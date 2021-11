Haßloch: Kreativer Adventsmarkt im Jugend- und Kulturhaus Blaubär am 27. November 2021

Haßloch – Der kreative Adventsmarkt im Jugend- und Kulturhaus Blaubär hat inzwischen Tradition und soll auch in diesem Jahr stattfinden. Am Samstag, 27. November 2021, wird zwischen 12:00 und 16:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Blaubärs gehandwerkelt und gebastelt. Erneut möchte der Adventsmarkt allen kreativen Bastelfans die Gelegenheit bieten, schöne Dekorationen und Geschenke selbst anzufertigen.

Zur Auswahl stehen:

Reben und Licht: Durch das Ausschmücken von Rebenpyramiden und -sternen mit Lichterketten und allerlei Kleindeko entstehen sehr schöne weihnachtliche Hingucker.

Holzwerkstatt: Sägen, schmirgeln, anmalen und gestalten von allerlei Dingen – natürlich aus Holz (z.B. Engel, Schneemann und Holzwichtel…)

Makramee: Schneeflocken, Sterne oder Weihnachtsbäume knoten? Kein Problem und sehr dekorativ.

Confiserie: Lecker! Feine Pralinen und Konfekt…zum Verschenken oder selber essen!

Deko-Mix: Ein in buntes Allerlei aus Motiven und Material! Reinschauen, auswählen und loslegen!

Näh- und Filzstube: Eine Materialauswahl für Tannenbaum, Engel, Weihnachtsmaus und Wichtel steht bereit…einfach ausprobieren.

Gerne dürfen sich Besucher ab 10 Jahren für einen Eintritt von 1,50 € im Haus umschauen und spontan für ein Angebot entscheiden (jüngere Kinder bitte nur in Begleitung). Die Kosten für die einzelnen Arbeiten werden nach Materialverbrauch berechnet. Das Blaubär-Team empfiehlt für den Besuch des kreativen Adventsmarktes eine Reservierung der Teilnahme. Dies ist ab sofort möglich, spontan können nur die Restplätze genutzt werden.

Folgende Corona-Maßnahmen gelten für den kreativen Adventsmarkt:

Begrenzung der Besucherzahl (daher Reservierung empfohlen)

3G-Regel (Test- und/oder Impfnachweise bitte mitbringen)

Maskenpflicht im Haus

Nutzung der Luca App (oder Adressenangabe)

Das Blaubär-Cafe ist während des Adventsmarktes, also von 12.00 bis 16.00 Uhr geöffnet und bietet neben Gebäck und Kaffee auch herzhafte Snacks zum Erhalt der kreativen Kräfte an. Infos und Anmeldung bitte im Blaubär unter der Nummer 06324/935460 oder per Mail blaubaer@hassloch.de.