10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls um 01:22 Uhr in der vergangenen Nacht (22.11.2021). Ein 40-Jähriger beabsichtigte mit seinem schwarzen Ford aus einer Parklücke in der Ernst-Leitz-Straße ausparken. Offenbar steuerte der Ford-Fahrer seinen Mondeo zunächst vorwärts, stieß gegen einen geparkten VW Beetle, setzte dann zurück und krachte gegen den Pfosten eines Carports.

Der 40-Jährige, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, musste mit zur Wetzlarer Wache. Ein Atemalkoholtest brachte es auf 2,6 Promille. Für den Mondeo-Fahrer folgte eine Blutentnahme, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der aus Gießen stammende Mann die Wetzlarer Polizeistation wieder verlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Haiger-Haigerseelbach- Maschinenteile gestohlen

Ein Transportunternehmen lieferte Maschinenteile nach Haigerseelbach und stellte sie in einer Grundstückseinfahrt in der Straße “Obere Gelmbach” ab. Zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr stahl, am Samstag (20.11.2021), ein Unbekannter die Teile aus der Hofeinfahrt und flüchtete. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert.

In diesem Zusammenhang beobachteten aufmerksame Zeugen einen weißen Kastenwagen, an dem deutsche Kennzeichen angebracht waren. Der Kastenwagen, mit WA-Zulassung (Kreis Waldeck) wurde von einem dunkelhäutigen Mann gesteuert.

Die Polizei Dillenburg ermittelt wegen Diebstahls. Wer kann Hinweise zum Verbleib der Maschinenteile geben? Wem ist der weiße Kastenwagen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Dieb geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Haiger-Sechshelden: Diebe haben es auf Kupfer und Solarmodule abgesehen

Zwischen 11:00 Uhr am Samstag (20.11.2021) und 14:00 Uhr am Sonntag (21.11.2021) drangen unbekannte Diebe in einen unverschlossenen Lagerraum in der Sechsheldener Straße ein und stahlen drei, mehrere Jahre alte, Solarmodule und rund 25 Meter Kupferrohr. Der Schaden wird mit 700 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn- Parkplatzrempler

Offenbar beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Unfallfahrer einen blauen Audi am Radlauf hinten links. Der A4 stand am Donnerstag (18.11.2021) auf dem Rittal-Parkplatz am Stützelberg. Zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr verursachte der Unfallfahrer den Schaden und flüchtete. Die Reparatur wird rund 1.200 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen- Unfallfahrer flüchtet

Einen Schaden von 2.000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Samstagmorgen (20.11.2021), um 05:20 Uhr, an einem Renault Clio. Der unbekannte Unfallfahrer fuhr offenbar auf der Göthestraße und wollte nach links in die Chattenstraße einbiegen. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen ist momentan eine Baustelle in der Straßenmitte eingerichtet.

Offensichtlich bemerkte der Unfallfahrer die Baustelle trotz Baustellenbeleuchtung nicht rechtzeitig, fuhr links an dieser vorbei und wurde offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Abbiegevorgang nach außen getragen und krachte schließlich in das Heck des geparkten roten Clio.

Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem beschädigten Volvo. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- Mehrere Autos zerkratzt – 11.000 Euro Schaden

Insgesamt neun Fahrzeuge zerkratzen Unbekannte am vergangenen Wochenende. Die Autos standen in der Albertstraße, als die Vandalen tiefe Kratzer in die Beifahrerseiten der Fahrzeuge ritzten. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 11.000 Euro und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Wem sind verdächtige Personen zwischen 19:30 Uhr Samstag (20.11.2021) und 13:00 Uhr am Sonntag (21.11.2021) aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den unbekannten Vandalen geben? Die Wetzlarer Polizei bittet um Hinweise unter Tel.: (06441) 9180.

