Heidelberg-Kirchheim: Mehrere Omnibusse beschädigt – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Zwischen dem 19.11.2021 und dem 20.11.2021 beschädigten

bislang unbekannte Täter zwei Omnibusse, die auf dem Messplatz abgestellt waren.

Den Tätern gelang es auf noch ungeklärte Weise die Türen der Busse zu öffnen.

Sie beschädigten im Inneren mehrere Glastrennwände, schlugen Scheiben ein und

zerkratzten den Lack der Busse. Bereits zwischen dem 17.11.2021 und 18.11.2021

beschädigten Unbekannte einen der beiden Busse. Ob die Taten im Zusammenhang

miteinander stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens ist derzeit noch unklar. Zeugen, die im Bereich des Messplatzes

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Radfahrerin stürzt an Ampel – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Altstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen

14:10 Uhr an der Auffahrt zur Theodor-Heuss-Brücke. Eine 73-Jährige Radfahrerin

überquerte mit ihrem Rad die Straße, wobei die für sie zuständige Ampel grün

anzeigte. Ein bislang nicht bekannter Autofahrer befuhr die Neckarstaden und

ordnete sich auf der rechten Spur ein um die Theodor-Heuss-Brücke zu überqueren.

Der Autofahrer bremste recht spät, sodass die Front seines PKWs bereits über die

Haltelinie ragte. Die Radfahrerin befürchtete, dass der PKW nicht rechtzeitig

zum Stillstand kommen würde und machte mit ihrem Rad eine Vollbremsung. Hierbei

stürzte Sie und erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Autofahrer setzte

seine Fahrt unbeirrt fort.

Zeuge, die Hinweise auf den Unfallhergang oder die Unfallbeteiligten geben

können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der

Telefonnummer 06221-991700, zu melden.

Heidelberg-Handschuhsheim: Werbetafel einer Tankstelle beschädigt – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Zu der Beschädigung an einer Tankstelle kam es

am Freitag zwischen 06 Uhr und 14 Uhr an der Kreuzung Dossenheimer Landstraße/

Burgstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte die Werbeanzeigetafel

der dortigen Shell-Tankstelle und entfernte sich anschließend einfach, ohne

seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden wird auf rund 2.000

EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallhergang und/ oder den

Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

Heidelberg-Neuenheim: Unfall bei Fahrstreifenwechsel – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen

13:15 Uhr auf der Berliner Straße. Ein 29-Jähriger Skoda-Fahrer befuhr den

linken Fahrstreifen der Berliner Straße in Richtung Ernst-Walz-Brücke, eine

33-Jährige Hyundai-Fahrerin die rechte Fahrspur. An der Kreuzung zur Jahnstraße,

wollte der Skoda-Fahrer nach rechts in eben diese abbiegen und kollidierte mit

dem Auto der 33-Jährigen Frau. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 6.000

EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

Heidelberg: Unbekannte beschmieren Straßenbahnzug mit schwarzer Sprühfarbe – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots) – Am Freitag zu einem bislang nicht näher bekannten Zeitpunkt

beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Straßenbahnzug und

besprühten den Innenraum des Wagons mit schwarzer Farbe. Neben einer

Fensterscheibe wurden auch der Fußboden sowie ein Teil der Wände im hinteren

Zugdrittel beschädigt. Die Straßenbahn, welche am Freitag für die Linien 23 und

24 zum Einsatz kam, fuhr bis in die späten Abendstunden. Erst gegen 23:50 Uhr

stellte eine Zugführerin die Schmierereien fest und verständigte sofort die

Polizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen wegen des

Verdachts der Gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die am

Freitag verdächtige Personen sowie Handlungen in diesem Zusammenhang

festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 991700 zu melden.

Heidelberg – E-Scooter Fahrer unter Alkoholeinfluss

Mannheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach 3 Uhr wurde in

der Thibautstraße ein 18-jähriger Mann mit einem E-Scooter einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab

1,3 Promille. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmal ausdrücklich darauf hin, dass

es sich bei einem E-Scooter um ein Kraftfahrzeug handelt und somit die

Vorschriften und Alkoholgrenzwerte wie bei PKW’s und Krafträdern gelten, mit den

gleichen führerscheinrechtlichen Konsequenzen.