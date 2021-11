Sinsheim – Die Stadt Sinsheim ermöglicht den Bürgern an den kommenden Adventssamstagen wieder die kostenlose Nutzung der Stadtbusse. Bis in die Nachmittagsstunden sind die Busse unterwegs und ermöglichen eine bequeme Hin- und Rückfahrt zum vorweihnachtlichen Shopping in der Innenstadt.

Das Angebot ist eine Aktion der Stadt für die Bürger und zur Unterstützung des lokalen Einzelhandels sowie ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.