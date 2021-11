Kirchhain – Autoscheibe eingeschlagen – Sporttasche gestohlen

Am Freitag, 19. November, schlug ein Dieb eine Seitenscheibe eines schwarzen E-Klasse Daimlers ein und stahl die auf der Rücksitzbank abgestellte schwarze Sporttasche. Der Daimler parkte zur Tatzeit zwischen 19 und 21 Uhr in der Borngasse. Die Sporttasche mit den Sportsachen hat einen Wert von etwa 100 Euro, der Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Berauscht gefahren

Als die Polizei gerade einen Autofahrer kontrollierte, fielen zwei herannahende Radfahrer durch ihre erhebliche Schlangenlinienfahrt auf, sodass die Polizei die beiden Radler anhielt und gleich mit überprüfte. Sowohl der Autofahrer als auch die Radler standen unter dem Einfluss von Alkohol und/oder anderen berauschenden Mitteln. Die Kontrollen waren in der Nacht zum Samstag, 20. November, zwischen 00.25 und 00.35 Uhr in der Robert-Koch-Straße.

Beim 24 Jahre alten Autofahrer ergaben sich während der allgemeinen Kontrolle Hinweise auf einen Drogenkonsum. Der freiwillige Drogentest bestätigte den Verdacht und zeigte einen THC Einfluss an. Die beiden Fahrradfahrer im Alter von 21 und 23 Jahren gerieten bei der beobachteten Schlangenlinienfahrt sogar teilweise in den Gegenverkehr. Bei einem zeigte der Alkotest einen Wert von 0,46 Promille und bei beiden reagierte der Drogentest jeweils positiv auf Opiate und THC. Für alle drei endete die Fahrt mit der Kontrolle, bei allen dreien veranlasste die Polizei die notwendigen Blutproben.

Bereits am Abend vorher, am 19. November, um 19.15 Uhr, hatte eine Streife der Polizei Marburg in der Neuen Kasseler Straße ein Auto angehalten und festgestellt, dass der 26 Jahre alte Fahrer unter Drogeneinfluss fuhr. Der Mann fiel damit innerhalb weniger Tage zum dritten Mal wegen des gleichen Delikts auf. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste erneut die Blutprobe.

Zwei Radfahrer, die am Samstagmorgen (20. November), gegen 05.20 Uhr in der Frankfurter Straße in erheblichen Schlangenlinien fuhren und dabei sowohl in den Gegenverkehr gerieten als auch beinahe mit am Fahrbahnrand geparkten Autos bzw. den dortigen Pollern zusammenstießen, lieferten der entgegenkommenden Streife damit den Grund für eine Kontrolle. Beide Radfahrer bemerkten die bevorstehende Kontrolle und versuchten zu flüchten. Einer verlor dabei mehrfach fast die Kontrolle über das Rad. Er warf es in der Schückingstraße weg, verfehlte dabei nur knapp ein geparktes Auto und versuchte es zu Fuß weiter. Die Flucht endete nach wenigen Metern mit der Festnahme. Der Alkotest zeigte in diesem Fall 1,29 Promille. Der Alkotest des anderen ebenfalls gestellten Radfahrers zeigte nur eine geringe Alkoholeinwirkung. Allerdings reagierten die Drogentests bei den beiden 22 und 23 Jahre alten Männern positiv auf jeweils mehrere Substanzen. Die Polizei sicherte die gefahrenen Mietfahrräder und veranlasste die Blutproben.

Und dann stoppte die Polizei auch in der Nacht zum Sonntag, 21. November, um 03.30 Uhr die Autofahrt eines 22 Jahre alten Mannes. Bei der Kontrolle in der Umgehungsstraße reagierte der Drogentest auf mehrere Rauschmittel. Auch hier folgte auf die Untersagung der Weiterfahrt die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels und die Veranlassung der Blutprobe.

Kirchhain – Graffiti in der Bahnunterführung

Am Sonntag, 21. November, um 22.45 Uhr stellte eine Streife der Polizei an einer Mauer der Bahnunterführung im Steinweg mehrere Farbschmierereien fest. Mit schwarzer Farbe sprühten Unbekannte unter Nennung des Namens die Beleidigung eines Polizeibeamten auf die Wand. Mit Weiß und anderem Schriftbild war ein weiteres einzelnes, beleidigendes Wort aufgesprüht.

