauswand

Alzey -In der vergangenen Nacht, 22.11.2021, geriet ein PKW, kommend aus Richtung Saulheim, aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand in der Bahnhofstraße. Die Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Durch den Aufprall wurde die Fassade des Hauses stark in Mitleidenschaft gezogen, des weiteren im Innern des Hauses eine Rigipswand und Möbelstücke beschädigt. Das Haus kann nach Überprüfung eines Sachverständigen weiter bewohnt werden.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Im Zeitraum vom 18.11.2021, 17:00 Uhr bis 20.11.2021 10:30 Uhr parkt der 48-jährige Geschädigte seinen Pkw in Höhe der Hermannstraße 1a in Worms in Fahrtrichtung Friesenstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Gegen 10:30 Uhr stellt er eine massive Beschädigung im Bereich des hinteren linken Stoßfängers seines Pkw fest. Anhand des Schadensbildes fuhr der Verursacher vermutlich mit seinem Pkw die Hermannstraße in Fahrtrichtung Friesenstraße entlang. Beim Vorbeifahren fährt der bislang flüchtige Fahrer auf den linken Heckbereich des parkenden Pkw des Geschädigten und verursacht dabei einen geschätzten Schaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen entfernt er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise zum Verursacher oder Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Worms entgegen.

Brennendes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Glück im Unglück hatten eine 53-Jährige sowie ihre Nachbarn im selben Mehrfamilienhaus in Bermersheim vor der Höhe als sie in der Nacht von Samstag, 20.11.2021 auf Sonntag, 21.11.2021 gegen kurz vor ein Uhr in Ihrer Wohnung auf einen Brand in Ihrer Küche aufmerksam wurde. Das zuvor aufgesetzte Essen auf dem Herd hatte Feuer gefangen. Als die Bewohnerin das Feuer bemerkte, hatte es sich bereits in der gesamten Küche ausgebreitet, so dass die Wohnungsinhaberin nur noch ihre schlafenden Nachbarn verständigen konnte und mit diesen gemeinsam das Mehrfamilienhaus verließ. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand in der Küche bevor das Feuer auf das restliche Gebäude übergreifen konnte. Aufgrund der starken Beeinträchtigung durch Rauch und Ruß konnte das Gebäude bis zum Folgetag nicht bewohnt werden. Die Bewohner konnten bei Angehörigen und Bekannten übernachten. Der Sachschaden wird auf ca. 35000 Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Polizeiinspektion Alzey hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandverursachung aufgenommen.

Zwei Radfahrer durch Verkehrsunfall verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Wendelsheim – Am frühen Samstagabend, 20.11.2021, kam es gegen 18:00 Uhr auf der Landstraße 407 von Flonheim-Uffhofen nach Wendelsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrer verletzt wurden. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer übersah die vor ihm in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer. Der PKW berührte die Fahrräder wodurch die beiden Radfahrer, ein 63- und 23-jähriger Mann auf die Straße stürzten. Die Besatzungen eines Rettungshubschraubers sowie zweier Rettungswagen behandelten die Verletzten zunächst vor Ort. Anschließend wurde der 63-Jährige Radfahrer mit einer Schulterfraktur sowie dem Verdacht auf innere Kopfverletzungen in das Krankenhaus nach Kirchheimbolanden gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Sein Begleiter zog sich bei dem Sturz leichte Schürfverletzungen an den Händen zu und konnte das Krankenhaus in Bad Kreuznach nach ersten ambulanten Untersuchungen noch am selben Abend verlassen.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer

Worms – Am 20.11.2021 gegen 18:30 Uhr befährt ein 60-jähriger Mofafahrer

die Bensheimerstr. in Worms und möchte nach links in die Friedensstr. abbiegen.

Die hinter ihm fahrende 20-jährige PKW-Fahrerin übersieht den Mofafahrer und

fährt diesem hinten auf, sodass der Mofafahrer stürzt und schwer verletzt wird.

Die Unfallverursacherin wird hierbei leicht verletzt.

Der hinter der 20-Jährigen fahrende 28-jährige PKW-Fahrer kann nicht mehr

rechtzeitig bremsen und kollidiert leicht mit dem PKW der 20-Jährigen. Am PKW

der 20-Jährigen und am Mofa entsteht jeweils Sachschaden. Die Bensheimerstr.

musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden, was zu leichten

Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Baustellencontainer aufgebrochen

Worms – Im Zeitraum zwischen dem 19.11.2021, 18:00 Uhr und 20.11.2021, 06:45 Uhr, verschafften sich die bislang unbekannte Täter Zutritt auf eine Baustelle in der Carl-Villinger-Straße in Worms. Dort wurde ein Baustellencontainer aufgebrochen und mehrere darin befindliche Baumaschinen entwendet.

Der Schaden wird nach erster Einschätzung auf ca. 5000 Euro beziffert. Täterhinweise liegen bislang keine vor.

Sollten sie Hinweise zu dem/n Täter/n, zum Diebstahl selbst, zum Verbleib des Diebesgutes geben können oder ist Ihnen ein in unmittelbarer Nähe geparktes Kraftfahrzeug aufgefallen, welches zur Tatbegehung genutzt werden konnte so nimmt die Polizeiinspektion Worms ihre Hinweise dankend entgegen.