Polizei Eschwege

Einbruch in ehemalige Gaststätte

Zwischen dem 20.11.21, 19:00 Uhr und dem 21.11.21, 09:00 Uhr begaben sich bislang unbekannte Einbrecher zu der ehemaligen Gaststätte “Forsthaus Schlierbach” zwischen Oberdünzebach und Weißenborn. Nachdem die “Verschnürung” des Bauzaunes durchschnitten wurde, betraten die Täter das Gelände, indem zurzeit das Gebäude neu aufgebaut wird. Aus einer Garage, die zuvor aufgebrochen wurde, wurden mehrere Fenster entwendet.

Eine Tür des Neubaus wurde ebenfalls aufgehebelt und eine noch nicht eingebaute Eingangstür gestohlen. Auch die dort untergestellten Arbeitsmaschinen wurden gestohlen. Über die Anzahl der gestohlenen Baumaschinen (Werkzeuge) und Fenster und damit verbunden auch die Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben der Polizei vor. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Dieseldiebstahl

Aus einem Lkw, der am Sportplatz in Meißner-Abterode abgestellt war, wurde am Wochenende der Tank aufgebrochen und der Dieselkraftstoff abgesaugt und entwendet.

Die Tat wurde am gestrigen Sonntagnachmittag festgestellt. Insgesamt wurden ca. 200 Liter Diesel auf diesem Weg gestohlen. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 05:30 Uhr befuhr heute früh ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Eisenach die K 28 zwischen Ulfen und Sontra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiter lief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Waschbären kollidierte gestern Abend, um 19:30 Uhr, ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Nörten-Hardenberg, der auf der B 27 in Höhe der Ortschaft Unterrieden unterwegs war. Der Waschbär überlebte den Aufprall nicht.

Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Sachbeschädigung an Fahrrad

In der Nacht vom 20./21.11.21 wurde im Felsenweg in Witzenhausen ein Citybike mutwillig beschädigt, das in einem Mehrfamilienhaus abgestellt war. Unbekannte durchtrennten mit einer Zange die Speichen sowie die Bremsleitungen des Fahrrades. Weiterhin wurde das Gehäuse des Rücklichtes abgeschlagen und ein Reifen des Fahrrades beschädigt.

Der Schaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

