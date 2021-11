Jugendliches Duo versucht 16-Jährigen auszurauben

Homberg (ots) – Freitag, 19.11.2021, 21:50 Uhr – Zwei unbekannte jugendliche Täter versuchten am Freitagabend von einem 16-Jährigen Schwalmstädter Bargeld zu erpressen. Die beiden Täter gingen in der Ziegenhainer Straße zu dem 16-Jährigen, welcher sich auf einer Bank vor der dortigen Schule aufhielt, und bedrohten ihn mit einem Messer. Sie forderten gleichzeitig Bargeld von dem 16-Jährigen.

Dies lehnte der 16-Jährige mit den Worten “ Geht weg, lasst mich in Ruhe“ ab. Unmittelbar darauf hielt noch ein weißer PKW Kombi und der Fahrer rief den beiden Tätern zu, sie sollen den 16-Jährigen in Ruhe lassen. Daraufhin liefen beide in Richtung Engelhardt-Breul-Straße davon.

Täterbeschreibung:

Der Täter mit dem Messer ist ca. 16-17 Jahre alt, ca. 190 cm groß, hat eine dünne Statur und braune Haare. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet.

Der zweite Täter ist ebenfalls 16-17 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er hat eine kräftige Statur und schwarze, an den Seiten rasierte Haare. Zur Tatzeit trug er eine rote “Adidas”-Jogginghose und eine schwarze Jacke.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und den Fahrer des weißen Pkws, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus – Bewohnerin vertreibt Täter

Wabern-Unshausen (ots) – 20.11.2021, 03:21 Uhr – Schmuck und Bargeld stahlen unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen aus einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Sie wurden von einer anwesenden Hausbewohnerin bemerkt und flüchteten daraufhin. Die Täter begaben sich auf den offenen Hof des landwirtschaftlichen Anwesens und brachen dort eine Kellertür zum Wohnhaus auf. Nachdem sie in den Keller gelangt waren, begaben sich die Täter in das Erdgeschoss und durchsuchten mehrere Räume.

Im ersten Obergeschoss durchsuchten die Täter ebenfalls mehrere Räume und stießen hierbei auf eine Hausbewohnerin, welche durch das Öffnen ihrer Schlafzimmertür und den Lichtschein einer Taschenlampe geweckt wurde. Die Hausbewohnerin rief “Hallo” woraufhin sie hörte, wie sich Personen entfernten.

Die Täter hatten aus dem Wohnhaus Geldbörsen, Bargeld Schmuck und eine Armbanduhr gestohlen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Beleidigung und Bedrohung während der Zugfahrt

Felsberg-Altenbrunslar (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Opfer einer Bedrohung wurde am vergangenen Samstag (20.11.) ein 26-Jähriger aus Marburg. Ein bislang Unbekannter drohte dem Opfer mit einem Tritt ins Gesicht. Grund dafür war, dass der 26-Jährige sich in einen anderen Fall einmischte und die Polizei verständigte.

Der andere Fall: Der Marburger hatte beobachtet, wie ein 15-Jähriger aus Niestetal mutmaßlich rassistisch beleidigt wurde. Die Beleidigungen gegenüber dem Jugendlichen sollen aus einer Gruppe von reisenden Fußballfans erfolgt sein. Hier gilt ein 43-Jähriger aus Kaufungen (Landkreis Kassel) als tatverdächtig.

Der 15-Jährige hatte die Fußballanhänger um etwas mehr Ruhe gebeten. Er hatte sich durch die lauten Fangesänge gestört gefühlt. Die Vorfälle ereigneten sich gegen 19 Uhr während der Zugfahrt in Richtung Kassel im Bereich Felsberg-Altenbrunslar (Schwalm-Eder-Kreis).

Täterbeschreibung:

Der Unbekannte soll etwa 1,70m groß gewesen sein und hatte lockige, dunkelgrau melierte Haare. Zudem soll er eine dunkle Jacke, vermutlich mit einem Fellkragen sowie eine dunkle Maske getragen haben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise sind erbeten an die Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

