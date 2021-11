Neustadt: Adventskranzverkauf des Lions-Clubs am 27. November 2021 im Neustadter Rathaus-Innenhof

Neustadt an der Weinstraße – Der Lions-Club Neustadt an der Weinstraße führt am Samstag, 27. November 2021, ab 11:00 Uhr seinen traditionellen Adventskranzverkauf durch. Der Verkaufsstand ist in diesem Jahr im Rathaus-Innenhof.

Die Kränze wurden wieder von den Aktiven des Clubs sowie deren Partnerinnen und Partnern selbst angefertigt. Der Erlös der gemeinnützigen Aktion kommt zu gleichen Teilen zwei Institutionen zugute. Zum einen wird die Spiel- und Lernstube des Caritas Zentrums Neustadt gefördert, die sich im sozialen Brennpunkt um benachteiligte Kinder kümmert und deren Lernprozesse begleitet. Der zweite Empfänger ist der Verein „Die Waldschatten“, der bereits letztes Jahr gefördert wurde. Der Verein naturbegeisterter junger Menschen konnte bei einem Besuch die Mitglieder des Lions Clubs Neustadt auf der Wolfsburg von der Vielfalt seines Engagements für die Umwelt überzeugen.