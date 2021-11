Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Anhänger gerät in den Gegenverkehr – zwei verletzte Personen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag kam es gegen 13:55 Uhr auf der

B292 zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-Jähriger Suzuki-Fahrer war mitsamt seinem

Anhänger auf der B292 von Sinsheim in Richtung Waibstadt unterwegs, als der

Anhänger ins Schleudern geriet und in den Gegenverkehr geriet. Eine

entgegenkommende 31-Jährige Seat-Fahrerin versuchte noch mit einer Vollbremsung

einen Zusammenstoß zu verhindern, kollidierte allerdings trotzdem mit dem auf

ihren Fahrstreifen geschleuderten Anhänger. Sowohl die Fahrerin, als auch die

Beifahrerin des Seats wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der

Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 EUR. Die Straße war rund eine dreiviertel

Stunde in beiden Richtungen gesperrt.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Glasscheiben an Schulen eingeworfen

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am späten Freitagabend wurde ein Zeuge auf

eine Gruppe von fünf Jugendlichen aufmerksam, die gegen 21:40 Uhr eine

Glasscheibe einer Schule in Schubertstraße mit einem Stein einwarfen. Die Gruppe

ergriff hiernach sofort die Flucht. In der anschließenden Fahndung und den

eingeleiteten Ermittlungen der alarmierten Beamten des Polizeireviers Sinsheim

wurden fünf Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren festgestellt.

Ob diese für den bislang nicht zu beziffernden Sachschaden verantwortlich sind,

wird derzeit ermittelt. Zudem ist bislang ungeklärt, ob diese auch für eine

weitere eingeworfene Glasscheibe an der benachbarten Schule in Frage kommen.

B 535 / Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall – Fahrzeug mit Totalschaden PM Nr.2

B 535 / Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend gegen 20.30

Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, welcher die B535 von Schwetzingen kommend in

Richtung Heidelberg befuhr, einen verunfallten Pkw auf Höhe der Abfahrt

Plankstadt / Eppelheim. Beim Eintreffen des ersten Funkstreifenwagens konnte

durch die Polizeibeamten ein verunfallter Ford Fiesta festgestellt werden. Nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 51-jährige Fahrzeugführer zuvor aus

bislang unbekannter Ursache in der Abfahrt von der Fahrbahn abgekommen und auf

die in diesem Bereich angebrachte Leitplanke aufgefahren. In der Folge

überschlug er sich mit seinem Fahrzeug und kam auf der Seite zum Liegen. Der

51-Jährige wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt und konnte seinen

Fiesta selbstständig verlassen. Noch unter den Eindrücken des Unfallgeschehens

stehend wurde der Mann durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer kurzerhand

nach Hause gebracht. Von dort aus setzte der Unfallverursacher einen Notruf ab.

Zum Ausleuchten und Absperren der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr aus

Plankstadt mit insgesamt vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Die

Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Schwetzingen. An dem

Ford Fiesta entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Der entstandene

Sachschaden an der Leitplanke beträgt ca. 3000,- Euro. Für den Zeitraum der

Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der B535 gesperrt werden. Zu

Verkehrsbehinderungen kam es hierdurch jedoch nicht. Ob und in wieweit sich der

51-Jährige dem Tatbestand der Unfallflucht schuldig gemacht hat ist Gegenstand

weiterer Ermittlungen.

Nußloch / RNK: Herrenloses Pferd im Wohngebiet

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nicht schlecht staunte ein verwunderter

Radfahrer, der kurz nach Mitternacht am frühen Sonntagmorgen ein herrenloses

Pferd in der Odenwaldstraße erblickte und die Polizei verständigte.

Durch die hinzugerufenen Beamten vom Polizeirevier Wiesloch konnte der

Sachverhalt vor Ort bestätigt werden. Dort wurde das Pferd ohne Sattel und

Halfter auf einer Grünfläche im Wohngebiet grasend angetroffen. Mithilfe von

zwei aufmerksamen Anwohnerinnen, die selbst „pferdeerfahren“ sind, konnte das

Tier zunächst eingefangen werden. Im weiteren Verlauf erklärte sich die

Besitzerin einer nahegelegenen Reitanlage dazu bereit, dem Pferd bis zur

Ermittlung des Pferdehalters Obdach zu gewähren.

