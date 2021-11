Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 20.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots) – Am 20.11.2021, gegen 04:12 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein betrunkener Radfahrer in Bad Dürkheim, in der Mannheimer Straße gemeldet. Die Polizeibeamten trafen den 47 jährigen Radfahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim wie gemeldet an. Für die Beamten war deutlich zu erkennen, dass die Person nicht mehr fahrtauglich war, weshalb ein Atemalkoholtest vor Ort durchgeführt werden sollte. Die betroffene Person war jedoch derart betrunken, dass die Durchführung des Testes nicht mehr möglich war. Die Weiterfahrt des Radfahrers wurde untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Bad Dürkheim: Unfallflucht vor der Kreisverwaltung Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots) – Am 18.11.2021 im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 10:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem Kreisverwaltungsgebäude Bad Dürkheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer hat demnach, vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen daneben befindlichen PKW der Marke BMW, Modell Mini Cooper, in der Farbe grau/schwarz an der Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 750 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Niederkirchen: Einbruchsdiebstahl in Gaststätte

Niederkirchen bei Deidesheim (ots) – In der Nacht von Freitag, 19.11.21, auf den Samstag, 20.11.21, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte am Sportplatz in Niederkirchen. Nach ersten Erkenntnissen, wurde aus den Räumlichkeiten des Sportvereins ein Gerät der Unterhaltungs- und Gebrauchselektronik sowie ein Schlüssel entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei Haßloch bittet um sachdienliche Hinweise.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):