Mannheim / Heidelberg: Sicherstellung von mehreren Päckchen mit Dokumenten mit volksverhetzendem Inhalt

Mannheim / Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaften Mannheim und Heidelberg sowie des Polizeipräsidiums

Mannheim

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim wurden seit Montag, den

15.11.2021, mehrere Postsendungen sichergestellt, die Schriftstücke mit

volksverhetzendem Inhalt enthielten. Unter anderem wird darin der Holocaust

geleugnet. Die Päckchen waren an drei Studentenverbindungen in Mannheim und zwei

in Heidelberg adressiert und hatten allesamt den gleichen Inhalt. Der bislang

unbekannte Absender forderte in einem beiliegenden Schreiben zudem die weitere

Verbreitung der volksverhetzenden Botschaften. Die Vertreter der jeweiligen

Studentenverbindungen erstatteten daraufhin Strafanzeige bei der Polizei. Die

genauen Hintergründe der Postsendungen sind bislang noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen des Fachdezernats für Staatsschutzdelikte bei der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie der Staatsanwaltschaften Heidelberg

und Mannheim dauern weiter an.

Mannheim-Seckenheim: Falsche Handwerker unterwegs

Mannheim-Seckenheim (ots) – Mindestens zwei Trickbetrüger waren am

Freitagnachmittag gegen 16 Uhr im Mannheimer Stadtteil Seckenheim unterwegs.

Unter dem Vorwand, dass er Handwerker sei und im Badezimmer einer über

80-Jährigen „etwas überprüfen“ müsse, gelang es zunächst einem der Täter in die

Wohnung der Dame zu gelangen. Während die Wohnungsinhaberin gemeinsam mit dem

„Handwerker“ das Bad aufsuchte, betrat offenbar unbemerkt ein zweiter Betrüger

die Wohnräume. Dieser begann sofort die Zimmer nach Wertgegenständen zu

durchsuchen. Im Anschluss flüchtete er wieder unbemerkt aus der Wohnung. Erst

nachdem die angebliche Überprüfung im Bad abgeschlossen war und der „Handwerker“

die Wohnung ebenfalls verlassen hatte, bemerkte die Dame, dass verschiedene

Schränke und Schubladen durchsucht wurden. Entwendet wurde nach derzeitigem

Ermittlungsstand nichts. Wie der Komplize unbemerkt die Wohnung betreten konnte,

ist bislang nicht bekannt.

Der angebliche „Handwerker“ kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt,

ca. 180-185 cm groß, sportliche Statur, schwarze Jacke, dunkle/lange Hose,

hochdeutsche Aussprache, gepflegtes Erscheinungsbild.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise geben können oder womöglich selbst geschädigt wurden,

werden gebeten sich unter der Tel.: 06203 93050 zu melden.

Mannheim/B38a: Unfall am Stauende – eine verletzte Person – 12.000 EUR Sachschaden

Mannheim/B38 (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 18:20 Uhr

auf der B38a. Eine 22-Jährige Opel-Fahrerin befuhr auf der B38a den rechten der

beiden geradeausführenden Fahrstreifen. Hierbei erkannte sie das Stauende an der

Ausfahrt MA-Neuhermsheim zu spät und fuhr auf einen bereits zum Stillstand

gekommenen BMW auf. Dieser wurde wiederum auf das vor ihm stehende Fahrzeug

aufgeschoben. Durch die Wucht der Kollision wurden bei dem Opel die Airbags

ausgelöst, die Fahrerin wurde hierbei verletzt. Sie wurde mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Sowohl der Opel, als auch der BMW waren

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden

beträgt rund 12.000 EUR

Mannheim-Innenstadt: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte / Widerspenstige Person beißt Polizeibeamten in den Finger

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kam es zu Streitigkeiten vor einer

Diskothek in der Mannheimer Innenstadt. Als die eingesetzten Polizeibeamten

gerade dabei waren, den Sachverhalt abzuklären, bespuckte ein alkoholisierter

24-Jähriger die am Körper getragene Schutzweste des aufnehmenden Polizeibeamten.

