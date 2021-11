Neustadt: Sachbeschädigung in der Innenstadt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 20.11.2021, gegen 01:15 Uhr, wurde durch bis dato unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe an einem Geschäft in der Badstubengasse beschädigt.

Durch die bis dato unbekannten Täter wurde ein Stuhl gegen die Schaufensterscheibe geworfen, sodass diese beschädigt wurde. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Trotz einer sofort durchgeführten Nahbereichsfahndung konnten der/die unbekannte Täter nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.