Bislang ergaben sich weder Hinweise zu dem oder den Tätern noch zur tatsächlichen Tatzeit. Der reine Sachschaden durch die Farbschmierereien liegt bei mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565.

Kirchhain – Schnapsflasche zerstört Fensterscheibe

Der Wurf mit einer Schnapsflasche zerstörte eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eines zur Alfred-Wegener-Schule gehörenden Gebäudes. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Dresdener Straße zur Tatzeit zwischen 20 Uhr am Freitag und 07.15 Uhr am Montag, 22. November. Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565.

Dautphetal – Alkoholisiert am Steuer

Die Polizei Biedenkopf beendete am Montagmorgen (22. November), um 09.30 Uhr, die Autofahrt eines 33 Jahre alten Mannes. Sein Alkotest zeigte knapp unter 07, Promille an. Da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musst er für das anstehende Ordnungswidrigkeitenverfahren eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Polizei untersagte zudem die Weiterfahrt.

Kirchhain – Unfallflucht in Emsdorf

Am Ortsschild von Emsdorf kam es am Montag, 22. November, um 09.40 Uhr, zu einer Kollision zweier Lastwagen im Begegnungsverkehr. Ein dabei abgerissener Spiegel flog gegen den Scheinwerfer eines nachfolgenden blauen VW Golf. Einer der beteiligten Laster, ein größerer weißer Lastwagen mit Kastenaufbau, fuhr ohne anzuhalten weiter Richtung Kirchhain/Stadtallendorf. Weder der Fahrer des am Spiegel beschädigten DAF Truck noch die Golffahrerin konnten den weggefahrenen Lastwagen näher beschreiben.

Ob an dem gesuchten Lastwagen am linken Außenspiegel oder am Kastenaufbau ein Schaden entstand, steht nicht sicher fest. Wer kann Angaben zu einem größeren weißen Lastwagen, der am Montagmorgen durch Emsdorf fuhr machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Kirchhain – Spiegel gegen Spiegel – Unfallflucht in der Eisenbahnstraße

Am Freitag, 19. November, begegneten sich gegen 08 Uhr zwei Autos auf der Eisenbahnstraße zwischen den Straßen Im Brand und Röthestraße. Die Autos, ein blauer Audi A 3 Kombi und ein nicht weiter beschriebener dunkler Pkw fuhren so dicht aneinander vorbei, dass es zu einer Kollision mit Schäden an den jeweiligen linken Außenspiegeln kam.

Während die 28 Jahre alte Audifahrerin anhielt, setzte der Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Autos die Fahrt zur Röthestraße fort. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem zweiten beteiligten Fahrzeug machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Bad Endbach – Unfallflucht auf dem Parkplatz der Therme

Nachdem Rückfragen und Ermittlungen des Autobesitzers nicht zum Erfolg führten, erstattete er eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Der Unfall auf dem Parkplatz der Therme in Bad Endbach ereignete sich bereits am Montag, 15. November, zwischen 17 und 19.45 Uhr. Durch ein bislang unbekanntes Fahrmanöver entstand an einem vorwärts eingeparkten silbernen VW Passat Kombi mit LDK-Kennzeichen an Kotflügel, Stoßstange und Scheinwerfer vorne links ein Schaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro.

Hinweise oder Spuren die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zuließen, ergaben sich bislang nicht. Wer hat zur fraglichen Zeit auf dem Parkplatz ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem silbernen Kombi gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Unfallflucht auf Parkdeck 1 – Roter UP eines Pflegedienstes beschädigt

Der bei einer Unfallflucht linksseitig beschädigte rote VW UP eines Pflegedienstes parkte am Freitag, 19. November, zwischen 09.27 und 12.40 Uhr, auf dem Parkdeck 1 im Oberstadt-Parkhaus am Pilgrimstein. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro.

Wer hat die Kollision beobachtet? Wer hat typische Unfallgeräusche gehört und dadurch ein wegfahrendes Auto gesehen? Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