Schon nach ein paar Stunden meldete sich schließlich die Besitzerin des

warmblütigen Wallachs. Sie teilte mit, dass dieser von einer Stute über die

Koppel gejagt wurde und dadurch die Einzäunung niedergerannt hatte. Nachdem sie

nun den Zaun repariert und ein Ausweichgelände für das geflüchtete Tier gefunden

hatte, konnte sie ihr Pferd wieder wohlbehalten und unverletzt entgegennehmen.

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis – BAB 5: Fahrbahn in Richtung Darmstadt nach Wildunfall mit drei verendeten Wildschweinen wieder frei – Pressemeldung Nr. 2

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis – BAB 5 (ots) – Die BAB 5 ist nach dem Unfall mit

drei verendeten Wildschweinen seit 03:30 Uhr wieder frei befahrbar. Entgegen der

ersten Meldung war nur ein PKW an diesem Unfall beteiligt. Zwei weitere

Fahrzeuge hatten lediglich angehalten, um vor Ort Erste-Hilfe zu leisten. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 36-jährige Fahrer eines PKW Kia den

rechten Fahrstreifen der BAB 5 aus Richtung Dossenheim kommend in Fahrtrichtung

Darmstadt. Kurz vor der Anschlussstelle Ladenburg überquerte eine Rotte

Wildschweine die Fahrbahn unvermittelt von rechts nach links. Der 36-Jährige

konnte einen Zusammenstoß mit drei Tieren nicht mehr verhindern. Alle drei

Wildschweine wurden bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie vor Ort

verendeten. Der PKW Kia war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste

durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Totalschaden am

Fahrzeug in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Wildschweine wurden im Anschhluss durch

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei geborgen.

Schwetzingen- Wohnungsbrand mit einem Leichtverletzten

Mannheim (ots) – Bei einem Wohnungsbrand in der Nacht von Freitag auf Samstag

wurde eine Person leicht verletzt. Kurz vor 23 Uhr brach aus bislang unbekannter

Ursache in einer Wohnung in der Siedlerstraße ein Brand aus. Die Flammen

breiteten sich rasch in der Wohnung aus. Der Brand konnte durch die freiwillige

Feuerwehr Schwetzingen/Brühl unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Durch

die entstandenen Rauchgase und die damit verbundene Hitzeentwicklung wurde die

Wohnung völlig zerstört.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich eine Person in der Brandwohnung.

Der 78-jährige Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein

Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Brandermittler dauern an.

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer wird bei Kollision schwer verletzt

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag ereignete sich am frühen

Abend, gegen 19:20 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 39. An der

Einmündung der K 4271 Mühlhausen-Ost auf die B39 / B292, wollte ein PKW Fahrer

aus Mühlhausen kommend auf die Bundesstraße auffahren. Hierbei übersah er nach

ersten Erkenntnissen, den sich aus Angelbachtal nähernden Motorradfahrer. Es kam

zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge in Folge dessen der 16-jährige mit seinem

Leichtkraftrad stürzte und sich hierbei schwer verletzte. Er wurde vom

Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und dann zur weiteren Behandlung in ein

nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der 22-jährige PKW-Fahrer erlitt einen

Schock und musste ebenfalls medizinisch betreut werden. Der Schachschaden

beträgt ca. 8000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder

sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei

dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.

A6, Hockenheim: Kontrollstelle an der Tank- und Rastanlage Hockenheim West – Ergebnis

Mannheim (ots) – Am heutigen Montagvormittag zwischen 7 und 12 Uhr

kontrollierten insgesamt 26 Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizeiinspektion

des Polizeipräsidiums Mannheim an einer Kontrollstelle an der Tank- und

Rastanlage Hockenheim West den gewerblichen Güterverkehr auf der Autobahn.

Weiterhin legten die Einsatzkräfte ein besonderes Augenmerk auf Tiertransporte.

Das Veterinäramt des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis unterstützte daher die

Kontrollstelle mit 4 Amtsärztinnen, einem Veterinär und einer Veterinärin.

Im Wesentlichen kontrollierten die Einsatzkräfte im Verlauf des Vormittags

Kleintransporter und LKW. Bei 48 kontrollierten Fahrzeugen ahndeten die

Verkehrsermittlerinnen und -ermittler in 21 Fällen diverse Verstöße.

