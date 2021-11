Zeugen nach Baumstamm-Brand gesucht

Speyer (ots) – Zu einem Brand eines Baumstammes kam es bereits am Samstag 20.11.2021 um 21:00 Uhr zwischen der Alla-Hopp-Anlage und den Bahnschienen. Da durch die Feuerwehr der Brand gelöscht werden konnte, kam es zu keinen weiteren Beschädigungen. Für den Bahnverkehr bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung.

Die Ursache des Feuers ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Raiffeisenstraße und der Dr. Eduard-Orth-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei in Speyer zu wenden.

Alkoholisierte Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Speyer (ots) – Nachdem ein 48-jähriger Radfahrer auf einem Gehweg ohne Beleuchtung Schlangenlinien fuhr, wurde er gestern Morgen gegen 07:30 Uhr in der Zeppelinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Grund für die unsichere Fahrweise stand schnell fest: Der Radfahrer hatte Alkohol getrunken. Als ein Alkoholtest über 2,8 Promille ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Die Polizei weist daraufhin: Auch für alkoholisierte Radfahrer und Pedalec – Fahrer kann es Sanktionen geben. Je nach festgestelltem Blutalkoholwert drohen Bußgelder, Strafanzeigen, Punkte in Flensburg oder auch der Führerscheinentzug. Die Promillegrenze auf dem Fahrrad liegt bei einem Wert von 1,6. Wenn Sie als Radfahrer durch ihre unsichere Fahrweise auffallen, andere gefährden oder einen Unfall verursachen, machen Sie sich bereits ab 0,3 Promille strafbar.