Als der Querulant daraufhin zur Seite gedrückt wurde, baute sich der nunmehr

Beschuldigte vor dem Beamten auf und versuchte, auf diesen einzuschlagen. Die

weitere Tathandlung konnte jedoch durch den Einsatz weiterer Kräfte unterbunden

werden. Beim Anlegen der Handschließen setzte der Beschuldigte seine

Spuckattacken fort, beleidigte die Beamten fortwährend und verletzte einen davon

durch einen Biss in dessen Finger. Zudem beschädigte er durch seine

Widerstandshandlungen einen am Straßenrand geparkten VW-Polo. Der Mann wurde

daraufhin in Gewahrsam genommen und zum nächsten Polizeirevier verbracht. Ein

beim Polizeirevier durchgeführter Alkoholtest ergab eine

Atemalkoholkonzentration von 1,36 Promille. Zudem besteht der begründete

Verdacht, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss illegaler Drogen stand. Nach

erfolgter Blutentnahme und Wegfall des Gewahrsamnahmegrundes durfte der

Beschuldigte das Polizeirevier wieder verlassen. Gegen ihn wurde wegen des

tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Mannheim-Innenstadt: Mit Messer am Bein verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Sonntagabend kam es am Quadrat I6 zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, wobei ein 24-Jähriger eine Stichwunde

am Bein erlitt. Der junge Mann hielt sich gegen 18:15 Uhr auf Höhe der

Hausnummer 2 auf als er von einem unbekannten Täter attackiert wurde. Dabei

stach der Unbekannte vermutlich mit einem Messer in das Bein des 24-Jährigen und

flüchtete anschließend. Weshalb es zu der Auseinandersetzung kam ist bislang

Ermittlungssache des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. Nach einer ersten

Behandlung durch Rettungssanitäter vor Ort, kam der leicht verletzte Mann in ein

Krankenhaus. Der Täter entkam unerkannt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter

0621 12580 an die Ermittler zu wenden.

Mannheim: Widerstand nach Platzverweis

Mannheim (ots) – Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt wurden am

Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr aufgrund einer Ruhestörung, ausgehend von einem

Bistro, in die H-Quadrate gerufen. Dort wurden zunächst mehreren Störern

Platzverweise erteilt. Im Rahmen der Personalienfeststellung zweier jungen

Frauen im Alter von 18 und 21 Jahren kam es folglich zu tätlichen Angriffen und

Widerstandhandlungen. Die beiden Frauen griffen zunächst unvermittelt eine

Polizeibeamtin an, indem sie diese mit voller Wucht wegstießen und ihr im

Nachgang ruckartig an ihrem linken Arm zogen. Die Beamtin wurde hierbei verletzt

und zog sich eine Schulterluxation zu. Sowohl die 18-Jährige als auch die

21-Jährige konnten im Anschluss an den Angriff festgenommen werden. Hierbei

beleidigten sie die eingesetzten Beamten fortwährend mit Kraftausdrücken der

Gossensprache. Beide Frauen waren nicht unerheblich alkoholisiert, weshalb sie

zunächst zu einer Polizeidienststelle verbracht wurden, wo ihnen letztlich durch

einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Frauen erwartet u.a. eine Anzeige

wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung. Sie wurden

im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die

weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Mannheim: 18-Jähriger wirft Weinflasche von Baugerüst

Mannheim (ots) – Am Samstagabend gegen kurz vor 22.00 Uhr meldeten Passanten

eine Personengruppe auf dem Baugerüst einer Schule in den Mannheimer

C-Quadraten. Beim Eintreffen der ersten Polizeibeamten vor Ort warf der nunmehr

18-jährige Beschuldigte eine Weinflasche von dem circa 25 Meter hohen Gerüst,

welches z.Zt aufgrund von Bauarbeiten dort angebracht ist. Die Flasche schlug

nur unweit der eingesetzten Polizeibeamten auf dem Boden auf. Nachdem die

Personengruppe das Gerüst zunächst nicht freiwillig verlassen wollte, wurde über

die Integrierte Leitstelle Mannheim die Höhenrettung der Feuerwehr dazu gerufen.