In zehn Fällen war die Ladung mangelhaft oder unzureichend gesichert. Fünf

Fahrzeuge waren überladen, wobei ein Fahrzeug eine Überladung von über 32

Prozent aufwies. Ein überbreites Fahrzeug hatte keine entsprechende Genehmigung,

bei einem weiteren Fahrzeug waren erforderliche Ausrüstungselemente für den

ordnungsgemäßen Gefahrguttransport nicht vorhanden. Darüber hinaus kam es zu

zwei Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz, einem Verstoß wegen falscher

Kennzeichnung tierischer Nebenprodukte und einem weiteren Verstoß wegen falscher

Bedienung eines sogenannten EG-Kontrollgerätes, welches die Lenk- und Ruhezeiten

des Fahrers aufzeichnet.

Dem überbreiten Fahrzeug wurde aufgrund einer fehlenden Genehmigung die

Weiterfahrt untersagt. Ein Fahrer eines Kleintransporters musste aufgrund von

Überladung sein Fahrzeug auf der Rastanlage stehen lassen. Bis zur

Wiederherstellung der Verkehrssicherheit war auch für diesen Fahrer keine

Weiterfahrt möglich.

Gegen 10 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen Tiertransport, welcher eine

Vielzahl an Schlachtferkeln geladen hatte. Erst letzten Montag hatte die

Verkehrspolizei das Fahrzeug auf der Autobahn kontrolliert und festgestellt,

dass mehrere Ablaufstutzen am LKW nicht korrekt geschlossen waren, wodurch die

Ladefläche durchnässt war. Am heutigen Kontrolltag kam es jedoch zu keinen

Beanstandungen, weshalb der LKW seine Fahrt fortsetzen konnte.

Bereits am vergangenen Montag, den 15.11.2021 stellten die Beamtinnen und

Beamten ebenfalls an einer Kontrollstelle an der Tank- und Rastanlage Hockenheim

West, mit gleicher Zielrichtung und mit Unterstützung des Veterinäramts des

Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis, bei 34 kontrollierten Fahrzeugen insgesamt 22

Ordnungswidrigkeiten fest.

Davon handelte es sich um:

6 Verstöße wegen Überladung

2 Verstöße gegen Sozialvorschriften

2 Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften

Gegen einen drogenbeeinflussten Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren

eingeleitet, da ein LKW mit Muscheln keine ausreichende Kühlung für die

geladenen Lebensmittel vorweisen konnte.

Die Kontrollen an der Tank- und Rastanlage haben sich erneut bewährt. Die

Ergebnisse zeigen, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der

Verkehrssicherheit leisten und werden daher auch in Zukunft intensiv

fortgesetzt.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit dem Motorroller unterwegs

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 55-jähriger Mann war am Freitagabend

in Hockenheim betrunken auf einem Motorroller unterwegs. Der Mann fiel einer

Polizeistreife kurz vor 22 Uhr auf, als er den Beamten im Biblisweg entgegenkam.

Sie wendeten und folgten dem Rollerfahrer. Dieser befuhr anschließend den

Feldweg, parallel zur L 723 in Richtung Reilingen. Dabei bemerkten die

Polizisten die unsichere Fahrweise in Schlangenlinien. Auf mehrfache

Aufforderung mittels Leuchtschrift reagierte der 55-Jährige nicht. Nachdem er in

die Unterführung unter der L 723 eingebogen war und diese passiert hatte, verlor

er die Kontrolle über seinen Roller und stürzte in den Acker. Er blieb

unverletzt, jedoch verschmutzte er dabei seine Kleidung.

Bei der nun folgenden Kontrolle bemerkten die Beamten neben deutlichem

Alkoholgeruch im Atem des Mannes auch dessen alkoholbedingt verwaschene

Aussprache. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Zudem gab er

an, dass er regelmäßig Cannabis konsumiere. Er wurde daraufhin zum Polizeirevier

Hockenheim gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Bei weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass er 55-jährige Rollerfahrer

nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen

Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis

ermittelt.

Viernheim, BAB 659: Schwerer Unfall auf Autobahn – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Viernheim / BAB 659 (ots) – Am Montagmorgen kam es auf der BAB 659 zu einem

schweren Verkehrsunfall – der Verursacher flüchtete. Die Fahrerin eines BMW fuhr

von Mannheim kommend in Richtung Weinheim als gegen 8:15 Uhr plötzlich ein

blauer PKW unangekündigt auf ihre Fahrspur zog. Um einen Zusammenstoß zu

verhindern wich die 53-Jährige aus und bremste, verlor dabei aber die Kontrolle

über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Nachdem sich der BMW dabei

einmal drehte kam er auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Der Fahrer des

blauen PKW fuhr ungeachtet dessen weiter. Die 53-Jährige wurde bei dem Unfall

leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in Krankenhaus. Ihr Fahrzeug

musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht

beziffert werden. Die Autobahnpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen

und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben

oder Hinweise zum Flüchtigen geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621

