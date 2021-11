Ettlingen/Calw – Per Haftbefehl gesuchter 42-Jähriger nach Unterschlagung festgenommen

Ettlingen/Calw (ots) – Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt konnte am

Samstagnachmittag in der Ettlinger Luisenstraße einen mit Haftbefehl gesuchten

42-Jährigen festnehmen, nachdem er in Oberreichenbach (Krs. Calw) eine gemietete

Musikanlage unterschlagen hatte. Wie sich ferner hausstellte, war der

Verdächtige mit einem nicht zugelassenen und mit falschen Kennzeichen versehenen

Auto unterwegs. Zudem schlug ein Drogenvortest auf gleich drei unterschiedliche

Betäubungsmittel positiv an.

Der Vermieter der Verstärkeranlage hatte zunächst Anfang November beim

Polizeirevier Calw Anzeige wegen Unterschlagung erstattet, nachdem der

Beschuldigte die Miete für die im Oktober ausgeliehene Anlage im Wert von 10.000

Euro nicht entrichtet hatte. Von den Gerätschäften fehlte zudem jede Spur.

Eine für Samstag vereinbarte Geldübergabe auf einem Parkplatz in der Ettlinger

Luisenstraße nahm der Beschuldigte schließlich wahr. Er flüchtete aber in einem

Pkw, als die Polizei hinzukam. Unweit dieser Örtlichkeit konnte der 42-Jährige

aber angehalten und widerstandslos gestellt werden. Er musste sich in der Folge

wegen des Verdachts auf Drogeneinfluss noch einer Blutprobe unterziehen.

Anschließend kam er aufgrund eines bereits im Januar vom Amtsgericht Pirmasens

erlassenen Haftbefehls wegen Betrugs in eine Justizvollzugsanstalt.

Aufgrund der von den Beamten des Südweststadtreviers nach seiner Festnahme

erneut festgestellten Verfehlungen hat der 42-Jährige noch eine ganze Reihe

weiterer Anzeigen zu erwarten.

Waghäusel/ Wiesental – Pkw achtete nicht auf Motorrad – Eine Leichtverletzte

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Person und ein geschätzter Sachschaden

von 7.500 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend

gegen 18:35 Uhr in Waghäusel ereignet hat.

Eine 17-Jährige Motorradfahrerin befuhr die Mannheimer Straße von Wiesental aus

kommend. Hierbei missachtete ein 51-Jähriger Pkw-Fahrer, der aus der

Carl-Schurz-Allee nach links auf die Mannheimer Straße fuhr, die Vorfahrt der

Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin die

17-Jährige Motorradfahrerin stürzte. Die Motorradfahrerin wurde mit leichten

Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Liedolsheim – Pkw achtete nicht auf Radfahrer – Eine leichtverletzte Person

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen zog sich ein Radfahrer zu, als er am

Freitagabend auf der Augartenstraße in Liedolsheim mit einem Pkw kollidierte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 62-Jähriger Pkw-Fahrer gegen 17:35

Uhr die Augartenstraße in Richtung Hauptstraße. Als dieser in eine

Grundstücksauffahrt nach links einbiegen wollte, achtete er nicht auf einen im

Gegenverkehr fahrenden 56-Jährigen Radfahrer, mit welchem er zusammenstieß. Bei

dem anschließenden Sturz erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen, welche im

Krankenhaus versorgt werden mussten.

Ettlingen – Bargeld in Discounter geraubt

Karlsruhe (ots) – Bargeld wurde bei einem Raub in einem Discountmarkt in der

Pforzheimer Straße in Ettlingen am Samstagabend entwendet.

Kurz vor 20 Uhr betraten drei männliche Jugendliche die Filiale um noch eine

Kleinigkeit einzukaufen. Ungefähr eine Viertelstunde zuvor hatten sie an

derselben Kasse einige Getränkedosen bezahlt.

