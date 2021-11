Brennendes Papier in Müllcontainer geworfen – 13-Jähriger erwischt

Kassel-Forstfeld (ots) – Ein brennender Müllcontainer rief am Sonntagnachmittag 21.11.2021 gegen 17:20 Uhr Feuerwehr und Polizei in der Heinrich-Steul-Straße in Kassel auf den Plan. Während der Löscharbeiten traten 2 aufmerksame Zeugen an die eingesetzten Polizisten des Reviers Ost heran, die die flüchtenden Jugendlichen mit ihrem Handy gefilmt hatten. Darüber hinaus gaben sie den Hinweis, in welche Richtung die mutmaßlichen Täter davongelaufen waren.

Bei der anschließenden Fahndung konnten die Polizisten auf dem Spielplatz am Togoplatz eine mehrköpfige Gruppe ausmachen, darunter auch 2 Kinder, die auf dem Video der Zeugen zu sehen waren. Wie einer der beiden, ein 13-Jähriger aus Kassel, später im Beisein seiner Mutter reumütig gegenüber den Beamten einräumte, hatte er ein brennendes Blatt Papier in die Tonne geworfen.

Seine Freunde hatten zuvor sogar noch versucht, ihm die Aktion auszureden. Als die Gruppe merkte, dass das Feuer nicht mehr zu löschen war, flüchtete sie, ohne die Feuerwehr zu alarmieren.

Der Großmüllbehälter brannte komplett ab. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro. Der 13-Jährige ist zwar wegen seines Alters nicht strafmündig, allerdings droht seinen Erziehungsberechtigten nun eine Rechnung für die zerstörte Tonne und den ausgelösten Einsatz.

Kripo sucht Zeugen zu zwei Geschäftseinbrüchen

Kassel-Mitte und Vorderer Westen (ots) – Zeugen zu 2 Geschäftseinbrüchen in Kassel, die sich im Laufe der Nacht zum Sonntag 21.11.2021 ereigneten, sucht derzeit die Kasseler Kripo. In der Straße “Die Freiheit” waren Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Bildungseinrichtung eingebrochen. Zunächst waren die Einbrecher auf unbekannte Weise in das Gebäude gelangt, brachen dort im weiteren Verlauf eine Tür zum Kassenbereich auf und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter auf noch unbekanntem Weg aus dem Gebäude.

Der zweite Einbruch ereignete sich in der Wilhelmshöher Allee, in Höhe Pfeifferstraße. Dort waren die Einbrecher über ein Toilettenfenster in die Räume einer Pizzeria eingebrochen und hatten diese nach Wertsachen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld, einen Tresor, Werkzeug und einige Cola-Flaschen. Vermutlichen flüchteten sie anschließend über ein anderes Fenster aus dem Gebäude und weiter in unbekannte Richtung.

Derzeit ist noch unklar, ob die beiden Einbrüche in ein und derselben Nacht auch auf das Konto derselben Täter gehen. Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Brand einer Firmenhalle – Keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel-Bettenhausen (ots) – Nachdem es am Freitagmittag 19.11.2021 gegen 13 Uhr zum Brand einer Firmenhalle einer Autoverwertung in der Lossestraße kam, haben sich die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am Samstag einen ersten Überblick an der Brandstelle verschafft. Die bestehende Einsturzgefahr der betroffenen Halle hat die Ermittlungen vor Ort allerdings erheblich erschwert.

Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 300.000 Euro. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen bisher aber nicht vor.

Ein 38-jähriger Anwohner aus einem angrenzenden Wohnhaus war am Freitagnachmittag von einem Rettungswagen wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden. Weitere Personen waren durch den Brand nicht verletzt worden. Die Brandstelle bleibt weiterhin beschlagnahmt. In die andauernden Ermittlungen ist auch das Hessische Landeskriminalamt mit eingebunden.

Fahrer von VW Polo bringt Radfahrer bei Vellmar zu Fall

Vellmar (ots) – Auf der Landstraße zwischen Kassel-Harleshausen und Vellmar hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstagmorgen 18.11.2021 einen Radfahrer offenbar touchiert und zu Fall gebracht. Der 50-Jährige aus Ahnatal zog sich bei dem Sturz Prellungen zu, während der Fahrer des Pkw seine Fahrt unbeirrt fortsetzte. Aufgrund am Unfallort aufgefundener Teile eines Außenspiegels besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Wagen des Unfallverursachers um einen VW Polo gehandelt hatte.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Ereignet hatte sich der Unfall am frühen Donnerstagmorgen, gegen 6:45 Uhr, noch in der Dunkelheit. Der 50-Jährige aus Ahnatal befuhr mit seinem Trekkingrad und eingeschalteter Beleuchtung die L 3234 von Harleshausen in Richtung Vellmar, als er eigenen Angaben zufolge plötzlich umgestoßen wurde und stürzte. Er hatte anschließend lediglich noch ein Auto in Richtung Vellmar fahren sehen. Die von ihm zur Unfallstelle gerufene Streife des Polizeireviers Nord sicherte dort schließlich die Teile des rechten Außenspiegels, mutmaßlich von einem VW Polo. Die Fahndung nach dem verursachenden Wagen führte nicht mehr zum Erfolg.

Zeugen, die den Unfallhergang möglicherweise beobachtet haben oder die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher und seinen VW Polo geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

VW California gestohlen

Habichtswald-Ehlen (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag 20.11.2021 einen VW T6 California in Ehlen gestohlen. Von dem weißen VW Bus mit dem amtlichen Kennzeichen KS-SF 2212 im Wert von ca. 65.000 Euro, der über eine komplette Campingausstattung verfügt, fehlt trotz europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der VW California gegen 1:00 Uhr in der Nacht noch auf seinem Parkplatz in dem Wohngebiet nördlich der Hauptstraße (B 251) gestanden. Laut Nachbarn soll er gegen 4:30 Uhr allerdings dort nicht mehr gestanden haben. In der dazwischenliegenden Zeit hatten die Autodiebe den Wagen auf noch unbekannte Art und Weise gestohlen. Möglicherweise hatten sie sich die Keyless-Go-Technik des Fahrzeugs zunutze gemacht. In welche Richtung sie mit dem geklauten Auto anschließend flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag in Ehlen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter

Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

