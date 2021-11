Zu schnell in Autobahnausfahrt – 5 Personen verletzt (siehe Foto)

A6/Kaiserslautern (ots) – Am Samstagnachmittag 20.11.2021 kam ein 20-jähriger Fahrer eines VW Polo beim Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West von der Fahrbahn ab. 5 Personen wurden leicht verletzt. Zu hohes Tempo im Kurvenbereich der Ausfahrt dürfte die Ursache gewesen sein.

Der Fahrer des mit 5 Personen besetzten Kleinwagen verlor die Kontrolle und kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er mit einem Leitpfosten kollidiert war, kam der Wagen in der angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Die 5 Insassen wurden hierbei alle leicht verletzt und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte etwa bei 5.000 Euro liegen. Die Ausfahrt der A6 in Richtung Pirmasens war für die Dauer der Bergungsarbeiten und wegen der Landung des Rettungshubschraubers kurzfristig gesperrt.|past

Drogen- und Alkoholkontrollen in der Zollamtstraße

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Freitagabend 19.11.2021 zwischen 18-01:00 Uhr Verkehrskontrollen in der Zollamtstraße durchgeführt. Besondere Beachtung galt hier den Fahrzeugführern. Neben der Fahrzeugkontrolle wurde intensiv geprüft, ob die Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, was bei 7 Fahrern der Fall war. Gegen sie wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen.

Außerdem nahmen die Beamten mehrere weitere Strafanzeigen auf, u.a. wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und Führens eines Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis. Insgesamt wurden 18 Mängel bei den kontrollierten Fahrzeugen und deren Fahrern erkannt, in 2 Fällen mussten die Fahrer eine Verwarnung zahlen.|esb1

Haftbefehl bei Verkehrskontrolle vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagnachmittag 20.11.2021 endete eine Verkehrskontrolle ausnahmsweise mal für den Beifahrer bei der Kaiserslauterer Altstadtinspektion. Die Polizisten hielten in der Mainzer Straße ein Auto an. Das Fahrzeug war eher ohne Besonderheiten. Bei Kontrolle der Insassen fiel aber der Beifahrer auf.

Gegen den 37-Jährigen lag nämlich ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft vor. Der Mann hatte eine vierstellige Geldstrafe noch nicht beglichen. Er musste daher seine Fahrt im Polizeiauto zur Wache fortsetzen. Dort konnte der Mann die überfällige Geldstrafe bezahlen und somit letztendlich einen Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt noch abwenden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ist jemand am frühen Sonntagmorgen in Kaiserslautern oder Umgebung ein schwarzer Audi mit Frontschaden und HOM-Kennzeichen aufgefallen?

Das Fahrzeug befuhr um 04.20 Uhr die Pariser Straße, bog in die Reichswaldstraße ein und stieß dort gegen einen Metallpoller. Der bisher unbekannte Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Sein Auto dürfte im Frontbereich sichtbar beschädigt sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 oder per Mail unter pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrzeuge aufgebrochen und durchwühlt

Ramstein-Miesenbach (ots) – Am frühen Samstagmorgen werden in der Nollstraße zwei PKW aufgebrochen und durchwühlt. Der 19-Jährige Täter schlägt hierbei die Seitenscheibe eines der beiden Fahrzeuge mittels Skateboard ein und entwendet mehrere Gegenstände aus diesem. Der junge Mann kann im näheren Umfeld festgestellt und festgenommen werden. Seine Beute wurde sichergestellt.|pilan

Alkoholisierter Radfahrer

Rockenhausen (ots) – Am Samstagnachmittag 20.11.2021 wurde bei einem 42-jährigem Radfahrer aus dem Donnersbergkreis im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Damian-Kreichgauer-Straße starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest kam zu einem Ergebnis von 2,26 Promille.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. |pirok