470930 zu melden.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken gegen die Leitplanke gefahren

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend gegen 21 Uhr war ein

51-jähriger Mann mit seinem Audi auf der L549 von Eschelbronn kommend in

Richtung Meckesheim unterwegs. An der Einmündung zur B45 versäumte es der

PKW-Fahrer rechtzeitig zu bremsen und kollidierte frontal mit der Leitplanke.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine

Alkoholisierung von über 1,2 Promille bei dem Mann fest. Er musste die Beamten

daher auf das Polizeirevier begleiten und neben einer Blutprobe auch gleich

seinen Führerschein abgeben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 8.500 Euro.

Der 51-Jährige selbst blieb unverletzt.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Freitag kam es in der

Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der

Ellwanger Straße. Ein Zeuge hatte entdeckt, dass die Hauseingangstür offenstand.

Beamte des Polizeireviers Weinheim stellten zudem fest, dass eine Glasscheibe

des Wintergartens eingeschlagen worden war. Ein oder mehrere unbekannte Täter

hatten im gesamten Haus Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Der

Diebstahlsschaden beläuft sich bisher auf ca. 400 Euro, der Sachschaden auf

2.300 Euro.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernimmt

die Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten

Zeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 –

4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Ortsteil Waldhilsbach kam es am

Freitagnachmittag zwischen 15:15 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Einbruch in ein

Einfamilienhaus in der Schulstraße. Der oder die unbekannten Täter waren über

das Garagendach an ein Fenster im Obergeschoss gelangt, welches sie aufhebelten.

Im Haus wurden nahezu sämtliche Räume betreten und durchwühlt. Was entwendet

wurde ist noch nicht abschließend bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf

mehrere hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernimmt

die Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten

Zeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 –

4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Malsch / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Malsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Freitag, 15:20 Uhr, und Samstag,

09:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einem

Verwaltungsgebäude im Oberen Jagdweg. Hierzu überstiegen diese auf unbekannte

Weise den das Gebäude umgebenden Stahlzaun und hebelten ein Fenster im

Erdgeschoss auf, um in das Gebäude zu gelangen. Hier brachen sie weitere Türen

auf und durchwühlten Schränke. Aus den Büroräumlichkeiten im ersten Obergeschoss

entwendeten die Unbekannten aus einem Schrank eine Box mit Fahrzeugbriefen der

Verwaltungsfahrzeuge und ca. 1.000 Euro Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich

auf mehrere hundert Euro.

Der Polizeiposten Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Oberen Jagdweg

gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06222 662850 zu melden.

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter exhibitioniert sich am Strand auf der Kollerinsel – Polizei sucht Zeugen

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Spaziergang am Strand auf der

Kollerinsel fiel einer 46-jährigen Frau am Samstag gegen 16 Uhr ein Mann auf,

der in der Nähe des Campingplatzes hinter einem Baum stand und an seinem

entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Nachdem sie den Unbekannten erblickt

hatte, lief sie zügig davon und verständigte telefonisch die Polizei. Über das

Aussehen des unbekannten Mannes konnte sie lediglich berichten, dass dieser

dunkel gekleidet war und sein Gesicht mit einer dunklen Mütze und einem dunklen

Schal fast vollständig bedeckt war. Eine eingeleitete polizeiliche Fahndung nach

dem Unbekannten verlief negativ. Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum dem Unbekannten

geben können oder möglicherweise selbst durch das unsittliche Verhalten des

Unbekannte betroffen waren, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/714-4444,

zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto beschädigt Mauer und flüchtet – Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag

gegen 16:40 Uhr in der Grabengasse. Der Fahrer eines orangefarbenen VW-Busses

streifte beim Abbiegen eine Mauer an einer Grundstücksgrenze auf Höhe der

Hausnummer 2. Der Mann stieg aus, begutachtete den Schaden an seinem Bus, sowie

an der Mauer und fuhr anschließend einfach davon, ohne seinen

Feststellungspflichten nachzukommen.

Den Angaben eines Zeugen nach wurde der Unfall von einem Postboten/Briefträger,

sowie einem Arzt beobachtet, welche sich auf dem benachbarten Burgplatz befunden

haben sollen.

Zeugen, insbesondere der Arzt, sowie der Postbote/Briefträger, die den

Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der

Telefonnummer 07261-6900, zu melden.