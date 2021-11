Gelegenheit macht Diebe – Autos niemals unverschlossen lassen!

Westpfalz – Nur kurz das Auto verlassen, um zu tanken oder etwas

einzukaufen, schon ist die Handtasche oder das Portemonnaie weg. Die Täter sind

gezielt auf der Suche nach unverschlossenen Fahrzeugen!

Sie wollen Autos gar nicht gewaltsam aufbrechen, sondern nutzen einfach

Gelegenheiten, die sich ihnen bieten – um dann aus dem Wageninneren alles

abzugreifen, vom Münzgeld, über die Sonnenbrille oder die Tasche mit den

Sportklamotten bis hin zum Navigationsgerät. Die Täter nutzen die Fahrlässigkeit

von Autobesitzern aus und nehmen alles mit was einen Wert haben könnte.

Deshalb der Appell: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus – bevor andere es für Sie tun!

Soll heißen: Lassen Sie nichts im Wagen zurück, was Ihnen wichtig ist oder einen

gewissen materiellen Wert hat! Lassen Sie auch nichts im Innenraum herumliegen,

was das Interesse von Dieben wecken könnte, beispielsweise Taschen, denen man

von außen nicht ansieht, was darin steckt. Und vor allem: Schließen Sie Ihr

Fahrzeug IMMER ab – auch wenn sie nur kurz Brötchen holen, den Lottozettel

abgeben oder schnell auf die Toilette müssen! Denn Diebe sind noch schneller.

Und: Auch in der eigenen Hofeinfahrt ist Ihr Fahrzeug nicht vor Dieben sicher.

Auch hier schauen Langfinger gerne mal nach, ob die Türen offen sind – und wenn

ja, bedienen sie sich einfach. Mit Vorliebe nachts, „im Schutz der Dunkelheit“,

aber auch zu jeder anderen Tageszeit. Deshalb setzt die Polizei wieder verstärkt

Präventionsstreifen ein. Am 24. November sind die uniformierten Beamten der

Polizeiinspektionen von Kaiserslautern, Landstuhl und der Polizeiwache

Schöneberg-Kübelberg in ihren Dienstgebieten unterwegs und suchen den Kontakt zu

den Bürgern. Die Einsatzkräfte werden verstärkt auf unverschlossene Autos und

Wertgegenstände in den Autos achten und deren Besitzer sensibilisieren. Außerdem

informieren sie über Sicherungsmöglichkeiten, stehen als Ansprechpartner Rede

und Antwort und nehmen auch Hinweise der Bürger zu möglichen Straftaten

entgegen. Die Beamten werden durch Kräfte der Security Police unterstützt. Noch

mehr Infos und Tipps gibt der Sachbereich „Zentral Prävention“ am 24. November

an ihrem Infostand am Globus in der Merkurstraße.|elz

Korrektur zum Bericht: „Wer hat den Opel Corsa gesehen?“

Kreis Kaiserslautern – Leider hat sich in der Meldung zur Unfallflucht des

Fahrers eines Opel Corsa (https://s.rlp.de/XN8d1 ) der Fehlerteufel

eingeschlichen. Der Unfall ist nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag, 18.

November passiert.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. |elz

Autos beschädigt

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen, die auf dem Parkplatz eines

Autohauses in der Pariser Straße etwas beobachtet haben. Hier wurden drei

Fahrzeuge mutwillig beschädigt. An einem Fahrzeug war die Heckscheibe

eingeschlagen. An zwei weiteren Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Der

Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Ein genauer Tatzeitpunkt ließ sich

nicht feststellen. Die Polizei geht von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus

und bittet um Hinweise auf mögliche Täter unter Telefon 0631 369 – 2250. |elz

Dieb nach Zeugenhinweis dingfest gemacht.

Kaiserslautern – Ein Zeuge hat sich am Sonntagnachmittag bei der Polizei

gemeldet. Der Mann berichtete, dass sich in der Kantstraße ein Unbekannter an

mehreren Autos zu schaffen mache. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte

die Streife den Verdächtigen antreffen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten

zwei Sonnenbrillen und zwei Bankkarten, die nicht auf den Namen des

Beschuldigten ausgestellt waren.

Der 22-Jährige gab zu, dass er die Gegenstände kurz zuvor aus verschiedenen

Fahrzeugen gestohlen hatte. Um welche Pkw es sich dabei handelte, wusste der

Mann nicht mehr. Auch eine Nachschau durch die Einsatzkräfte blieb ohne Erfolg.

Gegen den Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

Die Polizei bittet Geschädigte, aus deren Wagen am Sonntag im Bereich der

Kantstraße Gegenstände entwendet wurden, sich zu melden. Sie erreichen die

Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |mhm

Erfolgreiche Hilfe durch Fußstreife des Altstadtreviers

Kaiserslautern – Ein gutes Ende nahm der abendliche Besuch eines

29-Jährigen in der Altstadt, der mit dem Konsum von reichlich Alkohol und einem

Verlust verbunden war. Der Mann war nach seiner Zechtour zunächst nach Hause

gegangen. Dort stellte er fest, dass sich sein Mobiltelefon nicht mehr in seiner

Hosentasche befand.

