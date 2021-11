Verdacht der Brandstiftung

Speyer (ots) – Am Freitag 19.11.2021 gegen 23.40 Uhr kam es in Speyer in einem Mehrfamilienanwesen in der Windthorststraße zu einem Kellerbrand. Dieser konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Bei der Begehung wurde festgestellt dass Sperrmüll in Brand geraten war.

Aufgrund der geführten polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung. Die Höhe des Sachschadens steht momentan noch nicht fest. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an.

Dem Platzverweis nicht nachgekommen und in Gewahrsam gelandet

Dudenhofen (ots) – Am Freitagnachmittag 19.11.2021 wurde der Polizei Speyer eine männliche, aggressive Person gemeldet, welcher auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufmarktes in Dudenhofen Passanten anpöbeln würde. Der Mann weigerte sich zunächst den Aufforderungen des Filialleiters zu folgen und den Parkplatz zu verlassen.

Auch den eingesetzten Polizisten gegenüber zeigte er sich aggressiv, uneinsichtig und kam einem Platzverweis auch auf mehrfache Aufforderung nicht nach. Nachdem auch die Androhung der Ingewahrsamnahme bei der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehenden Person keine Wirkung zeigte, musste er die nächsten Stunden auf der Polizeiwache verbringen.

Mit über 3 Promille aus dem Verkehr gezogen

Speyer (ots) – Nachdem ein 45-jähriger Mann aus Bad Dürkheim mit Schlangenlinien die Landauer Straße in Speyer befuhr, wurde er am Samstag 20.11.2021 späten Samstagabend gegen 23.10 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Grund für die unsichere Fahrweise wurde der Polizeistreife spätestens dann klar, als er schwankend aus seinem Auto stieg und deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde.

Der Fahrer räumte ein Alkohol getrunken zu haben, jedoch muss seine Angabe, dass es sich dabei lediglich um 2 Bier gehandelt hat, bezweifelt werden. Schließlich wies er eine Atemalkoholkonzentration von 3,3 Promille auf. Sein Führerschein wurde einbehalten und eine Blutprobe entnommen.

Beim Wimpernklauen erwischt

Speyer (ots) – Zwei junge Damen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurden am Samstag 20.11.2021 gegen 13 Uhr in einem Drogeriemarkt in Speyer zunächst dabei beobachtet, wie sie Hygieneartikel in ihre Taschen steckten. Als eine Mitarbeiterin des Geschäfts sie darauf ansprach, versuchten sie die Sachen unbemerkt zurück zu legen und verließen, trotz Aufforderung auf die Polizei zu warten, den Kassenbereich.

Hierbei wurden sie von den Mitarbeiterinnen verfolgt, die den Standort der 17- und 19-Jährigen an die Polizei weitergaben, sodass diese kurz darauf einer Polizeikontrolle unterzogen werden konnten.

Hierbei wurde festgestellt, dass die Damen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis offensichtlich nicht das ganze Diebesgut zurückgelegt hatten. Sie hatten noch künstliche Wimpern im Wert von 200 Euro bei sich, welche sie ebenfalls in dem Drogeriemarkt entwendeten.

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss E-Scooter gefahren

Speyer (ots) – Als am Samstagmorgen 20.11.2021, 07:45 Uhr eine Polizeistreife in der Industriestraße einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzog, fiel dieser auch direkt Hinweise auf einen Drogenkonsum auf. Der Mann räumte schließlich ein, Cannabis und Amphetamin konsumiert zu haben. Zudem stand er mit 0,4 Promille auch unter Alkoholeinfluss.

Bei der Überprüfung seines E-Scooters ergab es sich weiterhin, dass der Mann diesen ohne gültigen Versicherungsschutz fuhr. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es erwarten ihn nun unter anderem Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und das Pflichtversicherungsgesetz.