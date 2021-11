Kinder von 37-jährigen Mann angesprochen

Frankfurt (ots) – (ne) Ein 37-Jähriger hatte vergangenen Donnerstagmittag um 13:40 Uhr 5 Mädchen in der Hügelstraße angesprochen und eingeschüchtert. Er wurde vorübergehend festgenommen. Die Mädchen waren auf dem Heimweg von der Schule. In der Hügelstraße wurden sie plötzlich von einem Mann angesprochen, der die Mädchen auch in unsittlicher Weise anschrie und sie damit erheblich einschüchterte.

Schließlich folgte der 37-Jährige den Mädchen sogar ein Stück, so dass sie umgehend den Polizeinotruf verständigten. Dadurch gelang es der eingesetzten Polizeistreife den Mann im Nahbereich anzutreffen und vorübergehend festzunehmen. Der 37-Jährige war alkoholisiert und ist dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen. Die Eltern der betroffenen Mädchen wurden über den Vorfall informiert.

Raubstraftat

Frankfurt-Seckbach (ots)-(fue) – Am Sonntag 21.11.2021 gegen 16.45 Uhr, befand sich ein 54-jähriger Frankfurter auf dem Nachhauseweg. An der U-Bahnstation Seckbacher Landstraße wurde er von 2 nordafrikanischen Männern angesprochen, die ihn dann bis in die Wilhelmshöher Straße verfolgten. Dort wurde er erneut angesprochen und um seine Umhängetasche beraubt. Die Täter entnahmen das Mobiltelefon und 100 EUR Bargeld aus dem Portemonnaie und gaben die Tasche wieder zurück. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Nordafrikanisches Erscheinungsbild, 30-35 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Normale Statur, dunkle Augen, trug Mund-Nasenbedeckung. Sprach in gebrochenem Deutsch und Englisch. Trug eine Baseballmütze, eine dunkle Jacke, dunkle Hose und dunkle Turnschuhe.

Täter 2: gleiche Beschreibung wie 1. Täter, jedoch bekleidet mit einer weiß/blau/roten Jacke.

Mehrere Straftaten – Polizei räumt Parkanlage

Frankfurt-Grüneburgpark (ots)-(hol) – In der Nacht zum Samstag 20.11.2021 kam es im Grüneburgpark zu mehreren Straftaten, darunter Körperverletzungs- und Raubdelikte, unter Jugendlichen. Eine Tat schockierte dabei besonders. Die Polizei räumte daraufhin den Park. Ruhestörungen, Schlägereien, medizinische Notfälle, Diebstähle und Raubdelikte waren Grund für mehrere Polizei- und Rettungsdiensteinsätze in der Nacht zum Samstag im Grüneburgpark.

Dabei stach ein Fall, der quasi den Auftakt zu diesem Abend machte, besonders hervor: Gegen 21:10 Uhr wurden zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre alt) auf der Grünfläche oberhalb des Spielplatzes am Grüneburgweg von einer Gruppe, bestehend aus 10-15 Personen, zunächst von hinten zu Boden gestoßen und anschließend geschlagen und getreten. Dann rissen die Täter dem 15-jährigen gewaltsam die Turnschuhe (Air Jordan) von den Füßen und flüchteten damit. Die beiden Opfer wurden dabei leicht verletzt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung von Tatverdächtigen.

Nachdem es in der Folge zu den eingangs erwähnten weiteren Vorfällen und damit zu einer erheblichen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kam, zog die Frankfurter Polizei starke Kräfte zusammen und räumte den Park. Die Räumung wurde unentwegt kommunikativ begleitet. Gepaart mit dem professionellen Auftreten der Einsatzkräfte verlief diese Maßnahme störungsfrei.

Die Frankfurter Polizei wird am kommenden Wochenende wieder umfangreiche offene und verdeckte Kontrollmaßnahmen sowohl im Bereich des Grüneburgparks als auch in weiteren Grünanlagen durchführen. Ziel ist es, die polizeiliche Präsenz zu erhöhen, Störungen entgegenzuwirken sowie Straftaten zu verhindern.

Polizei verhindert Sprung

Frankfurt (ots)-(dr) Polizeibeamte des 13. Reviers konnten am Sonntagnachmittag 21.11.2021 in Bockenheim einen 29-jährigen Mann davon abhalten, von einem Balkon zu springen. Zunächst ging gegen 16 Uhr die Meldung eines Hausmeisters ein, dass aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Salvador-Allende-Straße Wasser laufen soll. Aufgrund des aggressiven Mieters bat er bei der Polizei um Unterstützung.

Angekommen an der offenstehenden Wohnungstür, erblickte die alarmierte Polizeistreife einen nackten Mann, bei dem es sich um den 29-jährigen Mieter der Wohnung handelte. Dieser eilte unvermittelt in Richtung eines Balkons, konnte aber von den Beamten kurzzeitig verbal gestoppt werden.

Als der Mann im weiteren Verlauf über die Brüstung des Balkons steigen wollte, ergriff ihn ein Beamter und zog ihn wieder zurück. Mit weiterer Unterstützung gelang es, den 29-Jährigen zu sichern. Der Mann wurde nach dem Suizidversuch an die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses überstellt.

Diebestrio auf frischer Tat ertappt

Frankfurt-Bornheim (ots)-(ne) – Dank eines sehr aufmerksamen Zeugen gelang heute Nacht die Festnahme dreier Einbrecher auf frischer Tat in der Heidestraße. Der Zeuge hatte gegen 1:00 Uhr verdächtige Geräusche gehört und schaute aus dem Fenster. Er entdeckte 3 Personen, die sich an einem Gartentor zu schaffen machten und anschließend in das dazugehörige Mehrfamilienhaus eindrangen. Sofort verständigte der Zeuge die Polizei.

Zivile Polizisten nahmen das Geschehen weiter unter Beobachtung und konnten die Vollendung des Einbruchsdiebstahls beobachten. Als die Täter nach und nach das Wohngebäude mit zwei prall gefüllten Sackkarren wieder verließen, griffen mehrere Beamten ein und es folgte die Festnahme der 3 Tatverdächtigen (16, 19 und 30 Jahre).

Ihre Beute bestand aus rund 50 diversen Schnapsflaschen und einem Kinderfahrrad. Außerdem führte einer der Täter einen hydraulischen Trennschneider mit sich. Der 30-Jährige hat keinen festen Wohnsitz und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die beiden anderen Täter kamen nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

