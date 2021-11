Raub auf Kiosk mit Täterfestnahme

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Freitag 19.11.2021 gegen 16:26 Uhr, wurde die Polizei über einen Raubüberfall auf einen Kiosk in der Schillerstraße informiert. Hierbei forderte eine männliche Person die Mitarbeiterin auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Da diese sich weigerte betrat der Täter den Kassenbereich. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Rahmen der Täter die Mitarbeiterin wegstieß und nach einem Griff in die Kasse mit Bargeld flüchtete.

Auf Grund der Täterbeschreibung konnte ein 37-Jähriger dringend tatverdächtiger Mann kurze Zeit nach der Tat vorläufig festgenommen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die Jacke die der Mann trug noch ein Preisschild des zugehörigen Geschäftes enthielt. Da der Verdacht bestand, dass die Jacke im Vorfeld aus dem Geschäft entwendet worden war, wurde diese durch die Polizei sichergestellt.

Das erbeutete Bargeld konnte indessen zunächst nicht aufgefunden werden. Der Mann stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung und Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Dreister Autofahrer entfernt sich nach Unfall

Ludwigshafen (ots) – Die Mitarbeiterin eines Autohauses in der Saarburger Straße in Ludwigshafen staunte nicht schlecht, als sie am Samstag 20.11.21, einen Vorführwagen mit beschädigter Motorhaube und Stoßstange vorfand. Der Pkw stand gegenüber der Hofeinfahrt zum Autohaus auf der Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen den Vorführwagen.

Hierdurch zersplitterte die Heckscheibe des Verursachers und eine Rückleuchte wurde beschädigt. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt. Der Schaden am Vorführwagen beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.

Wer im Zeitraum vom 19.11.21 auf den 20.11.21 insbesondere Hinweise auf einen Pkw mit zersplitterter Heckscheibe geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963 2222 in Verbindung zu setzen.

Kokain im Blut

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag, den 20.11.2021 sollte gegen 23:00 Uhr ein PKW kontrolliert werden, der zuvor verbotswidrig durch die Ludwigstraße gefahren war. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrzeugführers konnten sodann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain.

Der Fahrer wurde daraufhin zwecks Entnahme eine Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Da der Fahrer über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 20.11.2021 befuhr gegen 17:45 Uhr ein 52-jähriger Motorradfahrer die Bgm.-Kutterer-Straße in Richtung Benckiserstraße. Ein 33-jähriger PKW-Fahrer, welcher mit seinem PKW aus einer Parkbucht quer zur Fahrbahn ausparken wollte, missachtete den Vorrang des Motorradfahrers.

Der Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver verhindern, stürzte hierbei jedoch mit seinem Motorrad. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand zudem leichter Sachschaden.

E-Scooter unter Alkoholeinfluss geführt

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 20.11.2021 wurde gegen 23:55 Uhr in der Bahnhofstraße ein Elektrokleinstfahrzeug, ein sogenannter E-Scooter, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnte bei dem 20-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,89 Promille.

Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass für das Führen solcher Elektrokleinstfahrzeuge dieselben rechtlichen Vorgaben gelten, wie für das Führen jedes anderen Kraftfahrzeuges.

Verkehrsunfallfluchten in Friesenheim

(ots) – Am Freitag 19.11.2021 zwischen 14:15-18:00 Uhr, stellte eine 56-jährige Fahrzeugführerin ihren schwarzen PKW Audi in Längsaufstellung zur Fahrbahn der René-Bohn-Straße ab. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Schaden am linken Kotflügel fest.

(ots) – Im Zeitraum zwischen Sonntag 14.11.2021, 22:30 Uhr und Freitag 19.11.2021, 10:30 Uhr, parkte ein 63jähriger Fahrzeugführer seinen grünfarbenen PKW Opel auf einem Parkplatz in der Brunckstraße/Höhe Hausnummer 43, ab. Bei seiner Rückkehr bemerkte er einen Schaden am Frontstoßfänger des Fahrzeugs. Augenscheinlich wurde der Schaden beim Ein- oder Ausparken eines unbekannten Fahrzeugs verursacht.

Der Schadensverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die jeweils Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Nach Verkehrsunfall Drogenbeeinflussung festgestellt

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 20.11.2021 wurde gegen 04:25 Uhr ein Verkehrsunfall in der Wegelnburgstraße gemeldet. Ein PKW war im Bereich des Franz-Heller-Platzes gegen einen Absperrpfosten gefahren. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem 22-jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen und Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Der durchgeführte Drogenschnelltest verlief zudem positiv auf Kokain.

Der Fahrer wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Den 22-jährigen Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Trunkenheitsfahrt mit Kleinkraftrad

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 19.11.2021 gegen 21:27 Uhr fiel einer Funkstreife ein 39-jähriger Mann auf, welcher mit seinem Kleinkraftrad den Gehweg der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Frankenthaler Straße befuhr. Hierbei verlor der Fahrer beinahe die Kontrolle über sein Fahrzeug und wendete im Anschluss zusätzlich noch verbotswidrig auf der Fahrbahn. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt werden.

Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,03 Promille. Der Mann wurde als Beschuldigter im Strafverfahren belehrt. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein zunächst präventiv sichergestellt.