Nach mehreren Lautsprecherdurchsagen konnten schließlich vier männliche sowie

eine weibliche Person dazu bewegt werden, das Gerüst selbstständig zu verlassen.

Im Anschluss daran erfolgte die Festnahme aller fünf Personen. Sie wurden

zunächst zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen zu einer

Polizeidienststelle verbracht. Alle fünf, darunter auch ein Jugendlicher,

erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Der 18-Jährige muss sich

zusätzlich noch für den Flaschenwurf in Richtung der Beamten verantworten. Die

weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Mannheim-Gartenstadt: Nach Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem 16-jährigen Fußgänger werden Zeugen gesucht –

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Nachdem bei Eingang des Notrufes zunächst von einer

Fußgängerin die Rede war, stellten die ersten Einsatzkräfte vor Ort fest, dass

es sich bei dem Verletzten um einen 16-jährigen Jugendlichen handelte. Nach

ersten Ermittlungen der Beamten vor Ort lief der 16-jährige Fußgänger zunächst

am Fahrbahnrand auf der Straße Waldpforte in Richtung Waldfriedhof. Kurz nach

der Einmündung der Straße Waldfrieden überquerte er unachtsam die Straße sowie

die Schienen und wurde von der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn im

vorderen Bereich erfasst. Hierbei wurde er zu Boden geschleudert und schwer

jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. An der Straßenbahn entstand lediglich

geringer Sachschaden. Nach erfolgter Erstversorgung wurde er durch den

Rettungsdienst in ein Mannheimer Krankenhaus verbracht. Der Verkehrsdienst

Heidelberg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Nach Abschluss der

Unfallaufnahme konnte der Straßenbahnverkehr, sowie die Fahrbahn der Straße

Waldpforte gegen 19:30 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben werden gebeten sich mit den Verkehrsdiensten Heidelberg

oder Mannheim unter 0621/174-4111 oder 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss entgegen einer Einbahnstraße gefahren und Unfall verursacht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Samstagmorgen gegen 04:50 Uhr staunten Beamten

des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt nicht schlecht. Nachdem sie einen lauten

Knall wahrgenommen hatten und sich in Richtung Unfallstelle aufmachten wurde das

Ausmaß des Geschehens offenbar. Ein PKW VW stand mit erheblichen Beschädigungen

im Unfallendstand neben drei ebenfalls beschädigten Fahrzeugen. Der 26-jährige

Fahrer des VW und Beschuldigter stand ebenso, wie ein Zeuge des Vorfalles

daneben. Nach ersten Ermittlungen vor Ort fuhr der Beschuldigte im Bereich

Luisenring entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Einbahnstraße

zwischen G7 und H7. An der Einmündung G5/ G4 versuchte er nach rechts abzubiegen

und kollidierte dabei mit mehreren Fahrzeugen. Hierbei wurde glücklicherweise

niemand verletzt, es enstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Bei

der Kontrolle des 26-jährigen Fahrers stellten die Beamten eine

Atemalkoholkonzentration von knapp 2,3 Promille fest. Ein Drogenvortest

reagierte zudem positiv auf Kokain. Der 26-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen

des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter Einfluss von Drogen und

Alkohol, sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.

Mannheim-Innenstadt: Betrunken und unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen gegen 04:50 Uhr kollidierte ein unter

Alkohol- und Drogeneinfluss stehender 26-jähriger VW-Fahrer zwischen den

Quadraten G 4 und G 5 mit drei am Fahrbahnrand geparkten Autos. Der 26-Jährige

fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Luisenring kommend entgegen der

Fahrtrichtung in die Einbahnstraße zwischen den Quadraten G7 und H7, bog

zwischen G 4 und G 5 erneut entgegengesetzt der Fahrtrichtung ab und stieß gegen

die drei geparkten Autos. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die

Polizei. Die alarmierten Beamten stellten deutliche körperliche

Ausfallerscheinungen fest, die auf den Konsum von Alkohol und anderer

berauschender Mittel hindeuteten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32

Promille. Ebenso reagierte ein Urintest positiv auf Kokain. In einem

nahegelegenen Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, wonach er

gehen durfte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein

Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall – PKW liegt auf dem Dach

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Der Mercedes-Fahrer befuhr gegen 12 Uhr die

Eisenlohrstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. An einer dortigen

Fahrbahnverengung fuhr er aus bislang nicht bekannten Gründen auf eine

Fahrbahnbegrenzung auf und verlor folglich die Kontrolle über seinen Wagen. Der

PKW überschlug sich daraufhin und blieb wenige Meter weiter auf dem Dach liegen.

