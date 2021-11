Neustadt: Lesungen in der Neustadter Stadtbücherei im Dezember 2021 und Januar 2022

Neustadt an der Weinstraße – Zum Literatennetzwerk TeXtur haben sich seit 2017 Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Neustadt an der Weinstraße und der Region zusammengeschlossen. Ihre Bücher mit Prosa, Drehbuch, Lyrik, Essay sind über die örtlichen Grenzen hinaus bekannt und beliebt. Doch was ist der Auslöser für diese Vielfalt?

Das beantworten bei der ersten Lesung am Freitag, 10. Dezember 2021 ab 19 Uhr in der Neustadter Stadtbücherei die Autorinnen Katrin Sommer, Mayra Scheffel und der Autor Dieter Kreiner. In der Lesung mit dem Titel „Bücher, die uns zum Schreiben inspirierten“ wird es vor allem um solche Bücher gehen, die schon in jungen Jahren ihre Schreiblust geweckt haben. Im wahrsten Sinne des Wortes werden weite Bögen gespannt, denn die musikalischen Beiträge von Kati Steinlechner (Violine) und Olivia Franco (Cello) versetzen ebenso in vorweihnachtliche Stimmung wie die Erinnerung an Ludwigs Thomas berühmte Weihnachtsgeschichte. Der Roman Das Wunschhütlein von Horst Wolfram Geißlerund das Kinderbuch Higgelty Piggelty Pop von Maurice Sendak machen die Freude am Schreiben erlebenswert und die Freude am Lesen erst recht.

Die zweite Lesung findet am Freitag, 14. Januar 2022 statt, ebenfalls um 19 Uhr. Auch dabei geht es nicht zuletzt um Kindheit und prägende Kindheitsträume. Es berichten Christiane Hartmann vom Haus der Kindheit von Marie Luise Kaschnitz, Anne Eicken über Kinder der Nacht von Jean Cocteau, Pablo Riera über den Roman Owen Meany von John Irving und Oliver Steinke über den Dichter William Butler Yeats. Die Musik am 14. Januar kommt von Mariusc Tzymkowski (Gitarre).

Termine:

10.12.2021 und 14.01.2022 – Beginn 19 Uhr, Stadtbücherei Neustadt (Marstall 1, Innenstadt). Der Eintritt ist frei, doch wird um eine Spende für den Neustadter Sozialfond ARTE CASIMIR gebeten, der Kinder und Jugendliche in sozialen Bedarfsfällen zügig und unbürokratisch unterstützt. Für diese Veranstaltung gelten die aktuellen Bestimmungen zur Corona-Prävention. (Impf- oder Genesungsnachweis oder aktueller Impftest sowie Maskenpflicht.)

Weitere Infos/ Kontakt:

Wolfgang Allinger, Tel. 0175 3888 108, redaktion@wortschau.com