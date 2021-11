25-Jähriger von Personen aus schwarzer S-Klasse bedroht

Limburg-Staffel (ots) – Ein 25-Jähriger aus Nomborn parkte am Sonntag 21.11.2021 gegen 03:15 Uhr seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Westerwaldstraße. Dann ging er zu Fuß in Richtung einer Diskothek in Staffel, Elzer Straße. Auf dem Weg nach dort wurde er von mehreren Personen aus einem schwarzen Mercedes S-Klasse heraus angesprochen. Eine Person stieg dann aus dem Auto aus und bedrohte den Fußgänger aus unbekannten Gründen mit einem Klappmesser.

Er drohte dem Geschädigten mit dem Messer in der Hand. Der junge Mann lief dann davon und wurde aber noch von dem Beschuldigten über eine Strecke von ca. 100 Metern verfolgt. Der Geschädigte konnte sich jedoch in Sicherheit bringen und die Polizei informieren.

Täterbeschreibung:

ca. 20 Jahre, 180 cm groß, sehr dünn, schwarze kurze hochgegelte Haare, vermutlich türkischer Abstammung, sprach Deutsch mit Akzent.

Im Zuge einer späteren Kontrolle auf dem Parkplatz der Diskothek konnten dann mehrere Personen durch eine Streife der Polizei Limburg kontrolliert werden. Diese standen im Zusammenhang mit der Tat. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Vereinsheim vollständig ausgebrannt

Niederselters (ots) – Samstag, 20.11.2021, 03:40 Uhr – Am frühen Samstagmorgen wurde ein Brand am Vereinsheim des Tennisclub Selters entdeckt. Durch die Feuerwehren der Gemeinden Selters und der Stadt Bad Camberg konnte der Brand gelöscht werden.

Das Gebäude wurde dabei aber komplett zerstört, so dass von einem hohen Sachschaden (geschätzt 150.000 Euro) auszugehen ist. Die Kriminalpolizei Limburg hat die weiteren Ermittlungen bezüglich der Brandursache übernommen. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Reizgas versprüht

Limburg (ots) – Am Samstag, 20.11.21 gg. 02:00 Uhr kam es im Eingangsbereich einer Diskothek in der Elzer Straße, zu Streitigkeiten, bei denen ein bisher unbekannter Täter zwei Personen durch Versprühen von Reizgas verletzt hat und danach flüchtete.

Einen der Geschädigten hatte der Täter vorher noch ins Gesicht geschlagen. Mögliche Zeugen melden sich bei der Polizei Limburg bitte unter der Rufnummer 06431/9140-0.

Verkehrsunfallflucht

Limburg-Staffel, Elzer Straße 2, Parkplatz Diskothek, Sonntag, 21.11.2021, 05.00 Uhr

Ein 18-jähriger Diskobesucher aus Niederneisen hatte seinen Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz einer Diskothek in Staffel abgestellt. Gegen 05.00 Uhr driftete dann ein bisher unbekannter Pkw auf dem Parkplatz der Diskothek und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw des 18-jährigen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des Verursachers müsste im Frontbereich ein sichtbarer Schaden entstanden sein. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Einbruchdiebstahl

Hünfelden-Dauborn, Alte Selterser Straße, Samstag, 20.11.2021 18.25 Uhr – 21.00 Uhr

(ots) – Ein 44-jähriger aus Dauborn wurde Opfer eines Wohnungseinbruchs. Ein unbekannter Täter hebelte die Terrassentür aus Holz auf und verschaffte sich so Zutritt zum Wohnzimmer des Einfamilienhauses. In dem Haus wurden dann sämtliche Behältnisse in verschiedenen Zimmern nach Wertgegenständen durchsucht. Derzeit wird noch ermittelt ob Wertgegenstände gestohlen wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 500.- EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen die Beobachtungen gemacht haben, z Bsp. ortsfremde Personen im Bereich der Alten Selterser Straße, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Gemarkung Hünfelden, Waldparkplatz bei der L3022 Samstag, 20.11.2021, 11.15-12.00 Uhr

(ots) – Ein 40-jähriger aus Kaltenholzhausen parkte seinen blauen Opel Insignia auf dem Waldparkplatz, nahe der L 3022, in Hünfelden. Als er nach seinem Spaziergang zurückkam, stellte er fest, dass eine Delle am Kotflügel hinten rechts vorhanden war. Es war ein Schaden in Höhe von 2.500 EUR entstanden.

Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Mehrere Arbeitsmaschinen aus Keller gestohlen

Limburg (ots) – Sonntag 14.11.21, 12:00 Uhr bis Freitag 19.11.21, 16:00 Uhr – In einem Mehrfamilienhaus, In der Schwarzerde, wurde der Kellerraum eines Mieters aufgebrochen. Aus diesem wurden 3 Arbeitsmaschinen im Wert von etwa 600 Euro entwendet. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Unfallflucht

Eschhofen (ots) – Freitag, 19.11.2021, 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr – Ein unbekannter Täter beschädigte am Freitag mit seinem Fahrzeug einen, in der Brüsseler Straße geparkten, weißen Toyota Avensis hinten links. Es wurde der Stoßfänger und die Karosserie beschädigt (Schadenshöhe geschätzt ca. 3.000 Euro).

Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 entgegen.

Geparktes Auto beschädigt

Limburg-Eschhofen (ots) – Freitag, 19.11.21, 16:55 Uhr bis Samstag, 20.11.21, 01:20 Uhr – Ein Unbekannter beschädigte auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Vinzenz-Pallotti-Straße einen schwarzen BMW, welcher in einer Parktasche abgestellt war. Bei dem geparkten Fahrzeug wurde die vordere Stoßstange deformiert und abgerissen (Schadenshöhe geschätzt ca. 2.000 Euro).

Der Unfallverursacher flüchtete trotz eigenem Schaden von der Unfallstelle, ohne sich um den Fremdschaden zu kümmern. Beim Unfallverursacher soll es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben, Weiteres ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Auffahrunfall

Limburg (ots) – Freitag, 19.11.2021, 15:25 Uhr – Ein schwarzer VW Passat und ein weißer Fiat Ducato befahren die B 49 in Fahrtrichtung Limburg. Kurz vor der Einfahrt nach Limburg bremste der Fahrer des Passats wegen eines Staus bis zum Stillstand ab. Dies bemerkte der dahinterfahrende Fiat Ducato zu spät und fuhr seinem Vordermann auf.

Insgesamt soll ein geschätzter Schaden von etwa 40.000 Euro entstanden sein, beim VW wurde das komplett Heck und beim Fiat Ducato die Vorderfront eingedrückt.

Fahrzeug in Staffel zerkratzt

Limburg-Staffel (ots) – Freitag, 19.11.21, 23:00 Uhr bis Samstag, 20.11.21, 02:30 Uhr – Unbekannte zerkratzten den Lack auf der Beifahrerseite eines schwarzen BMW 1er, welcher auf dem Parkplatz einer Diskothek abgestellt war. Der geschätzte Schaden dürfte bei etwa 1.500 Euro liegen. Die Polizei Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Personenkontrolle – Betäubungsmittel und Messer gefunden

Bad Camberg (ots) – 20.11.2021, 01:05 Uhr – Im Rahmen einer Personenkontrolle im Bereich des Schwimmbades in Bad Camberg wurden bei einem Tatverdächtigen eine geringe Menge Betäubungsmittel und ein verbotenes Messer aufgefunden. Beides wurde durch die Polizei sichergestellt, entsprechende Ermittlungsverfahren wegen den Verstößen eingeleitet.

Auto fuhr auf einen abgestellten Anhänger

Niederbrechen (ots) – Freitag, 19.11.2021, 18:10 Uhr – Eine Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Citroen Berlingo die Villmarer Straße in Niederbrechen in Fahrtrichtung Limburger Straße. Dabei kollidierte sie trotz entsprechender Straßenbeleuchtung mit einem dort abgestellten Landwirtschaftlichen Anhänger, welcher nach ersten Ermittlungen unbeleuchtet auf der Straße abgestellt war. Der Citroen wurde dabei so stark beschädigt, dass das Auto nicht mehr fahrbereit war.

Beim Fahrstreifenwechsel kam es zu einem Verkehrsunfall

Limburg/B49 (ots) – Freitag, 19.11.2021, 10:50 Uhr – Ein Opel Insignia und ein Opel Crossland befuhren die B 49 von Limburg aus kommend in Richtung Weilburg. Der Fahrer des Opel Insignia wollte von seinem rechten Fahrstreifen auf den linken wechseln, übersah dabei aber den dort fahrenden Opel Crossland.

Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, bei dem der Opel Insignia am Kotflügel vorne links und der Opel Crossland an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurden. Der geschätzte Gesamtschaden dürfte bei etwa 4.000 Euro liegen.

Beim Abbiegen Zusammenstoß von 2 Fahrzeugen

Limburg (ots) – Freitag, 19.11.2021, 14:10 Uhr – Der Fahrer eines BMW fuhr die Holzheimer Straße in Limburg in Fahrtrichtung Innenstadt. Er wollte mit seinem Fahrzeug nach links in die Straße Im Großen Rohr abbiegen, beachtete dabei aber nicht den entgegenkommenden Peugeot 208. Beide Fahrzeuge kollidierten, der BMW wurde ebenso wie der Peugeot vorne links beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall beim Auffahren auf die B 49

Limburg/B49 (ots) – Freitag 19.11.2021, 14:45 Uhr – Die Fahrerin eines Mercedes GLA beabsichtigte, von der Autobahn kommend in Limburg auf die B 49 Richtung Weilburg aufzufahren. Dabei streifte sie beim Wechseln der Fahrbahn einen dort fahrenden Lkw. Der Mercedes blieb nach dem Unfall quer zur Fahrbahn stehen.

Der Lkw wurde durch den Unfall vorne rechts beschädigt, der Mercedes auf der linken Fahrzeugseite. Der Gesamtschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen