Landau: Die Polizei-News

Landau: 2 Frauen vor Nachtclub angegriffen

Landau (ots) – Zu gleich 2 Einsätzen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag 21.11.2021 vor einer Diskothek in der Albert-Einstein-Straße. So wurde die Polizei Landau gegen 03:35 Uhr durch das Sicherheitspersonal alarmiert, da es in der Diskothek zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer jungen Frau gekommen war. Diese soll durch ihren Freund, nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, zu Boden gestoßen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein.

Auch nachdem der Aggressor der Diskothek verwiesen wurde, zeigte er sich gewaltbereit und warf eine Glasflasche nach seiner Freundin, welche die Diskothek ebenfalls verlassen hatte. Noch vor Eintreffen der Polizeistreife entfernte sich der Beschuldigte von der Tatörtlichkeit.

Gegen 05:00 Uhr kam es schließlich erneut zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil einer 24-jährigen. Die junge Frau soll vor der Diskothek augenscheinlich grundlos, durch eine unbekannte männliche Person, von hinten gepackt und anschließend zu Boden geworfen worden sein. Hierdurch erlitt die junge Frau leichte Verletzungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Von der Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

B272/Hochstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 21.11.2021 wurde der Polizeiinspektion Landau ein Verkehrsunfall auf der B272, in Höhe der dortigen Parkplätze, gemeldet. Ersten Ermittlungen zur Folge kam hierbei ein 22-jähriger Fahrzeugführer unter Alleinbeteiligung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte schlussendlich mit einem Baum am Fahrbahnrand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Missbrauch von Alkohol im Straßenverkehr, sodass mit dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,75 Promille. Da der Unfallverursacher durch den Verkehrsunfall selbst verletzt wurde, musste dieser durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Dort erfolgte wiederum die Entnahme einer Blutprobe, sowie auch die Sicherstellung des Führerscheins. Neben der Polizei Landau, sowie dem Rettungsdienst, war auch die Feuerwehr Hochstadt mit insgesamt vier Fahrzeugen im Einsatz.

Trunkenheitsfahrt führt zu Führerscheinverlust

Siebeldingen (ots) – Auf Grund augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit wurde am Samstag 20.11.2021, ein Fahrzeugführer in Siebeldingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs konnte bei dem Fahrer unmittelbar Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 25-jährigen Fahrer schließlich eine Atemalkoholkonzentration von 1,45 Promille, sodass dieser die Beamten zur Dienststelle begleiten musste. Die Folge war neben der Entnahme einer Blutprobe auch der vorläufige Entzug der Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Heuchelheim-Klingen/L493 (ots) – Am frühen Samstag 20.11.2021 ereignete sich auf der L493, zwischen Heuchelheim-Klingen und Klingenmünster, ein Verkehrsunfall. Hierbei geriet ein 21-jähriger Fahrzeugführer, unter anderem auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und kollidierte in dessen Folge mit einer Reihe von Bäumen am Fahrbahnrand. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten auch Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich eine Atemalkoholkonzentration von 0,79 Promille. Da zudem auch die Pupillen des Fahrzeugführers auffällig erschienen, wurde weiterhin ein Drogenschnelltest vor Ort durchgeführt, auch dieser reagierte schlussendlich positiv auf Betäubungsmittel. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens musste der junge Fahrzeugführer eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Zudem wurde auch der Führerschein sichergestellt.

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Landau (ots) – Am Freitag 19.11.2021, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau, in der Zeit von 07-13:00 Uhr, mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. So mussten bei den betriebenen Kontrollstellen in Landau und in Offenbach an der Queich insgesamt 8 Fahrzeugführer verwarnt werden, welche während der Fahrt den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

Eine weitere Verkehrsteilnehmerin wurde beanstandet, da diese während der Fahrt ihr Mobiltelefon verbotswidrig nutzte. Zudem konnten bei 5 Fahrzeugen unter anderem Beleuchtungsmängel, sowie weitere andere Mängel, festgestellt werden.

Versuchter Einbruch

Landau (ots) – Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Haus in der Waffenstraße in Landau einzubrechen. Vermutlich wurde der Täter bei der Tatausführung gestört und ließ von seinem Vorhaben ab.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.