Einer der drei gab der Kassiererin das Münzgeld, ein zweiter versetzte ihr von

hinten einen kräftigen Stoß. Diese kurze Unaufmerksamkeit nutzte der Angreifer,

griff in die geöffnete Kasse und entnahm Bargeld. Auch der junge Mann, der

augenscheinlich bezahlen wollte, griff wohl in die Kasse. Anschließend

flüchteten die drei gemeinsam zu Fuß in unbekannte Richtung. Der dritte hatte

offenbar Schmiere gestanden.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Anhand der Videoaufzeichnungen ergaben sich folgende Beschreibungen der drei

Täter. Es handelte sich um drei junge Männer, alle wohl zwischen 16 und 18 Jahre

alt. Zwei trugen einen weißen Mundschutz, einer einen schwarzen. Alle drei

hatten Wollmützen auf dem Kopf, zwei eine schwarze, der dritte eine graue. Die

beiden mit den schwarzen Mützen hatten auch noch die Kapuzen ihrer vermutlich

blauen Pullis über die Mützen gezogen. Einer dieser beiden hatte auch noch

schwarze Handschuhe an. Alle trugen dunkle Hosen und schwarze Turnschuhe.

Geraubt wurde Scheingeld.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich

gerne mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in

Verbindung setzen.

Karlsruhe – Motorradfahrer kollidiert mit zwei parkenden Autos

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Person und ein geschätzter Sachschaden

von 15.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am

Samstagmittag in der Sophienstraße ereignet hat.

Ein 28-Jähriger Motorradfahrer geriet beim Überholen einer Radfahrerin ins

Schlingern und kollidierte anschließend mit einem auf der rechten Fahrbahnseite

parkenden Pkw. Nach diesem Zusammenstoß stürzte der Fahrer, rutschte samt

Motorrad nach links über die Fahrbahn und prallte gegen einen dort parkenden

Pkw.

Karlsruhe – Kollision zweier Radfahrer – Eine schwerverletzte Person

Karlsruhe (ots) – Zwei verletzte Fahrradfahrer sind die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag auf der Fußgänger- und

Radfahrerbrücke über dem Adenauerring ereignet hat.

Eine 44-Jährige Pedelec-Fahrerin befuhr gegen 16:50 Uhr die Fußgänger- und

Radfahrerbrücke über dem Adenauerring und wollte auf die Linkenheimer Allee nach

Norden abbiegen. Nach den ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei nahm sie die

Kurve zu eng und kollidierte mit einem 39-Jährigen Fahrradfahrer, welcher auf

die Brücke nach Süden auffahren wollte. Die Pedelec-Fahrerin erlitt leichte

Verletzungen. Der schwerverletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins

Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe – Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer flüchtete am

Freitagnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der Amalienstraße. Ein

19-jähriger Pkw-Fahrer fuhr gegen 18.30 Uhr auf der Amalienstraße in Richtung

Mühlburger Tor. An der Kreuzung zur Hirschstraße bremste sein Fahrzeug stark ab,

da Fußgänger die Fahrbahn überquerten. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer,

der an dem Pkw rechts vorbeifuhr streifte hierbei das Fahrzeug des 19-Jährigen.

Anschließend fuhr der Fahrradfahrer, ohne sich um den entstanden Sachschaden in

Höhe von geschätzten 2500 Euro zu kümmern, in Richtung Mühlburger Tor davon.

Der Fahrradfahrer wird als ca. 50 Jahre alt mit weißen kurzen Haaren, Halbglatze

und weißem Drei-Tage-Bart beschrieben. Er trug dunkle Arbeitskleidung und war

auf einem dunklen Fahrrad unterwegs.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen die Hinweise auf den Fahrradfahrer geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon

0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Karlsdorf-Neuthard – Einbrecher suchen Vereinsheim auf

Karlsruhe (ots) – Zu einem Einbruch in ein Vereinsheim im Bruchbühlweg in

Neuthard kam es in der Nacht zum Sonntag.

Zwischen 18:30 Uhr und 10:45 Uhr verschafften sich die Diebe über eine Tür

gewaltsam Zutritt in die Werkshalle. Anschließend entwendeten sie aus einem

Schrank eine Bohrmaschine und einen Hammer. Des Weiteren öffneten die

Eindringlinge mit brachialer Gewalt eine weitere Tür auf, welche in den

Aufenthaltsraum führte. Dort entwendeten die Täter einen Kaffeevollautomaten und

aus dem Kühlschrank mehrere Lebensmittel. Mit ihrer Beute machten sich die Täter

bislang unerkannt aus dem Staub. Der Diebstahl- und Sachschaden wird auf rund

2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich des Vereinsheims verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal

unter der Telefonnummer 07251 7260 in Verbindung zu setzen.

