Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg 2021: Ein kurzer Rückblick, eine kleine Bildergalerie

Mannheim / Heidelberg – Das 70. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg war am 21. November 2021 zu Ende. Es endete in Heidelberg eher still, in der Innenstadt strömten die Passanten angesichts des geschlossenen Weihnachtsmarktes in die verbliebenen Cafés.

Wer im „Luxor“ auf der Eppelheimer Straße an der Kasse „Niemand ist bei den Kälbern“ sagte oder „Was sehen wir, wenn wir in den Himmel schauen?“ fragte, blickte in ratlose Gesichter des Personals – dabei hatte er doch nur Filmtitel aus dem Programm genannt. Das Kino war zwar mit zahlreichen Aufstellern und Plakaten des Filmfestivals geschmückt, aber in den 14 Sälen des wuchtigen Baus werden ansonsten eher anspruchslosere Kinder- und Teenie-Filme gezeigt.

Gleichwohl zählte das Luxor zu den frühen Befürwortern und Unterstützern des Festivals, das nach dem Ausfall 2020 (die Filme wurden nur gestreamt) erstmals in verschiedenen Kinos in Mannheim und Heidelberg ihre Aufführungsorte hatten. „Das Festivalpublikum muss das Luxor erst noch annehmen“ , sagte Festivalleiter Sascha Keilholz anlässlich eines Filmstarts im Saal „blue“ des Luxor.

Das Programm zeichnete sich in diesem Jahr inhaltlich durch zwei Kennzeichen aus. Es waren viele Filme mit einer mehr oder weniger starken melancholischen Stimmung zu sehen. Außerdem bewegten sich die Filme noch weiter weg vom Mainstream als sie es noch bis 2019 unter der Leitung von Michael Kötz waren. Das ist nicht nur mutig, es ist auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal des Festivals: In Mannheim und Heidelberg kann man zukunftsweisende Perlen des Kinos entdecken, für die oft sogar im Programm von Karlstorkino und Cinema Quadrat kein Platz ist (nicht, weil die Kinobetreiber diese Filme nicht zeigen wollten, sondern weil die Werke keinen kommerziellen Verleih in Deutschland finden). Sogenannte Stars und deren Filme geben sich anderswo die Klinke in die Hand, beim Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg gibt es Regisseure, Produzenten und Schauspieler, mit denen man im Filmgespräch direkt in Kontakt treten konnte.