Auf drei Rädern von Unfallstelle geflüchtet (siehe Foto)

Hatzenbühl (ots) – Ein 40-jähriger Mann aus dem Landkreis Rastatt befuhr am Sonntagfrüh 21.11.2021 gegen 01:30 Uhr mit seinem Auto den Feigenberg in Hatzenbühl und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. Im Anschluss fuhr der Mann mit seinem Auto, welches durch den Unfall einen Reifen verlor, in Richtung Ortsausgang. Die weitere Flucht auf 3 Rädern wurde durch Polizeibeamte zügig unterbunden.

Der Grund des Weiterfahrens wurde nach der Durchführung eines Alkoholtests schnell klar. Der Fahrer des Cupra hatte einen Atemalkoholwert von 2,57 Promille. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wenn der Vater mit dem Sohne…

Germersheim (ots) – Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn kam es am Samstagabend 20.11.2021 gegen 17:40 Uhr. Aus eigenen Stücken meldete sich ein 22-jähriger Mann auf hiesiger Dienststelle und gab an, dass er seinen Vater geschlagen habe. Bei Eintreffen der Beamten konnten Vater, Mutter und Sohn angetroffen werden.

Bei erstgenanntem konnten leichte Verletzungen im Gesicht festgestellt werden. Offensichtlich kam es zuvor zu einem familiären Streit. Angaben zum Geschehensablauf wollten jedoch weder der Geschädigte, deren Frau noch der gemeinsame Sohn machen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Schlussendlich vertrugen sich Vater und Sohn wieder, so dass der Familienfrieden wiederhergestellt war.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Germersheim (ots) – Josef Probst Straße Samstag, den 20.11.2021, um 3.50 Uhr – Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion traf einen 21-jährigen Südpfälzer in seinem Pkw auf dem Fahrersitz sitzend ohne laufenden Motor an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,57 Promille. Um Schlimmeres zu verhindern wurde ihm vorsorglich die Fahrt untersagt.

Dieseldiebstahl

Berg (ots) – Am Freitag 19.11.2021 gegen 16:00 Uhr wurden durch einen Spaziergänger im Waldgebiet nahe der L554 auf einem Forstweg, mehrere mit Diesel befüllte Kanister aufgefunden. Durch die Polizeiinspektion Wörth konnte auf diesem Weg ein Fahrzeug mit drei männlichen Personen kontrolliert werden. Im Fahrzeug konnte deutlicher Dieselgeruch festgestellt werden. Die 13 Kanister mit insgesamt 390 Liter Dieselkraftstoff, wurden durch eine Spezialfirma sichergestellt.

Eine entsprechende Strafanzeige gegen die 3 männlichen Personen wurde aufgenommen. Wo der Dieselkraftstoff entwendet wurde, konnte bisher nicht geklärt werden. Zeugenhinweise werden jederzeit gerne bei der Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Brand

Neupotz (ots) – Am Freitag 19.11.2021 kam es gegen 09:30 Uhr im Rahmen von Brückensanierungsarbeiten unter der Zufahrtsstraße zum Anglerheim in Neupotz zu einem Generatorbrand. Der Generator wurde zum Antrieb von Wasserpumpen verwendet. Dieser fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an zu brennen.

Sowohl der Generator, als auch der Anhänger auf welchem der Generator stand, brannte vollständig aus. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Neupotz und Rheinzabern vollständig gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

An geparktem Lkw hängen geblieben und anschließend abgehauen

Germersheim (ots) – Hauptstraße Freitag, den 19.11.2021, zwischen 1830 Uhr und 20.30 Uhr – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer richtete in Bellheim, Hauptstraße einen Heck- und seitlich einen Streifschaden an einem geparkten Lkw an.

Anschließend setzte der Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Germersheim nimmt Zeugenhinweise unter 07274-9580 oder unter Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitskontrolle am Langenberg

Kandel (ots) – Am Samstag 20.11.2021, zwischen 10:15-11:45 Uhr Uhr, wurde auf der Bienwald-B 9 in Höhe des Langenbergs Fahrtrichtung Frankreich eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von 120 gemessenen Fahrzeugen mussten 15 wegen überhöhter Geschwindigkeit im 70 km/h-Bereich beanstandet werden.

Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 105 km/h.