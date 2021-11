Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 21.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Im Laufe des Samstags, 20.11.2021, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Röhrich in Bad Dürkheim. Die bislang unbekannten Täter gelangten vermutlich über einen Stuhl auf den Balkon des Einfamilienhauses, hebelten das Balkonfenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern tagsüber im Bereich Bad Dürkheim-Grethen auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Bad Dürkheim: Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.11.2021, gegen 20:40 Uhr, wurde im Hausener Weg in Bad Dürkheim durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 31-jährige PKW-Führer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein aufgrund dessen durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,22 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Da der Fahrzeugführer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Grünstadt: Mit 2,54 Promille am Steuer

Grünstadt (ots) – Am 21.11.2021, gegen 01:00 Uhr, fiel Beamten der PI Grünstadt ein Pkw der Marke Ford auf, welcher einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Anscheinend bemerkte auch der 35-jährige Fahrer, dass er die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen hatte. Noch während das Polizeifahrzeug auf der Straße gewendet wurde, versuchte dieser sich unauffällig mit seinem Pkw auf einem Parkplatz in der Industriestraße zu verstecken und so einer Kontrolle zu entgehen. Der Grund für das – nicht ganz so unauffällige – Fahrmanöver konnte bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeugs schnell gefunden werden: Die Beamten konnten bei dem 35-jährigen Mann aus Grünstadt eine Atemalkoholkonzentration von 2,54 Promille feststellen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

