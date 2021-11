DEIG-Einsatz nach Widerstand

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagmittag 20.11.2021 gegen 12:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Streit in der Wattstraße gerufen. Zwei Mitbewohnerinnen gerieten in eine körperliche Auseinandersetzung. Der 25-jährige Ehemann einer der Frauen, beteiligte sich an dieser. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der 25-Jährige weiterhin aggressiv.

Einem Platzverweis kam er, trotz mehrfacher Aufforderung, nicht nach, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte. Gegen die Fesselung wehrte sich der Mann derart, dass das DEIG eingesetzt werden musste. Anschließend konnte er gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Fahrt mit E-Scooter beendet – Führerschein in Gefahr

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Die Polizei hielt am Sonntag 21.11.2021, 14.30 Uhr zwei 17-Jährige auf einem E-Scooter an, da beide auf dem Scooter im Bereich der Schanzstraße fuhren. Die Nutzung eines E-Scooters ist nur für eine Person erlaubt. Die Polizeistreife untersagte die Weiterfahrt zu zweit. Einer der Jugendliche stieg ab und musste zu Fuß seinen Weg fortsetzen.

Einige Minuten später entdeckte die Polizeibeamten erneut beide auf dem E-Scooter fahrend. Da beide Jugendliche nicht einsichtig waren und Zweifel an der Geeignetheit bestand ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu fahren, informierte die Polizei die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

10 Einbrüche in Kleingartenanlagen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Unbekannte gelangten in der Nacht von Samstag 20.11.2021 auf Sonntag 21.11.2021 auf das Gelände einer Kleingartenanlage im Bastenhorstweg und brachen insgesamt 10 Parzellen auf. Die Schadenshöhe sowie welche Gegenstände entwendetet wurden, wird derzeit noch ermittelt, da derzeit nicht alle Eigentümer der Parzellen bekannt sind.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Hochwertiges Werkzeug gestohlen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Unbekannte schlugen in der Nacht von Samstag (20.11.2021) auf Sonntag (21.11.2021) die Beifahrerscheibes eines geparkten PKW ein und entwendeten das sich darin befindliche Werkzeug im Gesamtwert von 1.000 Euro.

Der Daccia Dokker war im Tatzeitraum im Bereich an der Froschlache abgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Mofa gestohlen

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Unbekannte stahlen in der Nacht von Sonntag (21.11.2021) auf Montag (22.11.2021) ein abgestelltes Mofa in der Budapester Straße.

Das Mofa hatte noch einen Wert von circa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Transporter aufgebrochen – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Samstag 20.11.2021, 20:00 Uhr bis zu Sonntag 21.11.2021, 14:25 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Berliner Straße ein Transporter aufgebrochen. Unbekannte schlugen an dem weißen Ford Transit eine Scheibe ein und stahlen Werkzeug und ein Radio. Der Gesamtschaden wird auf ca. 550,- Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.