Der Unfallverursacher konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er

blieb glücklicherweise unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch

nicht bekannt. Der Verkehr wurde zeitweise umgeleitet. Da zudem Betriebsstoffe

ausgelaufen waren, wurde die Feuerwehr verständigt. Die Fahrbahn konnte nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen gegen 14:15 Uhr wieder freigegeben

werden.

Mannheim-Innenstadt: Handy aus der Hand gerissen und gegen Festnahme gewehrt

Mannheim (ots) – Am Samstagabend gegen 19:45 Uhr entriss ein 45-jähriger Täter

im Quadrat R 3 einer 22-jährigen Frau das Handy aus der Hand und wollte fliehen.

Ein 22-jähriger Zeuge konnte den Dieb ergreifen und bis zum Eintreffen der

alarmierten Beamten festhalten. Hiergegen leistete der 45-Jährige massive

Gegenwehr. Verletzt wurde aber keiner der Beteiligten. Bei der

Auseinandersetzung ließ der Dieb das Handy auf den Boden fallen.

Glücklicherweise blieb es unbeschädigt. Nachdem die eingetroffenen Polizisten

die Personalien des Täters gesichert hatten, konnte er gehen. Ihn erwartet nun

eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

Mannheim – Neckarau: Mehrere Gartenhäuschen in Kleingartenanlage aufgebrochen

Mannheim – Neckarau (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag, 16:15 Uhr, bis Freitag,

11:30 Uhr, wurden durch ein oder mehrere unbekannte Täter in einer

Kleingartenanlage im Mallauweg mehrere Gartenhäuschen aufgebrochen und teilweise

durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, der Sachschaden

ist noch nicht näher bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau bittet Zeugen,

oder weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0621 83397-0 zu melden.

Mannheim – Neckarstadt: E-Bike entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: (ots) – Ein Unbekannter entwendete am Samstag in der Zeit

zwischen 0:00 Uhr und 2:00 Uhr in der Erlenstraße auf unbekannte Weise ein

E-Bike im Wert von ca. 2700 Euro. Das Zweirad war mit einem Ring- und einem

Faltschloß gegen Diebstahl gesichert. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt

ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, sich unter Telefon 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neuhermsheim: Unbekannte brechen Pkw auf – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neuhermsheim (ots) – Am Sonntagnachmittag in der Zeit von 13:30 und

16:20 Uhr schlugen ein oder mehrere Unbekannte die Seitenscheiben von drei

Fahrzeugen ein, die im Harrlachgärtenweg im Gewerbegebiet Eastside geparkt

waren. Aus dem Peugeot 2008, dem Audi A6 und der Mercedes A-Klasse entwendeten

die Unbekannten jeweils eine Handtasche bzw. einen Rucksack mit persönlichen

Wertgegenständen. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt: Baumaschinen aus Mercedes Sprinter entwendet – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: (ots) – Ein oder mehrere Unbekannte schlugen in der Zeit

von Samstag 20 Uhr und Sonntag 15 Uhr mit einem bislang unbekannten Gegenstand

die Scheibe auf der Beifahrerseite eines Mercedes Sprinter einer Baufirma ein,

der in der Stockhornstraße in Höhe des Anwesens Nr. 5 geparkt war. Aus dem

Innenraum des Fahrzeuges entwendeten sie mehrere Baumaschinen. Außerdem brachen

der oder die Unbekannten auf der Pritsche des Sprinters das Schloss einer

Holzkiste auf. Über die Höhe des Diebstahls – bzw. Sachschadens ist derzeit noch

nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zu dem oder den unbekannten Dieben bzw. zum

Tathergang geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.:

0621/3301-0, zu melden.