Korbach: Die Polizei-News

Einbruch in Arztpraxis scheitert . Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein unbekannter Täter in eine Arztpraxis in der Stechbahn in Korbach einzubrechen.

Da er jedoch weder die Tür noch ein Fenster gewaltsam öffnen konnte, musste er ohne Beute flüchten. Er hinterließ einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Einbruch in Garage einer Dachdeckerfirma

Korbach (ots) – In der Nacht von Dienstag (16. November) auf Mittwoch (17. November) brach ein unbekannter Täter in die Garage einer Dachdeckerfirma in Vöhl ein. Hier entwendete er einen Firmenwagen, den er anschließend in Nähe des Tatortes zurückließ. Aus diesem hatte er mehrere Werkzeuge gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwochmorgen musste ein Mitarbeiter der Dachdeckerfirma feststellen, dass ein Unbekannter gewaltsam in die Garage der Firma eingedrungen war. Mit einem aufgefundenen Schlüssel hatte der Täter einen Firmenwagen gestohlen.

Der Firmenwagen, ein orangefarbener Opel Movano, konnte am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Vöhl aufgefunden werden. Der unbekannte Täter hatte aber mehrere hochwertige Werkzeuge, darunter eine Akku-Kettensäge der Firma Husqvarna mit Akkus und Ladegerät, Akkugeräte wie Schrauber, Bohrer und Flex der Marken Makita und Dewault, entwendet. Offensichtlich hat der Täter die gestohlenen Elektrowerkzeuge auf dem Parkplatz umgeladen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Vöhl verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Tel. 05631-9710 bei der Kriminalpolizei in Korbach.

Vandalismus und Diebstahl auf Baustelle, Zeugen gesucht

Korbach (ots) – Am Montagmorgen 22.11.2021 erstattete ein Mitarbeiter einer Baufirma Anzeige bei der Polizeistation Bad Arolsen. Am Wochenende haben Unbekannte mehrere Sachbeschädigungen und Diebstähle auf einer Baustelle in der Wetterburger Straße in Bad Arolsen begangen.

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen beschädigte die Unbekannten einen Baucontainer, den sie aufhebelten, und eine mobile Toilettenkabine, von der sie eine Seitenwand herausrissen. Weiterhin stahlen sie mehrere rote und gelbe Blinkleuchten und ein Verkehrszeichen von der Baustelle in der Wetterburger Straße. Den Gesamtschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

