Verhinderte Trunkenheitsfahrt nach Körperverletzung

Mutterstadt (ots) – In der Nacht von Samstag 20.11. auf Sonntag 21.11.2021 wurde die Polizei nach Mutterstadt in die Straße Am Mandelgraben gerufen, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Heranwachsenden kommen würde. Vor Ort konnten zwei alkoholisierte 19- und 20-jährige Männer aus Ludwigshafen in einem PKW sitzend angetroffen werden.

Laut Zeugen hatte der 20-jährige seinen ein Jahr jüngeren Kontrahenten ins Gesicht geschlagen, wodurch dieser eine blutige Lippe und Nase davontrug. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Beide gaben an, dass sie gute Freunde seien und lediglich ein Kräftemessen ausgetragen hätten.

Es ergaben sich keine Hinweise darauf, dass das Fahrzeug alkoholisiert geführt wurde. Um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern wurde der Fahrzeugschlüssel durch die Polizei sichergestellt. Gegen den 20-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 20.11.2021 gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei Schifferstadt und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall in die Jägerstraße in Schifferstadt gerufen, da dort ein Radfahrer ohne Fremdeinwirkung gestürzt sei.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Radfahrer, ein 57-jähriger Mann aus Schifferstadt, alkoholisiert war und vermutlich aufgrund dessen beim Fahren das Gleichgewicht verlor. Der Radfahrer, der unglücklicherweise auch keinen Helm trug, schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Blutprobe wurde bei dem Radfahrer entnommen.

Trunkenheitsfahrt

Maxdorf (ots) – Durch einen Zeugenhinweis konnte am Freitagabend 19.11.2021 gegen 19:15 Uhr in der Hauptstraße in Maxdorf ein alkoholisierter Fahrzeugführer kontrolliert werden. Der 83-jährige Mann aus Mannheim war zuvor einem Zeugen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers fiel den Beamten dann auch eine verwaschene Aussprache auf.

Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,86 Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr/Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Römerberg (ots) – Am Freitag 19.11.2021 gegen 13.15 Uhr, nahm eine Zeugin ein lautes Unfallgeräusch und gleichzeitig ein vorbeifahrendes gelbes Postfahrzeug in der Mechtersheimer Straße in Römerberg wahr. Es stellte sich in der Folge heraus, dass ein an dieser Stelle ordnungsgemäß geparkter PKW einen frischen Streifschaden mit gelben Lackanhaftungen an seiner zur Straße gewandten Seite hatte.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb nun nach Zeugen gesucht wird, die Hinweise auf das möglicherweise am Unfall beteiligte Postfahrzeug geben könnten. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von derzeit geschätzten 2.000 Euro. Personen die Hinweise zu der Sache geben können werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232-1370 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.