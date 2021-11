Ludwigshafen-Mitte (ots) – Ein 19-Jähriger wurde am Freitag 19.11.2021 schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der junge Mann befand sich gegen 16.25 Uhr in der Bismarckstraße, als er von einem 31-Jährigen mit einem Messer attackiert wurde. Der 19-Jährige schaffte es wegzulaufen und wurde dabei plötzlich von 3 Männern verfolgt. Daraufhin flüchtete sich der 19-Jährige in einen nahe gelegenen Mobilfunkladen. Dort schlugen die Verfolger mehrmals auf den jungen Mann ein und liefen anschliessend davon.

Der 19-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei kontrollierte im Anschluss in der Nähe 3 Männer, die vermutlich den 19-Jährigen im Mobilfunkladen zusammenschlugen. Der 31-Jährige und die 3 Männer müssen sich nun wegen der gefährlichen Körperverletzung verantworten.