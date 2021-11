Landau: Die Polizei-News

Einbruch in Lebensmittelhandel

Landau (ots) – Am Freitag 19.11.2021 gegen 21:00 Uhr, brachen Unbekannte in das Firmengebäude eines Lebensmittelgroßhandels in der Albert-Einstein-Straße in Landau ein. Die beiden männlichen Täter hebelten im rückwärtigen Bereich ein Fenster auf, gelangten so in das Innere des Firmenanwesens und entwendeten einen massiven Tresor.

Die genaue Schadenshöhe kann zum derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Einbruch in IGS

Landau (ots) – In der Nacht auf Montag 22.11.2021, schlugen Unbekannte gleich 3 Fenster im Erdgeschoss der IGS in der Schneiderstraße in Landau ein und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Nachgang durchwühlten die Täter das gesamte Inventar der drei Räume, gelangten allerdings auf Grund der verschlossenen Zimmertüren nicht in den weiteren Schulkomplex.

Inwieweit aus den teils geöffneten Schränken Wertgegenstände entwendet wurden, bedarf weiterer Überprüfungen. Der an den beschädigten Fenstern entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Pkw gewaltsam aufgebrochen

Offenbach/Queich (ots) – Am Sonntag 21.11.2021 gegen 09:30 Uhr, parkte eine 37-Jährige aus dem Raum Landau ihren Pkw auf dem Wanderparkplatz an der L542 kurz vor Offenbach/Queich und begab sich auf einen Spaziergang mit ihrer Bekannten. Als sie ca. 1,5 Stunden später zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine eingeschlagene Seitenscheibe an ihrem Pkw fest.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten den Geldbeutel mit einem geringen Wert an Bargeld und diversen Dokumenten sowie das Navigationsgerät der 37-Jährigen. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Landau (ots) – Am Freitagabend 19.11.2021 in der Zeit zwischen 17:30-23 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hans-Boner-Straße in Landau.

Die Täter durchsuchten das Anwesen nach Wertsachen und erbeuteten ein Silberbesteck von bislang unbekanntem Wert. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.