Weihnachtskonzert des Polizeimusikkorps abgesagt

Ettlingen/Karlsruhe (ots) – Das traditionelle Weihnachtskonzert des Polizeimusikkorps Karlsruhe am 3. Adventssonntag 12.12.2021 in der Ettlinger Schlossgartenhalle findet auch in diesem Jahr nicht statt.

Diese Entscheidung hat das Polizeimusikkorps in Übereinstimmung mit der Ettlinger Aktionsgemeinschaft “Die Polizei hilft” getroffen, die seit vielen Jahren mit dem Konzerterlös bedürftige Menschen in der Partnerstadt Gatschina/Russland unterstützt.

“Wir bedauern das sehr, aber “Polizei” ist Bestandteil unseres Namens und wir sind uns bewusst, dass wir in dieser pandemischen Lage eine besondere Verantwortung für unser Publikum und die Aktiven haben”, so das Musikkorps und die Aktionsgemeinschaft.

Beim Abbiegen mit Radfahrer zusammengeprallt

Karlsruhe (ots) – Mittelschwere Verletzungen zog sich ein Pedelec-Fahrer zu, als er am Donnerstagmorgen auf der Durmersheimer Straße mit einem Pkw kollidierte. Nach bisherigem Sachstand fuhr die 79-jährige Unfallverursacherin gegen 08:50 Uhr, zunächst auf der Durmersheimer Straße von der Lindenallee kommend in Richtung Pulverhausstraße. Beim Abbiegen auf die Bundesstraße 36 musste sie aufgrund von Gegenverkehr zunächst mit ihrem Fahrzeug warten.

Anschließend setzte sie ihre Fahrt mit ihrem Fiat fort und übersah beim Abbiegen den Fahrradfahrer der entgegen der freigegebenen Fahrtrichtung auf dem Geh-und Radweg fuhr. In der Folge kam es zur Kollision, wobei der unbehelmte 85-jährige Radler sich Verletzungen zuzog, weshalb er zur stationären Aufnahme mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Unbekannter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Rheinstetten-Forchheim (ots) – Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Donnerstagnachmittag zwischen 15:40 Uhr und 15:45 Uhr in der Hauptstraße in Forchheim einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Die Polizei sucht hierzu Zeugen.

Der Pkw-Fahrer setzte offenbar rückwärts und touchierte ein dort abgestelltes Fahrzeug. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243 3200 0 zu melden.

Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Karlsruhe (ots) – Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Donnerstagnachmittag 18.11.2021 in der Hertzstraße in Mörsch einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Die Polizei sucht hierzu Zeugen. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Komi handeln.

Der Fahrer soll gegen 17:10 Uhr auf der Landesstraße 566 von Mörsch in Richtung Neuburgweier unterwegs gewesen sein. In Höhe der Hertzstraße bog er zügig ab und achtete dabei nicht auf den Radverkehr auf dem parallel verlaufenden Radweg. Durch das Manöver des Autofahrers erschrak die auf dem Radweg fahrende 64-jährige E-Bike-Fahrerin und kam zu Fall. Zu einer Berührung mit dem Fahrzeug kam es nicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, obwohl die Radlerin sich leicht verletzt hatte.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243 3200 0 zu melden.

Vor Kreisverkehr überholt und Kontrolle über Fahrzeug verloren

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro waren am Donnerstagabend die Bilanz eines Verkehrsunfalls im Kreisverkehr der Bundesstraße 35/Ernst-Blickle-Straße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen überholte ein 21-jähriger Autofahrer gegen 22.10 Uhr noch innerorts kurz vor einer nahenden Verkehrsinsel den vor ihm fahrenden und gleichfalls mit zwei Personen besetzten Pkw seines Bekannten.

Als er in der Folge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr einfuhr und stark bremste, verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend stieß der Pkw noch gegen einen Firmenzaun.

Der junge Mann und dessen 18-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde der Führerschein des 21-Jährigen einbehalten und sein Unfallfahrzeug zur weiteren Auswertung sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern hierzu noch an.

Wohnungseinbruch in Daxlanden – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag 18.11.2021 in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Daxlander “Bäumlesäcker”.

Im Innern durchsuchten die Diebe mehrere Zimmer und entwendeten ein Herrenarmbanduhr. Zwei Täter flüchteten, als von einem der anwesenden Bewohner die Schlafzimmertür geöffnet wurde. Einer davon ist etwa 180 cm groß und trug einen schwarzen Jogginganzug.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird um Meldung beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 gebeten.