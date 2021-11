Marburg (ots) – Nach Zeugenaussagen schlugen 3 junge Männer auf einen 17-Jährigen ein und flüchteten mit einem Auto, wobei weder Typ noch Kennzeichen noch Farbe bekannt sind. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens, welches sich am Donnerstag 18.11.2021 gegen 19.40 Uhr am Erlenring an einer Sitzbank vor der Mensa ereignete.

Nach den bisherigen Angaben saßen das spätere Opfer und 2 Begleiterinnen auf der Bank, als sich die Dreiergruppe näherte und den 17-Jährigben anpöbelte. Anschließend schlugen alle 3 Männer zu.

Sie hörten auf, als die Zeuginnen dazwischen gingen und sie flüchteten, als sie die Verständigung der Polizei mitbekamen. Sowohl beim Opfer als auch bei den Gesuchten handelt es sich mutmaßlich um Landleute ausländischer Herkunft.

Täterbeschreibung:

ca. 1.70 Meter groß, schlank.

ca. 1,80 Meter groß, schlank, graue Jogginghose, schwarze Jacke, wurde mit „Ali“ angesprochen.

ca. 1,83 Meter groß, schlank weiße Jacke.

Wer hat die Auseinandersetzung noch beobachtet? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der beschriebenen Männer beitragen könnte?

Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