Bad Schönborn – Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag zwischen 14 Uhr und 20 Uhr kam es in Mingolsheim zu

einem Einbruch, weshalb die Polizei nach Zeugenhinweisen bittet.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich im Paul-Hindemith-Ring

vermutlich über den Gartenzaun Zutritt auf das Grundstück. Anschließend

zerstörten sie den Bewegungsmelder und schlugen eine Fensterscheibe im

Erdgeschoss ein. Durch zusätzliches Hebeln gelangten sie letztendlich in das

Wohnhaus. Dort suchten sie nahezu sämtliche Zimmer auf und öffneten Schränke

sowie Schubladen. Hiernach verließ die Eindringlinge das Haus über die

Terrassentür in Richtung Feld. Über das Diebesgut kann zum aktuellen Zeitpunkt

noch nichts gesagt werden.

Zeugen hierzu werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Schönborn unter der

Telefonnummer 07253 80260 zu melden.

Karlsruhe- Mehrere Einbrüche im Stadtteil Neureut

Karlsruhe (ots) – Drei Einbrüche sowie einen Einbruchsversuch musste die Polizei

am Samstag im Karlsruher Stadtteil Neureut verzeichnen. Dabei haben es die Diebe

meistens auf Bargeld sowie Schmuck abgesehen. Die Täter konnten bislang

unerkannt flüchten, weshalb die Polizei auf der Suche nach Zeugenhinweisen ist.

Zwischen 15 Uhr und 19:45 Uhr gelangten die Eindringlinge über ein Fenster in

das Einfamilienhaus in der Grabener Straße. Dort durchwühlten sie mehrere

Schränke und Schubladen und entnahmen dabei die aufgefundenen Schmuckstücke in

bislang unbekannter Höhe.

Gleich zwei Einbrüche gab es in der Neureuter Hauptstraße. Auch hier

verschafften sich die Einbrecher zwischen 17:40 und 23:50 Uhr gewaltsam Zutritt

in die Einfamilienhäuser. Anschließend suchten sie nahezu alle Räumlichkeiten

auf und nahmen die aufgefundenen Wertgegenstände an sich. Mit ihrer Beute in

bislang unbekannter Höhe verschwanden die Diebe unerkannt aus den Häusern.

Zu einem Einbruchsversuch kam es kurz nach 19 Uhr in der Straße „Am Gartenberg“.

Hier wurden die Täter jedoch bei ihrem Vorhaben durch die Hausbesitzer bemerkte

und flüchteten daraufhin vom Grundstück.

Das Polizeirevier Karlsruhe Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen, die am

Samstagabend im Stadtteil Neureut verdächtige Beobachtungen gemachten haben. Sie

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.

Karlsruhe – Rotlichtfahrt mißachtet – Pkw gegen Straßenbahn gefahren

Karlsruhe (ots) – Ein Pkw fuhr am frühen Freitagabend in Rintheim gegen eine

Straßenbahn, nachdem er zuvor offenbar bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren

war.

Der 60-jährige Mercedesfahrer befuhr gegen 18.30 Uhr die Mannheimer Straße in

Richtung Forststraße, in die er links einbiegen wollte. Hierbei missachtete er

wohl die für ihn „rot“ zeigende Ampel und prallte gegen die dort fahrende

Straßenbahn. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Auch in der Straßenbahn wurde

niemand verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von

ungefähr 15.000 Euro.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs mussten die Straße und die Gleise

für den Straßenbahnverkehr für ungefähr eine Stunde gesperrt werden.

Ubstadt-Weiher / Zeutern – Pkw kontra Straßenbahn

Ubsatdt-Weiher / Zeutern (ots) – In der Kapellenstraße in Zeutern kam es am

Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer

Straßenbahn. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei missachtetet der

60-jährige Fahrer eines BMW gegen 15.05 Uhr die optischen und akustischen

Warnsignale am dortigen Bahnübergang und kollidierte in der Folge mit der

herannahenden Straßenbahn. Bei dem Unfall wurden glücklicherweise keine Personen

verletzt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf geschätzte 12.000 Euro.

Neumalsch / B3 – Nach Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Neumalsch (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der

Bundesstraße 3 in Neumalsch sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigen

Ermittlungen befuhr ein 48-jähriger Seat Fahrer gegen 14.20 Uhr die Bundesstraße

3 von Karlsruhe in Richtung Rastatt. Von dort wollte er nach links auf die

Landesstraße 67 in Richtung Muggensturm abbiegen. Hierbei missachtete der

48-Jährige den Vorrang eines auf der Bundesstraße 3 entgegenkommenden

Daimler-Benz Fahrers, weshalb es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam.

