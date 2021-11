Einbruch in Wohnhaus

Flemlingen (ots) – Einen Einbruch in ihr Wohnhaus bemerkte eine 61-Jährige aus Flemlingen am Freitag (19.11.21) gegen 17:45 Uhr. Sie stellte hierbei fest, dass die Terrassentür des Hauses zuvor durch unbekannte Täter aufgehebelt worden war. Anschließend wurden mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht.

Zeugen, die in den Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße “Am weißen Kreuz” und Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Durch die Polizei werden Grundschutzberatungen durchgeführt, um Ihr Zuhause möglichst einbruchsicher zu gestalten. Sollten Sie Interesse an einer solchen Beratung haben, melden Sie sich bitte ebenfalls bei uns beziehungsweise bei Ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle.

Neue Betrugsmasche

Großfischlingen (ots) – Am Samstag 20.11.2021 beanzeigte eine 60-jährige Dame bei hiesiger Dienststelle eine neue Betrugsmasche ähnlich dem Enkeltrick. Die Frau wurde nach eigenen Angaben von ihrer angeblichen Tochter über einen Messengerdienst kontaktiert. Die “Tochter” bat um einen 4-stelligen Geldbetrag, da sie in “Schwierigkeiten” sei. Telefonieren könne sie leider nicht, da ihr Handy kaputt wäre.

Die Anzeigenerstatterin roch jedoch Lunte und stellte der “Tochter” eine Fangfrage, welche diese nicht beantworten konnte. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betruges.

Unfallflucht

Maikammer (ots) – Am Samstag 20.11.2021 zwischen 14:30-15:30 Uhr kam es in der Friedhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten grauen Pkw der Marke VW mit SÜW-Kennzeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.