Als er am Sonntagmittag in der Altstadt nach seinem Handy suchte, traf er auf

eine Fußstreife der Polizei. Er sprach die Beamten an und schilderte sein

Malheur. Er wollte wissen, ob möglicherweise ein ehrlicher Finder das iPhone bei

der Polizei abgegeben hatte. Die Polizisten fragten auf der Wache nach. Aber auf

der Dienststelle war keine entsprechende Fundanzeige eingegangen.

Anrufversuche auf dem verlorenen Smartphone ergaben dann aber, dass das Gerät

noch immer eingeschaltet war. Mit Hilfe des Tablets des Zeugen und einer

speziellen Software des Herstellers konnten die Einsatzkräfte das Handy in der

Spittelstraße lokalisieren. Es war in einen Abwasserschacht gefallen. Die

Polizisten übergaben dem sichtlich erleichterten 29-Jährigen das unbeschädigte

Handy, der sich für die Hilfe mehrfach bedankte. |mhm

Fahrer mit hohen Alkoholpegeln

Kaiserslautern – Weil sie deutlich zu tief ins Glas geschaut hatten,

wurden am Sonntag mehrere Auto-, Fahrrad- und Rollerfahrer aus dem Verkehr

gezogen. Die meisten am frühen Morgen.

Kurz nach 5 Uhr stoppte eine Streife einen jungen Mann mit einem E-Scooter in

der Kanalstraße. Schon direkt beim ersten Wortwechsel mit dem 23-Jährigen rochen

die Beamten die Alkoholfahne des Rollerfahrers. Ein freiwilliger Atemtest

bescheinigte ihm einen Pegel von 1,56 Promille. Zudem hatte er eine leicht

verwaschene Aussprache und war auch nicht mehr so ganz standfest.

Der junge Mann musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Einen

Führerschein konnte er nicht abgeben, da er keinen besitzt. Dennoch wird die

Führerscheinstelle über das Kontrollergebnis informiert. Darüber hinaus muss der

23-Jährige mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Noch während die Polizisten mit der Kontrolle des 23-Jährigen beschäftigt waren,

fiel ihnen ein Pkw auf, der von der Kanalstraße in die Luisenstraße abbog. Der

Wagen wurde ebenfalls gestoppt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen – auch

er stand deutlich unter Alkoholeinfluss: Laut Schnelltest hatte er 1,89 Promille

„intus“.

Eine Blutprobe wurde dem 22-Jährigen auf der Dienststelle entnommen. Bei den

weiteren Überprüfungen tischte der junge Mann den Beamten noch frech eine Lüge

auf: Er behauptete, aufgrund seiner bevorstehenden Ausreise in die USA seinen in

Europa gültigen Führerschein bereits abgegeben zu haben – die folgenden

Ermittlungen ergaben jedoch, dass er nie einen solchen Führerschein besessen

hatte. Auf den 22-Jährigen kommen deshalb Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr

sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Der junge Mann wurde nach Abschluss

aller Maßnahmen an die US-Militärpolizei übergeben.

Zwei Stunden später stoppte eine Streife in der Marienstraße ein Auto mit vier

Insassen. Als die Scheibe geöffnet wurde, strömte deutlicher Alkoholgeruch aus

dem Innenraum des Wagens. Der Fahrer wurde deshalb zum Atemtest gebeten –

Ergebnis: 1,15 Promille. Der 26-jährige musste deshalb mit zur Dienststelle

kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Der Führerschein und die

Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Eine Strafanzeige folgt.

Noch rechtzeitig verhindern konnten Polizeibeamte eine Trunkenheitsfahrt gegen

6.15 Uhr am Willy-Brandt-Platz. Der Streife war hier ein parkendes Fahrzeug

aufgefallen, in dem ein junger Mann saß. Als er den Streifenwagen erkannte,

stieg er aus seinem Auto aus und lief zu Fuß in Richtung Mall. Dort wurde er von

den Polizisten angesprochen und einer Kontrolle unterzogen. Der 26-Jährige gab

an, nach Hause laufen zu wollen. Laut Atemtest war das eine gute Entscheidung,

denn er hatte einen Pegel von 0,89 Promille. Vorsorglich stellten die Beamten

Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher, begleiteten den jungen Mann aber noch

einmal zurück zu seinem Auto, damit er seine Haustürschlüssel aus dem Wagen

holen konnte. Danach machte sich der 26-Jährige tatsächlich zu Fuß auf dem

Heimweg…

Am Sonntagmittag hatte es eine Streife in der Innenstadt mit einem betrunkenen

Fahrradfahrer zu tun. Zeugen hatte kurz vor 13 Uhr gemeldet, dass hier ein Mann

einen Metallpfosten auf die Fahrbahn geworfen habe. Anschließend sei der

Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung Kanalstraße weggefahren.

Dank der Personenbeschreibung konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen wenige

Minuten später in der Salzstraße sichten. Er war zu Fuß unterwegs, ein Fahrrad

lag in der Nähe auf dem Gehweg.

Von den Beamten angesprochen, räumte der 34-Jährige ein, Alkohol und Drogen

konsumiert zu haben. Ein Alkoholtestgerät zeigte einen Wert von 1,81 Promille

an. Eine Blutprobe wurde ihm auf der Dienststelle entnommen und soll Aufschluss

über die eingenommenen Betäubungsmittel geben.

Gegen den Mann wird allerdings nicht nur wegen Fahrens unter Alkohol- und

Drogeneinfluss ermittelt, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft muss er

wegen des Wurfs mit dem Pfosten auch mit einer Anzeige wegen versuchten

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen. |cri

Mit Flasche geschlagen

Kaiserslautern – Weil er ihnen keine Zigarette geben wollte, ist ein Mann

in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von vier Männern attackiert worden.

Wie der 37-Jährige der Polizei meldete, war er gegen 0.20 Uhr in der

Fruchthallstraße unterwegs, als er von dem Quartett angesprochen wurde. Nachdem

er die Frage nach einer Zigarette verneinte, habe ihn einer der Unbekannten mit

einer Flasche bedroht und geschlagen. Der 37-Jährige erlitt mehrere

oberflächliche Schnittwunden im Gesicht und wurde vom Rettungsdienst ins

Krankenhaus gebracht.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Täter-Quartett nirgends

mehr gesichtet werden. Allerdings hatte der 37-Jährige mit seinem Handy ein

Video gefertigt, auf dem einer der flüchtenden Täter zu erkennen war. Ein Zeuge

gab an, den Mann zu kennen, und konnte Hinweise geben. Die weiteren Ermittlungen

laufen. |cri

Streife bringt betrunkene Jugendliche nach Hause

Hirschhorn/Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) – Mehrere besorgte

Verkehrsteilnehmer, die in der Nacht zu Sonntag auf der B270 unterwegs waren,

haben kurz nach 4 Uhr zum Handy gegriffen und die Polizei verständigt. Der

Grund: Ihnen waren zwischen Hirschhorn und Katzweiler mehrere Personen

aufgefallen, die auf der Fahrbahn der Bundesstraße laufen und zeitweise auch

liegen würden.

Eine Streife rückte aus und konnte vor Ort einen jungen Mann und eine

Jugendliche ausfindig machen. Sie gaben an, dass sie zusammen Alkohol getrunken

hatten. Nun wollte der 20-jährige Mann das 16-jährige Mädchen zu Fuß nach Hause

begleiten.

Weil die Jugendliche offensichtlich sehr stark alkoholisiert war, wurde sie in

den Streifenwagen gesetzt und zu ihren Eltern gebracht. Der junge Mann war noch

fit genug, um seinen Heimweg wieder alleine zu Fuß anzutreten… |cri

Mercedes auf Waldparkplatz gerammt

Kaiserslautern – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Wochenende vom

Waldparkplatz im Bereich Johanniskreuz gemeldet worden. Ein Mercedes-Besitzer

zeigte am Sonntag an, dass ihm am Samstag zwischen 13.30 und 14.30 Uhr auf dem

Parkplatz an der L503 zwischen Kaiserslautern und Johanniskreuz jemand gegen das

Auto gefahren sein muss.

Der unbekannte andere Fahrer war vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die

Fahrertür des abgestellten Mercedes gestoßen und hatte Schaden angerichtet. Er

machte sich jedoch aus dem Staub, ohne sich zu melden.

Eine Unfallzeugin hinterließ am Mercedes einen handgeschriebenen Zettel. Dieser

war jedoch unleserlich, so dass die Daten nicht verwertet werden können.

Die Polizei bittet nun die Zeugin – oder auch weitere Zeugen – sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Mehrere Kellerparzellen aufgebrochen

Kaiserslautern – Einbrecher sind in der Donnersbergstraße in ein

Mehrfamilienhaus eingedrungen. Am Sonntagnachmittag fiel auf, dass im

Kellergeschoss mehrere Abteile aufgebrochen wurden.

Eine Anwohnerin wurde stutzig, als sie gegen 14 Uhr aus ihrer Parzelle die

Winterreifen für ihr Auto holen wollte. Dabei stellte sie fest, dass an der Tür

ihres Abteils das Zahlenschloss verschwunden und der Raum durchwühlt worden war.

Ersten Überprüfungen zufolge, hatten die Eindringlinge eine Lampe mitgenommen.

Erst danach bemerkte die Frau, dass weitere Parzellen aufgebrochen wurden. Was

dort gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Auch die genaue Tatzeit ist

noch unklar. Zeugen, denen in den vergangenen Wochen etwas Verdächtiges

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150

mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri