26-jährige Mitarbeiterin mit Pfefferspray verletzt und Bargeld erbeutet

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nachdem sich am späten Sonntagabend (21.11.) in einer Sportsbar in der Pfungstädter Straße ein Raub zugetragen hat, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach weiteren Zeugen. Gegen 22.15 Uhr betrat ein bislang Unbekannter die Bar, begab sich zur Theke und gaukelte offenbar der dortigen Mitarbeiterin vor, mehrere Getränke kaufen zu wollen.

Gerade als die 26-jährige Mitarbeiterin der Bestellung nachkommen wollte, besprühte der Unbekannte sie mit Pfefferspray. Im Anschluss begab er sich in den Kassenbereich, entwendete circa 1.000 Euro Bargeld und suchte im Anschluss mit seiner Beute das Weite. Die 26-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Laut der Zeugin soll der Flüchtige ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Sein Alter wurde auf 20 bis 30 Jahre alt geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Ermittlerinnen und Ermittlern sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Trio besprüht Taxifahrer mit Pfefferspray

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nach derzeitigem Kenntnisstand bestellten 3 bislang Unbekannte am Sonntag 21.11.2021 gegen 21 Uhr ein Taxi in die Nußbaumallee. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll es noch vor Antritt der Fahrt zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Taxifahrer und dem Trio gekommen sein, woraufhin sie den 36-jährigen Fahrer mit Pfefferspray besprühten und im Anschluss flüchteten. Der 36-Jährige wurde nach jetzigem Stand leicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Das Alter des flüchtigen Trios wurde auf 16 bis 22 Jahren geschätzt.

Einer von ihnen soll um die 1,75 Meter groß gewesen sein, eine Mund-Nasen-Bedeckung, schwarze Oberbekleidung und eine schwarze Jogginghose getragen haben.

Ein Zweiter des Trios trug ebenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung und eine schwarze Jacke. Er führte einen schwarzen Hund mit sich.

Die dritte Person soll ebenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung aufgehabt haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 42 bei der Polizei in Pfungstadt fragen: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zum Aufenthaltsort der Unbekannten geben? Diese sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Kriminelle erbeuten Navi

Darmstadt (ots) – Auf das Navi eines Volkswagens hatten es Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend (16.11.) und Sonntagmittag (21.11.) abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Der schwarze Wagen war in der Beckstraße abgestellt, als sich die Unbekannten an diesem zu schaffen machten. Unter Einwirkung von Gewalt erbeuteten sie dasNavigationsgerät des Wagens und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Motorroller gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein Motorroller, der auf einem Parkplatz in der Nieder-Ramstädter Straße abgestellt und gesichert war, wurde im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (20.11.) und Sonntagnachmittag (21.11.) von Kriminellen entwendet. An dem Motorroller des Herstellers “Vespa” war zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen “DA-HT 567” angebracht.

Nach jetzigem Stand wird der Schaden auf circa 2000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des entwendeten Motorrollers geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Nach Einbruch in Schule Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (19.11.) und Montagmorgen (22.11.) rückte eine Schule in der Bessunger Straße in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zur Schule. Im Inneren angelangt, durchwühlten sie unter anderem mehrere Schränke. Ob sie Beute machten, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden. Ersten Ermittlungen zufolge, wird der Schaden insgesamt auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Kriminelle erbeuten Kleidung

Roßdorf (ots) – Im Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag (19.11.) und Sonntagabend (21.11.) gelangten Kriminelle unter Einwirkung von Gewalt ins Innere eines Wohnhauses in der Straße “Am Hühnerbusch”. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke nach Beute. Die ungebetenen Gäste erbeuteten Kleidung, unter anderem diverse Jacken, und suchten im Anschluss das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Kriminelle gehen leer aus

Seeheim-Jugenheim (ots) – Nachdem ein Mehrfamilienhaus in der Sandmühlstraße am Samstag 20.11.21 in den Fokus Krimineller rückte, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt die Haustür zu öffnen, was ihnen misslang.

Im Anschluss flüchteten sie unerkannt, hinterließen dennoch einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Brand in Wohnhaus

Babenhausen-Hergershausen (ots) – Der Brand eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße rief am Montagmittag (22.11.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Nachbarn über den Brand informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer im Keller des Wohnhauses aus.

Die freiwillige Feuerwehr aus Babenhausen, Sickenhofen und Hergershausen konnten die Flammen schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Die beiden Bewohner des Hauses, ein lebensälteres Ehepaar, wurden von einem Rettungswagen vorsorglich untersucht. Glücklicherweise blieben sie nach jetzigem Stand unverletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge, kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Verlässliche Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Autohaus im Visier Krimineller

Pfungstadt (ots) – Ein Autohaus in der Robert-Bosch-Straße rückte in der Nacht zum Samstag (20.11.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten zwischen 04-05 Uhr Zutritt zum Gelände des Autohauses und gelangten unter Einwirkung von Gewalt auch in die Büroräume.

Unter anderem erbeuteten sie mehrere Hundert Euro Bargeld und Fahrzeugkennzeichen. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Mit Fahrrad gestürzt – Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Erzhausen (ots) – Nachdem sich bereits am vergangenen Donnerstag (18.11.) eine Verkehrsunfallflucht in der Brühlstraße zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 14.45 Uhr befuhr ein 11 Jahre alter Junge mit seinem Rad die Straße. Hierbei soll ein Fahrzeug hinter dem Jungen gefahren sein, beschleunigt und mehrmals zum Überholen angesetzt haben.

Im Anschluss soll der 11-Jährige weiter nach rechts gefahren sein, um dem unbekannten Wagenlenker offenbar Platz zu machen. Hierbei touchierte der junge Radler den Bürgersteig und fiel zu Boden. Der 11-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich von der Örtlichkeit.

Das 3. Polizeirevier in Darmstadt sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-41310 zu erreichen.

Groß-Gerau

Gestohlener Sattelzug in Thüringen aufgefunden – Polizei nimmt 43-Jährigen fest

Mörfelden-Walldorf (ots) – Nach dem Diebstahl eines Sattelzugs am Samstagabend (20.11.)(wir haben berichtet), wurde der Brummi am Sonntagmorgen (21.11.) nach dem Hinweis eines Zeugen bei Neuhaus am Rennweg (Thüringen) von der Polizei festgestellt. Ein 43 Jahre alter Mann aus Osteuropa, der sich am Fahrzeug befand, wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an. Zudem prüfen die Beamten einen Zusammenhang zu einem weiteren Diebstahl eines mit Leergut beladenen Sattelzugs in der Union-Brauerei-Straße in Groß-Gerau in der Zeit zwischen Freitagabend (12.11.) und Montagmorgen (15.11.).

Schwerer Diebstahl aus Angelboot – Polizei bittet um Mithilfe

Gernsheim (ots) – Hoher Sachschaden entstand bei einem Diebstahl aus einem Angelboot, welches im Zeitraum zwischen dem 08.11.2021 (ab circa 18:00 Uhr) und dem 22.11.2021 (13:00 Uhr) im Gernsheimer Hafen festgemacht war.

Das offene und nur mit Persenning abgedeckte Angelboot war vermutlich aufgrund von Niedrigwasser über die Uferböschung aus auf die ansonsten gesicherte Steganlage erreicht worden. Unbekannte Täter durchsuchten das Boot und stahlen neun sehr hochwertige Angeln, ein KFZ-Radio sowie eine Angeltasche mit Zubehör. Der Gesamtschaden wird auf rund 8.000 EUR geschätzt.

Die Wasserschutzpolizei in Gernsheim bittet Zeugen, die im Tatzeitraum ungewöhnliche Aktivitäten an der am sogenannten “Kohleweg” parallel verlaufenden Steganlage bemerkt haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizeistation Gernsheim unter 06258/93400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Einbruch in Wohnhaus – Kripo sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Unbekannte verschafften sich am Freitag (19.11.), gegen 18.00 Uhr, Zugang in ein Wohnhaus in der Ringstraße. Die ungebetenen Besucher durchwühlten anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen sämtlich Räume des Hauses. Ob etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Kupfer im Wert von 80.000 Euro entwendet

Bischofsheim (ots) – Das Gelände eines Entsorgungsfachbetriebs “An der Steinlach” geriet bereits am vergangenen Donnerstag (18.11.), in der Zeit zwischen 18.00 und 20.00 Uhr, in das Visier von Metalldieben. Die Unbekannten brachen ein Tor auf und fuhren mit einem Lastwagen auf das Firmengelände. Dort luden sie anschließend eine Abrollmulde mit etwa 8,5 Tonnen Kupfer im Wert von etwa 80.000 Euro auf und flüchteten mit der Beute.

Die Abrollmulde hat zudem einen Wert von 6.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Im Zeitraum vom 19.11.21; 21:00 Uhr bis 20.11.21; 11:00 Uhr wurde in der Hermannstraße ein geparkter schwarzer Hyundai Tucson beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizei Mörfelden-Walldorf oder jede andere Polizeidienststelle.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Mo., 22.11., zwischen 11.40 und 12.50 Uhr, wurde in der Flughafenstraße in Walldorf ein geparkter schwarzer Pkw Seat Leon von einem unbekannten Fahrzeug an der linken Seite gestreift und beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

Nach Brand zwei Tote gefunden – Keine Hinweise auf Brandlegung

Viernheim (ots) – Nach dem Brand des Anbaus eines Wohnhauses am Freitagmorgen (19.11.) in der Kriemhildstraße, bei dem eine 69-jährige Frau und ihr 73-jähriger Ehemann ums Leben kamen, gibt es nach Untersuchung der Brandstelle durch Brandermittler der Heppenheimer Kriminalpolizei und Brandgutachtern des Hessischen Landeskriminalamts derzeit keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung.

Vielmehr gehen die Ermittler davon aus, dass wahrscheinlich fährlässiger Umgang mit Zigaretten zu dem Brandausbruch geführt haben dürfte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren in den Räumlichkeiten keine Rauchmelder angebracht.

Eine Obduktion der beiden verstorbenen Personen wurde gerichtlich angeordnet und soll weiteren Aufschluss über das tragische Geschehen liefern.

Jugendliche ohne Führerschein

Bensheim (ots) – Zwei 16- und 17-jährige Motorrollerfahrer bemerkten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen am Samstagabend (20.11.) auf der Bundesstraße 47, im Bereich der Anschlussstelle zur A 5. Die Roller erreichten zuvor eine festgestellte Geschwindigkeit von rund 50 km/h. Laut Fahrzeugpapieren ist allerdings nur eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erlaubt. Die jungen Männer waren somit ohne Führerschein unterwegs.

Zudem ergaben sich sich Hinweise auf technische Veränderungen an den Zweirädern. Beide Roller wurden daraufhin polizeilich sichergestellt und abgeschleppt. Den Heimweg mussten beide Jugendliche zu Fuß antreten.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Alarm im Weingut

Bensheim (ots) – Der Alarm im Verkaufsraum eines Weingutes wurde am Sonntagabend (21.11.) von Einbrechern ausgelöst. Die Kriminellen konnten mit einer weißen Geldkasse der Marke Burgwächter entkommen.

Anwohner hörten gegen 20.45 Uhr den Alarm im Berliner Ring. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass die Täter zwei Fenster beschädigt hatten, um ins Innere zu gelangen. Aus dem Verkaufsraum wurde die Kasse mit mehreren Hundert Euro gestohlen.

Der Fall wird von Beamten des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim weiterbearbeitet. Hinweise werden unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Kriminelle im Fleischgroßhandel

Bensheim (ots) – Kriminelle sind am Wochenende (20.11.-21.11.) in der Rodauer Straße im Ortsteil Fehlheim bei einem Fleischgroßhändler eingebrochen. Gestohlen wurden mehrere Tausend Euro aus insgesamt 2 Tresoren sowie Wechselgeld.

Die Täter haben sich zwischen Samstagabend 20.11.2021 um 19 Uhr und Sonntagnachmittag 21.11.2021 um 16 Uhr, über die rückwärtige Hofeinfahrt dem Betrieb genähert. Von dort gelangten sie über eine aufgebrochene Metalltür in die Betriebsstätte und suchten auf dem Weg vom Verkaufsraum zum Bürotrakt sämtliche Schränke ab. Bei der Suche entdeckten die Täter letztendlich die zwei Tresore. Mit geeigneten Werkzeugen wurden die Behältnisse gewaltsam geöffnet.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim hat den Fall übernommen. Noch in der Nacht hat die Polizei eine umfangreiche Spurensuche veranlasst. Für die Fallaufklärung sucht die Polizei auch dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch und vor allen zu den Tätern geben können. Telefon: 06252 / 706-0.

Milchautomat aufgebrochen

Wald-Michelbach (ots) – Wie bereits berichtet wurde, haben Kriminelle am Wochenende (20. – 21.11.) im Odenwald, Landkreis Darmstadt-Dieburg und an der Bergstraße mehrere Verkaufsautomaten aufgebrochen. Ein weiterer Fall wurde am Samstag (21.11.) im Ortsteil Gadern, in der gleichnamigen Straße bekannt.

Die Täter wollten keine Milch, sondern nur das Bargeld. Aus den aufgebrochenen Geldkassetten fehlen mehrere Hundert Euro. Nach bisherigen Ermittlungen machten sich die Täter am Vormittag, zwischen 8 Uhr und 9.20 Uhr ans Werk.

Wem sind in dem Zeitraum Personen an dem Automaten aufgefallen? Alle Hinweise bitte an das Kommissariat 41 in Wald-Michelbach melden. Telefon: 06207 / 9405-0.

Polizei nimmt mutmaßlichen Räuber vorläufig fest

Viernheim (ots) – Die Polizei hat am Samstag (20.11.) einen 18-Jährigen festgenommen, der in Verdacht steht, einige Stunden zuvor eine Spielhalle in der Einsteinstraße ausgeraubt zu haben. Erbeutet wurden über 2.000 Euro.

Die überfallene Mitarbeiterin rief die Polizei, weil sie den vermeintlichen Täter des Überfalls gegen 18 Uhr an einem Kiosk in der Kirchenstraße wiedererkannt habe. Der Tatverdächtige konnte ohne Widerstand von der Polizeistreife festgenommen und mit auf die Wache genommen werden.

Nach Angaben der Mitarbeiterin sei der 18-Jährige am frühen Samstag, gegen 4 Uhr, in die Spielhalle gekommen. Unter Vorhalt einer Pistole bedrängte und schubste er die Frau, wobei sie am Kopf verletzt wurde. Nachdem die Frau zu Boden fiel, griff der Räuber nach der Geldbörse und lief weg. Nach den polizeilichen Maßnahmen, zu denen auch die Durchsuchung des aktuellen Aufenthaltsortes des 18-Jährigen in Darmstadt zählt, wurde er zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei (K 35) in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Einbrecher nehmen hochwertige Armbanduhr und Geld mit

Viernheim (ots) – Am Samstagmorgen (20.11.) wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus “Am Alten Weinheimer Weg” festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen fehlt eine hochwertige Armbanduhr sowie Geld. Wie hoch der Gesamtschaden sein wird, wird sich erst in den Folgetagen herausstellen. Um die Kellertür aufbrechen zu können, nutzten die Täter die im Garten aufgefundene Axt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Tat zwischen Freitagabend (19.11.), 21 Uhr und dem Samstagmorgen (20.11.), 6.30 Uhr liegt. Wer in dem Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Einbruchskommissariat 21/ 22 in Heppenheim in Verbindung. Telefon: 06252 / 706-0.

Kriminelle suchen Verkaufsstände auf

Lorsch/Höchst-Dusenbach/Fischbachtal-Meßbach/Babenhausen (ots) – Nachdem im Tatzeitraum zwischen Samstag 20.11. und Sonntag 21.11. mehrere Verkaufsstände in Lorsch in der Straße “Seehof”, in Höchst-Dusenbach in der Kastellstraße, in Fischbachtal-Meßbach in der Rimdidimstraße und in Babenhausen im Langenbrücker Weg von Kriminellen aufgesucht wurden, sucht die Polizei nach Zeugen.

In Lorsch, Höchst und Fischbachtal machten sich die Unbekannten an den dortigen Milchautomaten zu schaffen, um an das Bargeld zu gelangen. Auch der Verkaufsautomat in Babenhausen wurde von den ungebetenen Gästen mit Gewalteinwirkung aufgebrochen. Neben mehreren Hundert Euro an Bargeld, entwendeten sie unter anderem Apfelsaft und Milch. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kommissariate (K41) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0, in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0, in Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 und in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

Rollerfahrt mit über ein Promille beendet

Bensheim (ots) – Die unsichere Fahrweise eines Rollerfahrers hat am Samstagabend (20.11.) die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Zudem war das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für den genutzten Roller ausgegeben und der 44 Jahre alte Fahrer aus Bensheim nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins.

Den 44-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Urkundenfälschung.

Die Streife stoppte den 44-Jährigen gegen 20.15 Uhr in der Schwanheimer Straße.

Der durchgeführte Alkoholtest zeigte einen Wert von über ein Promille an. Für die Anzeigenaufnahme und Blutentnahme wurde der Mann mit auf die Dienststelle genommen. Nach Abschluss der Maßnahme konnte er wieder nach Hause gehen. Den Roller haben die Beamten zudem sichergestellt.

Einbrecher im Einfamilienhaus

Zwingenberg (ots) – Am Samstag (20.11.) sind Kriminelle aus einem Haus in der Karlstraße, Nähe Grenzweg geflüchtet. Die Täter brachen zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Im Haus durchwühlen sie die Räume im Erdgeschoss und Obergeschoss.

Ob und was fehlt, muss noch erhoben werden. An der Terrassentür ist jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden. Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 06252 / 706-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Kriminelle geben sich als Handwerker aus

Viernheim (ots) – Trotz einem unguten Bauchgefühl haben Kriminelle am Freitagnachmittag (19.11.) einer Seniorin persönliche Dokumente, Bargeld sowie vier Sparbücher im Wert von über 200.000 Euro aus der Wohnung stehlen können.

Um kurz vor 15.30 Uhr klingelten zwei Männer an der Wohnungstür der Frau und gaben vor Wasserhandwerker zu sein. Sie wollten die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen. Unter diesem Vorwand gewährte die Wohnungsinhaberin den Männern den Zutritt in die Wohnung. Während die ältere Frau angehalten wurde, im Badezimmer den Wasserhahn aufzudrehen, schaute sich offensichtlich einer der Täter in der Wohnung um.

Sein Komplize blieb bei der Frau und blockierte die Badezimmertür. Die Situation kam der Frau seltsam vor, so dass sie lautstark den Mann aufforderte die Tür freizugeben. Die angeblichen Handwerker verließen daraufhin schnell die Wohnung. Die sofortige Nachschau nach den Wertsachen zeigte, dass die Seniorin bestohlen wurde.

Die Täter sollen zwischen 40 und 55 Jahre alt sein und hochdeutsch gesprochen haben. Während der eine ein dunkelgraues bis schwarzes Oberteil in Kombination mit einer schwarzen Hose trug, war der andere mit einem dunkelblauen Stoffsportanzug bekleidet.

Wem das kriminelle Duo aufgefallen ist oder Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Beamten des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 969-0.

Wiederholt warnt die Polizei davor fremde Personen in die Wohnung zu lassen. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Unangekündigte Handwerker vor der Haustür warten lassen, um in der Zwischenzeit über die Firma oder den Vermieter die Angaben überprüfen zu können. Im Zweifelsfall sofort die Polizei anrufen.

Citroen Nemo aufgebrochen

Bensheim (ots) – Langfinger hatten es auf die Geldbörse abgesehen, die am Montagmorgen (22.11.) in einem weißen Citroen Nemo lag. Für den Diebstahl wurde die Scheibe an der Fahrertür eingeschlagen. Mit der Geldbörse fehlen mehrere Hundert Euro sowie Ausweispapiere.

Der Citroen stand zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Bürgerhaus, Nähe der Dalbergergasse. Für die weiteren Ermittlungen ist das Kommissariat 41 in Bensheim zuständig. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 06251 / 8468-0.

Odenwaldkreis

Vom Einbrecher umgerannt

Reichelsheim (ots) – Ein 36 -jähriger Mann überraschte mit seiner Begleitung offensichtlich Kriminelle bei ihrer Tat und wurde am frühen Sonntag 21.11.21 beim Betreten des Hauses von einem Einbrecher förmlich umgerannt. Nach erster Durchsicht fehlen mehrere Uhren, Schmuck sowie Bargeld. Als die Hausbewohner gegen 01.20 Uhr nach Hause in den Krautweg zurückkehrten, kam ihnen der flüchtenden Täter entgegen gerannt.

Der Mann, der auf etwa 45 Jahre geschätzt wird, trug dunkle Kleidung sowie eine Maskierung mit Seeschlitzen. Zudem war er mit einer Weste, die viele Taschen besitzt, bekleidet. Um die Schulter trug er eine Umhängetasche.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach hat den Fall übernommen.

Wer Hinweise im Allgemeinen und zu dem Flüchtenden geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06062 / 953-0.

Kriminelle beschädigen Türen

Bad König (ots) – Auf der Suche nach Beute sind Einbrecher im Laufe des Sonntags (21.11.) in ein Haus in der Fürstengrunde Straße eingebrochen. Offensichtlich konnten sie keine Wertsachen finden, so dass sie mit leeren Händen geflüchtet sind.

Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner zwischen 11.30 Uhr und 17.10 Uhr für die Tat aus. Über die aufgebrochene Haustür gelangten sie ins Haus und beschädigten dort eine weitere Tür.

Möglicherweise haben Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen im Bereich der Fürstengrunder Straße bemerkt. Hinweise hierzu nimmt das Kommissariat 21/ 22 in Erbach entgegen. Telefon: 06062 / 953-0.

