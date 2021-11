Neustadt: Rotary Adventskalender 2021 – letzte Exemplare noch bis 25. November 2021 an drei exklusiven Verkaufsstellen verfügbar

Kein Straßenverkauf mehr am 20.11.21

Neustadt an der Weinstraße – Der Verkauf des beliebten Rotary Adventskalenders geht in die Endphase. Die wenigen noch verfügbaren Exemplare können bis 25.11.2021 noch bei drei exklusiven Verkaufsstellen in Neustadt erworben werden.

Der Rotary Adventskalender 2021 hat im bisherigen Verkauf sehr großen Anklang gefunden. Aktuell sind nur noch wenige Exemplare verfügbar.

Aus diesem Grund hat der Rotary Club Neustadt entschieden, am Samstag, 20.11.2021, keinen Straßenverkauf mehr in der Fußgängerzone durchzuführen.

Stattdessen können die letzten verfügbaren Exemplare in den folgenden drei exklusiven Verkaufsstellen bis zum 25.11. erworben werden:

Buchhandlung Hoffmann, Friedrichstr. 24,

Osiander Neustadt, Kellereistr. 12-14,

Quodlibet Buchhandlung, Kellereistr. 10.

Jeder Kalender hilft: der Netto-Erlös aus dem Verkauf der Kalender fließt in diesem Jahr dem Schwimmclub 1900 e.V. Neustadt/Wstr. zu. Unter dem Motto „Schwimm dich frei“ möchte Rotary Neustadt hiermit Grundschulkindern der dritten Klassen in Neustadt und Umgebung die Möglichkeit eröffnen, Schwimmen sicher zu erlernen. Das Titelbild und die grafische Gestaltung der Motive dieser 14. Auflage des Adventskalenders kommen in diesem Jahr einmal wieder von dem Neustadter Künstler Gerhard Hofmann.