Nach Angaben des Seat-Fahrers soll der 41-jährige Fahrer des Daimler-Benz rechts

geblinkt haben, so dass es den Anschein erweckte, als wolle dieser ebenfalls in

Richtung Muggensturm abbiegen. Neben einem 64-jährigen Beifahrer befand sich im

Fahrzeug des 41-Jährigen noch ein Kleinkind. Zur Abklärung möglicher

Verletzungen wurde das Kleinkind in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen

Beteiligten blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtsachschaden

beziffert sich auf einige tausend Euro.

Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an das Polizeirevier

Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000.

Oberderdingen – Gartenhütte niedergebrannt

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Sonntag brannte eine Gartenhütte mit

angrenzender Terrasse auf einem Grundstück an der verlängerten Weinstraße im

Bereich Hundssaich nieder. Am Sonntagmittag verständigten die Besitzer die

Polizei. Nach den bisherigen Feststellungen gehen die Ermittler der

Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro

geschätzt.

Zeugen beobachteten am Samstagabend, dass sich mehrere Personen auf dem

Grundstück aufhielten und neben der Hütte eine Feuerstelle betrieben. In der

Vergangenheit sollen sich bereits mehrfach unberechtigt Personen auf dem

Grundstück aufgehalten haben.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen die im Bereich der Gartenhütte

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise auf die Personen geben

können die sich Samstagabend auf dem Grundstück aufgehalten haben. Diese werden

gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Ubstadt-Weiher/Bruchsal – Einbrüche in zwei Wohnhäuser

Ubstadt-Weiher/Bruchsal (ots) – Zwei Wohnungseinbrüche musste die Polizei im

Laufe des Sonntags in Ubstadt-Weiher und Bruchsal verzeichnen.

Zwischen 08:15 Uhr und 14:20 gelang es bislang unbekannten Tätern, in ein

Einfamilienhaus in der Brunnenstraße in Ubstadt-Weiher einzubrechen. Durch die

Täter wurde zunächst das etwa 1,70 Meter hohe Hoftor überwunden und anschließend

die Wohnungstür mithilfe eines Hebelwerkzeugs aufgebrochen. Nach aktuellem Stand

der Ermittlungen wurde Bargeld in Höhe von 2.000 Euro entwendet.

Am selben Tag hebelten Unbekannte zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr das Hoftor

und anschließend die Haustür eines Anwesens in der Markgrafenstraße in Bruchsal

auf. Im Inneren durchwühlten sie das gesamte Haus und entwendeten Schmuck und

Uhren.

Ob die beiden Einbrüche auf das Konto derselben Täter gehen, ist noch unklar und

Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Karlsruhe- Mehrere Kellerabteile aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Mindesten vier Kellerabteile hat ein bislang Unbekannter in

der Nacht zum Samstag in der Luise-Riegger-Straße aufgebrochen.

Zwischen 23:00 Uhr und 08:30 Uhr verschaffte sich der Täter vermutlich über die

Tiefgarage Zutritt zu den Kellerräumen. Dort öffnete er mit brachialer Gewalt

vier Kellerabteile und versuchte es bei einem Weiteren. Aus mindestens einem

Keller nahm der Dieb ein Fahrrad mit. Anschließend verschwand er mit seiner

Beute unerkannt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine

Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der

Telefonnummer 0721 666-3411 zu melden.

Karlsruhe – Ungebetene Gäste machen Ärger

Karlsruhe (ots) – Auf einer Geburtstagsparty verursachten am frühen

Samstagmorgen acht ungebetene Gäste großen Ärger. Vier Personen wurden bei einer

Auseinandersetzung in dem Vereinsheim Am Ruschgraben in Hagsfeld verletzt.

Auf der Feier des 18. Geburtstags einer jungen Frau erschienen plötzlich, gegen

zwei Uhr, acht der Veranstalterin nicht bekannte junge Männer. Es kam zu

Provokationen dieser Gruppe gegenüber den Partygästen, die sich auch in

Handgreiflichkeiten entluden. Offenbar kannten einige der Partygäste Personen

aus der provozierenden Gruppe.

Schließlich konnten vier leicht verletzte Gäste durch die Polizei angetroffen

werden, ein junger Mann musste zur Abklärung seiner Verletzungen in eine Klinik

gebracht werden.

Außerdem wurden durch die Randalierer ein Schaukasten beschädigt. Der

Sachschaden beträgt ungefähr 100 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer

0721/967180 entgegen.